18 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити
Дізнайтеся про найважливіші події 18 лютого в історії
Яке сьогодні свято 18 лютого? День батарейки. День мучениці Агафії – в православному календарі. Агафія Коровниця – в народному календарі. Іменини святкують Агафія, Олександра, Антон, Василина, Макар, Михайло, Феодосій.
Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 18 лютого 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 18 лютого.
- День батарейки (Battery Day) – міжнародне свято відзначається в день народження італійського вченого Алессандро Вольта, який винайшов перший в світі гальванічний елемент (Вольтов стовп), що став прообразом сучасних батарей.
- День дипломатичних працівників відзначається в Туркменістані з 2009 року.
- День Незалежності Республіки Гамбії святкується з 1965 року на честь здобуття незалежності від Британської імперії.
18 лютого в православній церкві шанується день пам'яті мучениці Агафії, святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського, мучениці Федули і мучеників Еллади, Макарія та Евагрія. Святкування Єлецької-Чернігівської, Сицилійської або Дивногорської і званої "Взискання загиблих" ікон Божої Матері.
У народі 18 лютого шанувався Агафіїв день. Святу Агафію вважали покровителькою домашнього худоби, а тому інша назва дня – Коровниця. У цей день особливу увагу приділяли коровам: їх пестили, пригощали, наводили порядок у хліві, а на роги вішали шматки хліба. Люди вірили, що це вбереже корів від падежу.
Якщо рік видавався неврожайним, то зазвичай до дня Агафії закінчувалося сіно, а по хлівах починав ходити мор. Тому ще одна назва дня – Голодуха.
Також свята Агафія вважалася заступницею від пожежі. Цього дня освячували хліб, який потім зберігали в домі як оберіг. Якщо траплялася пожежа, цей хліб кидали у вогонь в надії, що він он пощадит и отступит і відступить. Також на Агафію поминали померлих предків.
Прикмети на 18 лютого
- на Агафію-коровницю у жодному разі не можна ображати корів;
- корову бити – молока не пити;
- корова в теплі – молоко на столі;
- якщо на Агафію тепло – то сильних холодів уже не буде;
- мороз цього дня призведе спекотне і посушливе літо.
- 1911 – в Індії вперше в світі здійснена доставка пошти літаком.
- 1930 – відкрита дев'ята планета Сонячної системи Плутон американським астрономом Клайдом Томбо.
- 1968 – до складу групи Pink Floyd увійшов Девід Гілмор, замінивши Сіда Баретта.
- 1979 – в пустелі Сахара випав сніг.
- 2014 року – в Україні на Майдані Незалежності в Києві почалося протистояння, в результаті якого протягом 3-х днів загинули понад 80 осіб.
- 1745 – Алессандро Вольта, італійський фізик, хімік, основоположник вчення про електрику, чиїм ім'ям названа одиниця вимірювання електричної напруги – вольт.
- 1898 – Енцо Феррарі, італійський автовиробник, засновник компанії Ferrari.
- 1921 – Василь Одрехівський, український скульптор.
- 1933 – Йоко Оно, японська та американська художниця, співачка, музикант, вдова Джона Леннона.
- 1934 – Пако Рабан, французький модельєр.
- 1935 – Геннадій Гладков, радянський і російський композитор.
- 1954 – Джон Траволта, американський кіноактор, танцівник, співак.
- 1964 – Метт Діллон, американський кіноактор і кінорежисер.
- 1965 – Dr. Dre, американський репер і продюсер, лауреат премії "Греммі".
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у лютому 2021 року в Україні.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше