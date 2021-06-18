18 червня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

День стійкої гастрономії, День пікніка, День дільничного офіцера поліції в Україні – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 18 червня.

18 червня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 18 червня? День стійкої гастрономії, День пікніка, День паніки, День дільничного офіцера поліції в Україні. День святого Дорофея – в православному і народному календарі. Іменини святкують Василіса, Віктор, Галина, Георгій, Гордій, Дмитро, Дорофей, Ігор, Костянтин, Леонід, Марк, Михайло, Ніка, Микола, Павло, Петро, Федір.

Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 18 червня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 18 червня.

День стійкої гастрономії (Sustainable Gastronomy Day) – це кулінарне свято світового значення проводиться під егідою ООН з 2016 року.

– це кулінарне свято світового значення проводиться під егідою ООН з 2016 року. Міжнародний день пікніка (International Picnic Day) – своє свято відзначають усі любителі смачного, активного і веселого відпочинку на природі.

– своє свято відзначають усі любителі смачного, активного і веселого відпочинку на природі. Міжнародний день паніки (International Panic Day) – своєрідне і неофіційне свято, яке проводиться з метою випустити пар і не давати стресовим факторам накопичуватися в свідомості людини.

– своєрідне і неофіційне свято, яке проводиться з метою випустити пар і не давати стресовим факторам накопичуватися в свідомості людини. Всесвітній день гармонії – відзначають ті, кому важлива краса ззовні і всередині, хто цінує порядок, пропорційність і цілісність.

– відзначають ті, кому важлива краса ззовні і всередині, хто цінує порядок, пропорційність і цілісність. День дільничного офіцера поліції – професійне свято відзначається в Україні з 2004 року.

Яке сьогодні свято

18 червня в православній церкві відзначається віддання свята Вознесіння Господнього. Перенесення мощей блаженного Ігоря, великого князя Чернігівського і Київського. Вшановується па'мять священномученика Дорофея, єпископа Тирського, блаженного Костянтина, митрополита Київського і всієї Руси, мучеників Маркіана, Никандра, Іперехія, Аполлона, Леоніда, Арія, Горгія, Селінія, Іринія і Памвона, преподобного Феодора, чудотворця, преподобного Анувія, пустельника Єгипетського, преподобного Дорофея, з обителі авви Серида. Святкування Ігорівської ікони Божої Матері.

У народі 18 червня відзначався Дорофєєв день. Вважалося, що в цей період найкоротші ночі у році, які називали горобиними, а ще зацвітає сон-трава.

Прикмети на 18 червня

тепло на Дорофея – вродить велике зерно;

якщо на Дорофея виполоти бур'яни в першій половині дня, то вони більше не виростуть;

на Дорофея сняться віщі сни.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 18 червня

1815 – армія Наполеона I зазнала поразки в битві при Ватерлоо.

1889 – день народження дитячої коляски.

1939 – на могилі Тараса Шевченка в Каневі встановлено пам'ятник.

1996 – Україна прийнята до складу Конференції з роззброєння.

Хто народився 18 червня

1935 – Юрій Соломін, радянський актор театру і кіно.

1942 – Пол Маккартні, англійський музикант, учасник групи The Beatles.

1949 – брати Лех і Ярослав Качинські, польські політичні діячі.

1976 – Максим Галкін, російський артист естради, телеведучий.

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