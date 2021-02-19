19 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити
Дізнайтеся про найважливіші події 19 лютого в історії
Яке сьогодні свято 19 лютого? День державного герба України, Всесвітній день китів. День Святого Вукола – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Олександр, Анатолій, Арсеній, Василь, Дмитро, Іван, Христина, Максим, Марія, Марфа, Севастян, Юліан.
Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 19 лютого 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 19 лютого.
- День державного герба України – встановлений на честь затвердження в 1992 році Верховною Радою України тризуба як малого герба України.
- Всесвітній день захисту морських ссавців або Всесвітній день китів – екологічна дата, заснована в 1986 році, у день набрання чинності мораторію на китовий промисел, введений Міжнародною китовою комісією, щорічно відзначається в багатьох країнах 19 лютого.
- День працівника фінансової поліції відзначається в Киргизстані з 2005 року.
- День дарування книг – загальнонаціональне свято проводиться у Вірменії на честь дня народження вірменського поета і письменника Ованеса Туманяна.
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19 лютого в православній церкві шанується день пам'яті преподобного Вукола, єпископа Смирнського, преподобного Варсонофія Великого та Іоанна, пророка, святителя Фотія, патріарха Константинопольського, мучениць Дорофеї, Христини, Каллісто і мученика Феофіла, мучениці Фаусти, мучеників Евіласія і Максима, мученика Юліана, мучениць Марфи, Марії та брата їх преподобномученика Лікаріона, отрока.
У народі 19 лютого шанувався Вукол Телятник. Приблизно в цей період у господарствах починали народжуватися телята, а тому на Вукола так само, як і напередодні в день Агафії, особливу увагу приділяли коровам і дбали про те, щоб вони благополучно отелилися. Тільним коровам давали багато смачного корму. Також хлів обкурювали чебрецем та іншими травами, щоб телята росли міцними, а молоко у корів було смачним.
Прикмети на 19 лютого
- якщо у корови двійня одношерстих телят – добра прикмета, а якщо різношерсті – до лиха;
- у корови під копитом мокро – молока зменшиться;
- морозний день на Вукола – до бурхливої весни і сухого спекотного літа.
- 1855 – французький математик і астроном Урбен Левер'є представив Паризькій академії наук першу в світі карту погоди – прогноз для Європи на ранок того ж дня.
- 1878 – американський винахідник Томас Едісон запатентував фонограф.
- 1954 – прийнятий Указ Президії Верховної Ради СРСР про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР.
- 1964 – у Франції вийшов фільм режисера Жака Демі "Шербурзькі парасольки" з Катрін Деньов.
- 1992 – Верховна Рада України затвердила тризуб як малий герб України.
- 1473 – Микола Коперник, німецький астроном, математик, механік, автор вчення про геліоцентричну систему світу.
- 1957 – Рей Вінстон, англійський актор, продюсер.
- 1959 – Анатолій Дем'яненко, радянський і український футболіст, футбольний тренер.
- 1963 – Seal, британський співак, автор пісень
- 1979 – Вітас, російський співак і композитор.
- 1993 – Вікторія Джастіс, американська співачка і актриса.
- 2004 – Міллі Боббі Браун, британо-американська актриса і модель.
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