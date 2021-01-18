Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

18 січня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Дізнайтеся про найважливіші свята і події 18 січня в історії

Яке сьогодні свято, 18 січня? навечір'я Богоявлення – у православному календарі. Водохресний святвечір – в народному календарі. Іменини святкують: Григорій, Євгенія, Йосип, Лук'ян, Матвій, Поліна, Роман, Семен, Сергій, Тетяна.

Читайте також:
Навіщо пірнати в воду на Водохреща – основні причини

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 18 січня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 18 січня.

18 січня: яке сьогодні свято
18 січня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

  • День Мартіна Лютера Кінга – американське національне свято, яке відзначається в третій понеділок січня і присвячене життю та ідеалам цього борця за громадянські права і проти расової дискримінації.
  • День Вінні Пуха – свято шанувальників літературного героя, а також таланту його творця, англійського письменника Алана Олександра Мілна, день народження якого припадає на 18 січня.

Яке сьогодні свято

18 січня в православній церкві навечір'я Богоявлення, або Водохресний святвечір. Також вшановується пам'ять священномученика Феопемпта, єпископа Нікомидійського і мученика Феони, волхва, преподобної Синклитикії Олександрійської, пророка Міхея, преподобної Аполлінарія, преподобного Фостірія

У народі 18 січня шанувався Водохресний святвечір. Люди готувалися до великого свята і дотримувалися посту, а тому переддень Водохреща ще називався Голодним вечором. На стіл подавали все пісне, а головною стравою була голодна кутя, яку на відміну від щедрої готували без масла і смальцю.

На Водохресний святвечір востаннє проводили святочні святкування, колядування та ворожіння. А ще під Водохреще збирали сніг, який застосовували для омолодження і лікування від усяких хвороб, бо він вважався цілющим. Такими ж чудодійними властивостями в цей період наділялася вода у водоймах і колодязях.

Читайте також:
Купання на Водохреще 2021: народні традиції

Щоб долучитися до дива Хрещення Господня, набирали чашу з водою і опівночі уважно спостерігали за нею. Вважалося, що, коли по воді йдуть брижі, в цей момент відкриваються небеса і сам Господь дивиться на землю.

Прикмети на 18 січня

  • зоряне водохресне небо віщувало хороший урожай хліба;
  • сніг на Водохреще – до врожаю гречки;
  • хуртовини – ознака гарного роїння бджіл;
  • якщо зірки світять яскраво, буде хороший окот у овець;
  • південний вітер напередодні Водохреща – літо буде грозовим.

Дивіться відео про вихідні-2021 в Україні:

Відео: Сьогодні

Цікаві і важливі події в Україні та світі 18 січня

  • 1654 – на Переяславській раді було прийнято рішення про приєднання території Війська Запорізького до Російського царства.
  • 1778 – англійський мореплавець Джеймс Кук відкрив Гавайські острови і назвав їх Сандвічеві острови.
  • 1943 – в ході Другої світової війни прорвана блокада Ленінграда.
  • 1963 – у Львові засновано футбольний клуб "Карпати".

Хто народився 18 січня

  • 1864 – Іван Їжакевич, український живописець, письменник і графік.
  • 1882 – Алан Александр Мілн, англійський письменник, автор "Вінні-Пуха".
  • 1904 – Кері Грант, англо-американський актор.
  • 1955 – Кевін Костнер, американський актор, продюсер, режисер, музикант.
  • 1960 – Марк Райленс, британський актор, театральний режисер, сценарист.
  • 1962 – Тамара Гвердцителі, грузинська та російська співачка, піаністка, композитор.
  • 1986 – Валентина і Віта Семеренко, сестри-близнюки, українські біатлоністки.
  • 1996 – Сара Гілман, американська актриса театру, кіно і телебачення.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Купання на Водохреще 2021: народні традиції 10 правил і помилок під час пірнання на Водохреще Водохреща: дата, історія, традиції та прикмети свята Вихідні дні та свята в лютому 2021 року в Україні
свята прикмети цей день в історії
Реклама

Новини партнерів

Быстрый капустный пирог, за который можно отдать полцарства
Быстрый капустный пирог, за который можно отдать полцарства
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Самые шикарные дамы сердца игроков "Динамо" на отдыхе
Самые шикарные дамы сердца игроков "Динамо" на отдыхе
Через 19 років Ніколаєв видав несподівану правду про Корольову
Через 19 років Ніколаєв видав несподівану правду про Корольову

Популярні статті

Вчора, 17:36Фаново

Купання на Водохреще 2021: народні традиції

Вчора, 15:23Зірково

Кіно на вечір: 10 кращих фільмів з Джимом Керрі

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 17-23 січня: всі знаки зодіаку

16 січняЗірково

Хто покинув шоу "Маска" в першому випуску

16 січняЗірково

Ван Дам та сльози Каменських: як пройшов перший ефір шоу "Маска"

16 січняЗірково

Всесвітній день The Beatles: в яких фільмах звучали пісні легендарної групи

16 січняЗдорово

Де зануритися в ополонку на Водохреща-2021 Києві: 8 найкращих місць

16 січняЗдорово

Навіщо пірнати в воду на Водохреща – основні причини

16 січняПсихо

Гороскоп на сьогодні 16 січня: Терези будуть рішалами, а Скорпіони будуть злитися

15 січняЗдорово

10 правил і помилок під час пірнання на Водохреще

15 січняСмачно

6 рецептів глінтвейну – від класичного до кавового

15 січняЗірково

Поматросила і кинула: все про скандальне розлучення Грачевского і його молодої дружини-українки

15 січняФаново

"Треба їсти щодня": 111-річний довгожитель назвав свій улюблений продукт

15 січняEvents

Водохреща: дата, історія, традиції та прикмети свята

15 січняЗірково

"За що?": дружина Грачевського опублікувала його фото за життя і прокоментувала смерть

15 січняПсихо

Як позбутися стресу за допомогою медитації: техніка виконання

Новини партнерів

Пьяная вишня. Рецепт любимого шоколадного торта Лизы Глинской
Пьяная вишня. Рецепт любимого шоколадного торта Лизы Глинской
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Жена Корниенко — молодая мама и настоящая красотка
Жена Корниенко — молодая мама и настоящая красотка
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть
Жена футболиста сборной Украины показала откровенное фото
Жена футболиста сборной Украины показала откровенное фото
Всі здригнулися, дізнавшись, хто насправді стріляв у Талькова
Всі здригнулися, дізнавшись, хто насправді стріляв у Талькова
Японцы назвали самый бесполезный способ защиты от КОВИД
Японцы назвали самый бесполезный способ защиты от КОВИД
Вот это фигура! Девушка «динамовца» показала роскошное тело
Вот это фигура! Девушка «динамовца» показала роскошное тело

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти