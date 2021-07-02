2 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Міжнародний день спортивної журналістики, День податківця України, Всесвітній день собак – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 2 липня.

2 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 2 липня? Міжнародний день спортивної журналістики, День податківця України. Апостола Іуди, брата Господнього – в православному календарі. Зосима Бджільник – у народному календарі. Іменини святкують: Іван, Марія, Тадей.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 2 липня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 2 липня.

Міжнародний день спортивної журналістики (World Sports Journalists Day) – заснований за ініціативою Міжнародної асоціації спортивної преси і відзначається щорічно, починаючи з 1995 року.

День працівника податкової служби України – професійне свято, яке відзначається 2 липня.

Всесвітній день НЛО або День уфолога (World UFO Day) – проводиться людьми, які присвятили себе вивченню незвичайних явищ і об'єктів позаземного походження.

Всесвітній день собак – неофіційне свято найкращих друзів людини, яке відзначається з 2012 року і покликане звернути увагу суспільства на проблеми бездомних тварин.

Яке сьогодні свято

2 липня в православній церкві шанується пам'ять апостола Іуди, брата Господнього по плоті, мученика Зосими, преподобного Паїсія Великого, преподобного Іоана, відлюдника, преподобного Паїсія Хіландарського, святителя Іоана (Максимовича), архієпископа Шанхайського і Сан-Франциського, чудотворця.

У народі 2 липня шанувався Зосима Бджільник. За народними спостереженнями, цього дня бджоли починали нести мед у вулики і заливати в стільники.

Прикмети на 2 липня

на Зосиму Бджільника не можна турбувати бджіл;

якщо бджоли злітаються у вулики – до дощу;

а якщо сидять по стінах – буде спека.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 2 липня

1853 – початок Кримської війни.

1918 – гетьманом Павлом Скоропадським введено українське громадянство.

1924 – утворена Міжнародна асоціація спортивної преси.

1947 – сталася знаменита ймовірна аварія НЛО в Розвеллі.

2011 – українські боксери брати Клички стали володарями всіх найпрестижніших поясів у суперважкій вазі.

Хто народився 2 липня

1714 – Крістоф Глюк, австрійський композитор.

1877 – Герман Гессе, німецький письменник.

1922 – П'єр Карден, французький модельєр.

1961 – Олександр Роднянський, український режисер і продюсер.

1986 – Ліндсі Лохан, американська актриса, співачка, модель.

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