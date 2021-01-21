21 січня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші свята і події 21 січня в історії

Яке сьогодні свято, 21 січня? Міжнародний день обіймів. Пам'ять святого Еміліана і преподобномученика Григорія, чудотворця Печерського – в православному календарі. Ємелін день – у народному календарі. Іменини святкують: Василь, Василина, Віктор, Володимир, Георгій, Григорій, Дмитро, Домініка, Євген, Омелян, Іван, Ілля, Михайло, Юліан.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 21 січня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії в цей день, а також про головні прикмети на 21 січня.

21 січня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Міжнародний день обіймів (International Hug Day) – незвичайне свято було засновано у США в 1986 році і незабаром поширилося по всьому світу. Його головна традиція – укласти в дружні обійняти всіх знайомих і незнайомих людей.

– незвичайне свято було засновано у США в 1986 році і незабаром поширилося по всьому світу. Його головна традиція – укласти в дружні обійняти всіх знайомих і незнайомих людей. День інженерних військ щорічно 21 січня відзначає Білорусь згідно з президентським указом від 1998 року.

щорічно 21 січня відзначає Білорусь згідно з президентським указом від 1998 року. День бабусі святкується в Польщі з 1964 року.

Яке сьогодні свято

21 січня в православній церкві відзначався день пам'яті преподобного Георгія Хозевита і священносповідника Еміліана сповідника, преподобної Домніки Константинопольської ігумені, преподобномученика Григорія, чудотворця Печерського, преподобного Григорія, затворника Печерського, священномученика Ісидора пресвітера і з ним 72-х в Юр'єва Ліфляндського постраждалих, преподобного Паїсія Углицького, ігумена, священномученика Картерія, пресвітера Кесарії Капподакійської, мученика Феофіла диякона і Еллада.

У народі 21 січня відзначався Ємелін день або Омелян зимовий. Після Іванова дня, коли свою долю оплакували нещасливі наречені, наступала черга хлопців заливати алкоголем небажане сімейне життя, якщо їм доводилося грати весілля проти свого бажання по волі батьків. Вважалося, що тоді у молодят все "стерпиться – злюбиться".

У Ємелін день було прийнято запрошувати в гості і пригощати куму з кумом. А ті, в свою чергу, приносили з собою подарунки: мило і рушник, які потім використовували під час купання хрещеників, щоб діти росли здоровими.

Прикмети на 21 січня

За народними прикметами зима з Ємеліного дня повертала на весну. І хоча ще лютували снігопади і морози, люди чекали на швидку зміну погоди. Цього дня спостерігали за напрямком вітру. Якщо вітер дме з півдня, літо буде грозовим. А ось ясний день, обіцяв посушливе літо.

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Цікаві і важливі події в Україні та світі 21 січня

1919 – на Закарпатських народних зборах прийнято рішення про возз'єднання Закарпаття з Україною.

1922 – в Швейцарії пройшли перші гірськолижні змагання зі слалому.

1954 – в США спущено на воду перший в світі атомний підводний човен "Наутілус".

1959 – створено Європейський суд з прав людини.

2001 – Пол Маккартні став першим музикантом, чиє майно перевищило один мільярд доларів.

Хто народився 21 січня

1855 – Джон Браунінг, американський винахідник, конструктор вогнепальної зброї.

1903 – Ігор Курчатов, радянський фізик-ядерник, творець атомної бомби.

1905 – Крістіан Діор, французький кутюр'є.

1906 – Ігор Моїсеєв, радянський артист балету, балетмейстер, хореограф.

1924 – Бенні Хілл, британський комедійний актор.

1941 – Пласідо Домінго, іспанський оперний співак, диригент.

1956 – Джина Девіс, американська актриса, сценаристка, продюсер, фотомодель.

1968 – Шарлотта Росс, американська актриса кіно і телебачення.

1976 – Емма Бантон, британська співачка, актриса, телеведуча.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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