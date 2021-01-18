18 січня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші свята і події 18 січня в історії

Яке сьогодні свято, 18 січня? навечір'я Богоявлення – у православному календарі. Водохресний святвечір – в народному календарі. Іменини святкують: Григорій, Євгенія, Йосип, Лук'ян, Матвій, Поліна, Роман, Семен, Сергій, Тетяна.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 18 січня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 18 січня.

18 січня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

День Мартіна Лютера Кінга – американське національне свято, яке відзначається в третій понеділок січня і присвячене життю та ідеалам цього борця за громадянські права і проти расової дискримінації.

– американське національне свято, яке відзначається в третій понеділок січня і присвячене життю та ідеалам цього борця за громадянські права і проти расової дискримінації. День Вінні Пуха – свято шанувальників літературного героя, а також таланту його творця, англійського письменника Алана Олександра Мілна, день народження якого припадає на 18 січня.

Яке сьогодні свято

18 січня в православній церкві навечір'я Богоявлення, або Водохресний святвечір. Також вшановується пам'ять священномученика Феопемпта, єпископа Нікомидійського і мученика Феони, волхва, преподобної Синклитикії Олександрійської, пророка Міхея, преподобної Аполлінарія, преподобного Фостірія

У народі 18 січня шанувався Водохресний святвечір. Люди готувалися до великого свята і дотримувалися посту, а тому переддень Водохреща ще називався Голодним вечором. На стіл подавали все пісне, а головною стравою була голодна кутя, яку на відміну від щедрої готували без масла і смальцю.

На Водохресний святвечір востаннє проводили святочні святкування, колядування та ворожіння. А ще під Водохреще збирали сніг, який застосовували для омолодження і лікування від усяких хвороб, бо він вважався цілющим. Такими ж чудодійними властивостями в цей період наділялася вода у водоймах і колодязях.

Щоб долучитися до дива Хрещення Господня, набирали чашу з водою і опівночі уважно спостерігали за нею. Вважалося, що, коли по воді йдуть брижі, в цей момент відкриваються небеса і сам Господь дивиться на землю.

Прикмети на 18 січня

зоряне водохресне небо віщувало хороший урожай хліба;

сніг на Водохреще – до врожаю гречки;

хуртовини – ознака гарного роїння бджіл;

якщо зірки світять яскраво, буде хороший окот у овець;

південний вітер напередодні Водохреща – літо буде грозовим.

Дивіться відео про вихідні-2021 в Україні:

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Цікаві і важливі події в Україні та світі 18 січня

1654 – на Переяславській раді було прийнято рішення про приєднання території Війська Запорізького до Російського царства.

1778 – англійський мореплавець Джеймс Кук відкрив Гавайські острови і назвав їх Сандвічеві острови.

1943 – в ході Другої світової війни прорвана блокада Ленінграда.

1963 – у Львові засновано футбольний клуб "Карпати".

Хто народився 18 січня

1864 – Іван Їжакевич, український живописець, письменник і графік.

1882 – Алан Александр Мілн, англійський письменник, автор "Вінні-Пуха".

1904 – Кері Грант, англо-американський актор.

1955 – Кевін Костнер, американський актор, продюсер, режисер, музикант.

1960 – Марк Райленс, британський актор, театральний режисер, сценарист.

1962 – Тамара Гвердцителі, грузинська та російська співачка, піаністка, композитор.

1986 – Валентина і Віта Семеренко, сестри-близнюки, українські біатлоністки.

1996 – Сара Гілман, американська актриса театру, кіно і телебачення.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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