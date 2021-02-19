19 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші події 19 лютого в історії

Яке сьогодні свято 19 лютого? День державного герба України, Всесвітній день китів. День Святого Вукола – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Олександр, Анатолій, Арсеній, Василь, Дмитро, Іван, Христина, Максим, Марія, Марфа, Севастян, Юліан.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 19 лютого 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 19 лютого.

19 лютого: яке сьогодні свято Фото: Depositphotos

День державного герба України – встановлений на честь затвердження в 1992 році Верховною Радою України тризуба як малого герба України.

– встановлений на честь затвердження в 1992 році Верховною Радою України тризуба як малого герба України. Всесвітній день захисту морських ссавців або Всесвітній день китів – екологічна дата, заснована в 1986 році, у день набрання чинності мораторію на китовий промисел, введений Міжнародною китовою комісією, щорічно відзначається в багатьох країнах 19 лютого.

або – екологічна дата, заснована в 1986 році, у день набрання чинності мораторію на китовий промисел, введений Міжнародною китовою комісією, щорічно відзначається в багатьох країнах 19 лютого. День працівника фінансової поліції відзначається в Киргизстані з 2005 року.

відзначається в Киргизстані з 2005 року. День дарування книг – загальнонаціональне свято проводиться у Вірменії на честь дня народження вірменського поета і письменника Ованеса Туманяна.

Якщо ви шукаєте подарунок для рідних і друзів, ми допоможемо вам з ідеями, як зробити лютневе свято незабутнім.

Яке сьогодні свято

19 лютого в православній церкві шанується день пам'яті преподобного Вукола, єпископа Смирнського, преподобного Варсонофія Великого та Іоанна, пророка, святителя Фотія, патріарха Константинопольського, мучениць Дорофеї, Христини, Каллісто і мученика Феофіла, мучениці Фаусти, мучеників Евіласія і Максима, мученика Юліана, мучениць Марфи, Марії та брата їх преподобномученика Лікаріона, отрока.

У народі 19 лютого шанувався Вукол Телятник. Приблизно в цей період у господарствах починали народжуватися телята, а тому на Вукола так само, як і напередодні в день Агафії, особливу увагу приділяли коровам і дбали про те, щоб вони благополучно отелилися. Тільним коровам давали багато смачного корму. Також хлів обкурювали чебрецем та іншими травами, щоб телята росли міцними, а молоко у корів було смачним.

Прикмети на 19 лютого

якщо у корови двійня одношерстих телят – добра прикмета, а якщо різношерсті – до лиха;

у корови під копитом мокро – молока зменшиться;

морозний день на Вукола – до бурхливої весни і сухого спекотного літа.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 19 лютого

1855 – французький математик і астроном Урбен Левер'є представив Паризькій академії наук першу в світі карту погоди – прогноз для Європи на ранок того ж дня.

1878 – американський винахідник Томас Едісон запатентував фонограф.

1954 – прийнятий Указ Президії Верховної Ради СРСР про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР.

1964 – у Франції вийшов фільм режисера Жака Демі "Шербурзькі парасольки" з Катрін Деньов.

1992 – Верховна Рада України затвердила тризуб як малий герб України.

Хто народився 19 лютого

1473 – Микола Коперник, німецький астроном, математик, механік, автор вчення про геліоцентричну систему світу.

1957 – Рей Вінстон, англійський актор, продюсер.

1959 – Анатолій Дем'яненко, радянський і український футболіст, футбольний тренер.

1963 – Seal, британський співак, автор пісень

1979 – Вітас, російський співак і композитор.

1993 – Вікторія Джастіс, американська співачка і актриса.

2004 – Міллі Боббі Браун, британо-американська актриса і модель.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у лютому 2021 року в Україні.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися