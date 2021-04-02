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2 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Дізнайтеся про найважливіші події 2 квітня в історії

Яке сьогодні свято, 2 квітня? Міжнародний день дитячої книги, Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму. День мучениці Фотини самарянки – в православному календарі. Велика Страсна п'ятниця – у католиків. Фотінія Колодязниця – в народному календарі. Іменини святкують: Олександра, Василь, Віктор, Віссаріон, Герман, Іван, Клавдія, Максим, Марія, Мирон, Микита, Парасковія, Світлана, Севастян, Сергій, Уляна.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 2 квітня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 2 квітня.

2 квітня: яке сьогодні свято
2 квітня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

  • Міжнародний день дитячої книги (International Children's Book Day) щорічно відзначається 2 квітня, в день народження датського казкаря Ганса Християна Андерсена. Свято було встановлене в 1967 році за ініціативою Міжнародної ради з дитячої книги.
  • Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму (World Autism Awareness Day) проводиться під егідою ООН з 2007 року з метою зазначити необхідність допомагати людям, які страждають на це невиліковне захворювання нервової системи, і підвищувати рівень їх життя.
  • День Мальвінських островів – національний день пам'яті відзначає Аргентина.

Яке сьогодні свято

2 квітня в православній церкві шанується день пам'яті преподобних Іоана, Сергія, Патрикія та інших, що в обителі святого Сави були вбиті, мучениці Фотини (Світлани), самарянки, її синів мучеників Віктора, нареченого Фотином, та Іосії, мучениць Анатолії, Фото, Фотиди, Параскеви, Киріакії, Домніни і мученика Севастіана, мучениць Олександри, Клавдії, Євфрасії, Матрони, Юліанії, Євфимії і Феодосії, святителя Микити, сповідника, архієпископа Аполлоніадського.

У католиків в 2021 році 2 квітня відзначається Велика п'ятниця або Страсна п'ятниця, яка проходить на Страсному тижні і присвячена спогаду хресних страждань і смерті Ісуса Христа, а також зняття з хреста і поховання Його тіла.

У народі 2 квітня шанувалася Фотинія, яку також прозвали Колодязьницею, оскільки в цей період з особливою повагою ставилися до питної колодязної води, яку навіть наділяли цілющими властивостями. Також на Фотину славили льон і вбиралися в лляний одяг. А дівчата на паркани і хвіртки вивішували лляні рушники, щоб привернути в будинок женихів.

Прикмети на 2 квітня

  • щоб позбутися багатьох недуг, на Фотину треба вмитися водою з криниці;
  • щоб вилікуватися від лихоманки, святій Фотині писали молитви;
  • не можна плювати в колодязь, причому не лише цього дня.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 2 квітня

  • 1905 – відкрито Симплонський тунель під Альпами, що зв'язав Швейцарію та Італію.
  • 1912 – лайнер "Титанік" вийшов у море для перевірки ходових випробувань, які пройшли успішно.
  • 1966 – вперше в світі радянський космічний апарат супутник "Луна-10" здійснив обліт Місяця.
  • 1978 – на американському телеканалі CBS почався показ серіалу "Даллас", який тривав 13 років.

Хто народився 2 квітня

  • 1725 – Джакомо Казанова, італійський авантюрист, письменник, мемуарист.
  • 1805 – Ханс Крістіан Андерсен, датський письменник, поет і казкар.
  • 1840 – Еміль Золя, французький письменник, публіцист.
  • 1891 – Макс Ернст, франко-німецький художник, скульптор, один з основоположників сюрреалізму.
  • 1902 – Михайло Гречина, український архітектор.
  • 1905 – Серж Лифар, французький танцівник, хореограф, балетмейстер українського походження.
  • 1922 – Сергій Адамович, український художник-графік.

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