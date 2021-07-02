2 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Яке сьогодні свято, 2 липня? Міжнародний день спортивної журналістики, День податківця України. Апостола Іуди, брата Господнього – в православному календарі. Зосима Бджільник – у народному календарі. Іменини святкують: Іван, Марія, Тадей.
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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 2 липня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 2 липня.
- Міжнародний день спортивної журналістики (World Sports Journalists Day) – заснований за ініціативою Міжнародної асоціації спортивної преси і відзначається щорічно, починаючи з 1995 року.
- День працівника податкової служби України – професійне свято, яке відзначається 2 липня.
- Всесвітній день НЛО або День уфолога (World UFO Day) – проводиться людьми, які присвятили себе вивченню незвичайних явищ і об'єктів позаземного походження.
- Всесвітній день собак – неофіційне свято найкращих друзів людини, яке відзначається з 2012 року і покликане звернути увагу суспільства на проблеми бездомних тварин.
Яке сьогодні свято
2 липня в православній церкві шанується пам'ять апостола Іуди, брата Господнього по плоті, мученика Зосими, преподобного Паїсія Великого, преподобного Іоана, відлюдника, преподобного Паїсія Хіландарського, святителя Іоана (Максимовича), архієпископа Шанхайського і Сан-Франциського, чудотворця.
У народі 2 липня шанувався Зосима Бджільник. За народними спостереженнями, цього дня бджоли починали нести мед у вулики і заливати в стільники.
Прикмети на 2 липня
- на Зосиму Бджільника не можна турбувати бджіл;
- якщо бджоли злітаються у вулики – до дощу;
- а якщо сидять по стінах – буде спека.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 2 липня
- 1853 – початок Кримської війни.
- 1918 – гетьманом Павлом Скоропадським введено українське громадянство.
- 1924 – утворена Міжнародна асоціація спортивної преси.
- 1947 – сталася знаменита ймовірна аварія НЛО в Розвеллі.
- 2011 – українські боксери брати Клички стали володарями всіх найпрестижніших поясів у суперважкій вазі.
Хто народився 2 липня
- 1714 – Крістоф Глюк, австрійський композитор.
- 1877 – Герман Гессе, німецький письменник.
- 1922 – П'єр Карден, французький модельєр.
- 1961 – Олександр Роднянський, український режисер і продюсер.
- 1986 – Ліндсі Лохан, американська актриса, співачка, модель.
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