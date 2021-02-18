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18 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Дізнайтеся про найважливіші події 18 лютого в історії

Яке сьогодні свято 18 лютого? День батарейки. День мучениці Агафії – в православному календарі. Агафія Коровниця – в народному календарі. Іменини святкують Агафія, Олександра, Антон, Василина, Макар, Михайло, Феодосій.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 18 лютого 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 18 лютого.

18 лютого: яке сьогодні свято
18 лютого: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

  • День батарейки (Battery Day) – міжнародне свято відзначається в день народження італійського вченого Алессандро Вольта, який винайшов перший в світі гальванічний елемент (Вольтов стовп), що став прообразом сучасних батарей.
  • День дипломатичних працівників відзначається в Туркменістані з 2009 року.
  • День Незалежності Республіки Гамбії святкується з 1965 року на честь здобуття незалежності від Британської імперії.

Яке сьогодні свято

18 лютого в православній церкві шанується день пам'яті мучениці Агафії, святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського, мучениці Федули і мучеників Еллади, Макарія та Евагрія. Святкування Єлецької-Чернігівської, Сицилійської або Дивногорської і званої "Взискання загиблих" ікон Божої Матері.

У народі 18 лютого шанувався Агафіїв день. Святу Агафію вважали покровителькою домашнього худоби, а тому інша назва дня – Коровниця. У цей день особливу увагу приділяли коровам: їх пестили, пригощали, наводили порядок у хліві, а на роги вішали шматки хліба. Люди вірили, що це вбереже корів від падежу.

Якщо рік видавався неврожайним, то зазвичай до дня Агафії закінчувалося сіно, а по хлівах починав ходити мор. Тому ще одна назва дня – Голодуха.

Також свята Агафія вважалася заступницею від пожежі. Цього дня освячували хліб, який потім зберігали в домі як оберіг. Якщо траплялася пожежа, цей хліб кидали у вогонь в надії, що він он пощадит и отступит і відступить. Також на Агафію поминали померлих предків.

Прикмети на 18 лютого

  • на Агафію-коровницю у жодному разі не можна ображати корів;
  • корову бити – молока не пити;
  • корова в теплі – молоко на столі;
  • якщо на Агафію тепло – то сильних холодів уже не буде;
  • мороз цього дня призведе спекотне і посушливе літо.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 18 лютого

  • 1911 – в Індії вперше в світі здійснена доставка пошти літаком.
  • 1930 – відкрита дев'ята планета Сонячної системи Плутон американським астрономом Клайдом Томбо.
  • 1968 – до складу групи Pink Floyd увійшов Девід Гілмор, замінивши Сіда Баретта.
  • 1979 – в пустелі Сахара випав сніг.
  • 2014 року – в Україні на Майдані Незалежності в Києві почалося протистояння, в результаті якого протягом 3-х днів загинули понад 80 осіб.

Хто народився 18 лютого

  • 1745 – Алессандро Вольта, італійський фізик, хімік, основоположник вчення про електрику, чиїм ім'ям названа одиниця вимірювання електричної напруги – вольт.
  • 1898 – Енцо Феррарі, італійський автовиробник, засновник компанії Ferrari.
  • 1921 – Василь Одрехівський, український скульптор.
  • 1933 – Йоко Оно, японська та американська художниця, співачка, музикант, вдова Джона Леннона.
  • 1934 – Пако Рабан, французький модельєр.
  • 1935 – Геннадій Гладков, радянський і російський композитор.
  • 1954 – Джон Траволта, американський кіноактор, танцівник, співак.
  • 1964 – Метт Діллон, американський кіноактор і кінорежисер.
  • 1965 – Dr. Dre, американський репер і продюсер, лауреат премії "Греммі".

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