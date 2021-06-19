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19 червня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Сьогодні, 07:25

Троїцька батьківська поминальна субота, Міжнародний день прогулянки, День фермера в Україні – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 19 червня

19 червня: яке сьогодні свято
19 червня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 19 червня? Міжнародний день прогулянки, День фермера в Україні. Троїцька поминальна субота – в православному календарі. Ларіонов день – у народному календарі. Іменини святкують Георгій, Юхим, Іларіон, Іона, Сусанна, Фекла.

Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 19 червня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 19 червня.

  • Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту (International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict) – проводиться щорічно під егідою ООН з 2015 року.
  • Всесвітній день дитячого футболу – проголошений Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та Міжнародною федерацією футбольних асоціацій (ФІФА) і присвячений наймолодшим любителям цього виду спорту.
  • Міжнародний день прогулянки (World Sauntering Day) – був заснований у 1979 році як альтернатива бігу підтюпцем, щоб спонукати людей не спішно оцінювати красу навколишнього світу.
  • День фермера в Україні – молоде свято, засноване в 2020 році на честь працівників фермерських господарств.

Яке сьогодні свято

19 червня в православній церкві відзначається Троїцька поминальна субота. Звершується пам'ять усіх від віку спочилих православних християн – батьків, матерів, братів і сестер наших. Шанується пам'ять преподобного Віссаріона, чудотворця Єгипетського, преподобного Іларіона Нового, преподобномучениць дів Архелаї, Фекли і Сусанни.

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У народі 19 червня шанувався Ларіон Пропольнік. Назву день отримав тому, що в цей період люди займалися прополкою бур'янів у полі.

Прикмети на 19 червня

  • ясна і тепла погода на Ларіона – вродить велике зерно.
  • якщо вчасно не прополоти бур'яни – вони заб'ють собою всі посіви.
  • повня на Ларіона – боротися з бур'янами марно.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 19 червня

  • 240 – до н. е. грецький вчений Ератосфен Кіренський вперше в світі розрахував довжину меридіана Землі.
  • 1920 – в СРСР була утворена Надзвичайна комісія з ліквідації неписьменності.
  • 1925 – в Києві відкрилася перша в світі виставка з вивчення світових просторів.

Хто народився 19 червня

  • 1623 – Блез Паскаль, французький вчений, винахідник, математик, фізик.
  • 1928 – Євген Шерстобитов, український режисер, сценарист, письменник.
  • 1958 – Сергій Макаров, радянський хокеїст.
  • 1972 – Жан Дюжарден, французький актор.

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