19 червня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Троїцька батьківська поминальна субота, Міжнародний день прогулянки, День фермера в Україні – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 19 червня

19 червня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 19 червня? Міжнародний день прогулянки, День фермера в Україні. Троїцька поминальна субота – в православному календарі. Ларіонов день – у народному календарі. Іменини святкують Георгій, Юхим, Іларіон, Іона, Сусанна, Фекла.

Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 19 червня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 19 червня.

Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту (International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict) – проводиться щорічно під егідою ООН з 2015 року.

Всесвітній день дитячого футболу – проголошений Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та Міжнародною федерацією футбольних асоціацій (ФІФА) і присвячений наймолодшим любителям цього виду спорту.

Міжнародний день прогулянки (World Sauntering Day) – був заснований у 1979 році як альтернатива бігу підтюпцем, щоб спонукати людей не спішно оцінювати красу навколишнього світу.

День фермера в Україні – молоде свято, засноване в 2020 році на честь працівників фермерських господарств.

Яке сьогодні свято

19 червня в православній церкві відзначається Троїцька поминальна субота. Звершується пам'ять усіх від віку спочилих православних християн – батьків, матерів, братів і сестер наших. Шанується пам'ять преподобного Віссаріона, чудотворця Єгипетського, преподобного Іларіона Нового, преподобномучениць дів Архелаї, Фекли і Сусанни.

У народі 19 червня шанувався Ларіон Пропольнік. Назву день отримав тому, що в цей період люди займалися прополкою бур'янів у полі.

Прикмети на 19 червня

ясна і тепла погода на Ларіона – вродить велике зерно.

якщо вчасно не прополоти бур'яни – вони заб'ють собою всі посіви.

повня на Ларіона – боротися з бур'янами марно.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 19 червня

240 – до н. е. грецький вчений Ератосфен Кіренський вперше в світі розрахував довжину меридіана Землі.

1920 – в СРСР була утворена Надзвичайна комісія з ліквідації неписьменності.

1925 – в Києві відкрилася перша в світі виставка з вивчення світових просторів.

Хто народився 19 червня

1623 – Блез Паскаль, французький вчений, винахідник, математик, фізик.

1928 – Євген Шерстобитов, український режисер, сценарист, письменник.

1958 – Сергій Макаров, радянський хокеїст.

1972 – Жан Дюжарден, французький актор.

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