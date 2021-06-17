17 червня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити
Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою, День святителя Митрофана – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 17 червня
Яке сьогодні свято 17 червня? Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою. День святого Митрофана – в православному і народному календарі. Іменини святкують Олександр, Опанас, Валерій, Елизар, Іван, Кирило, Леонтій, Марія, Марк, Марфа, Мефодій, Митрофан, Назар, Микола, Петро, Софія.
Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 17 червня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 17 червня.
- Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою (World Day to Combat Desertification and Drought) – встановлений під егідою ООН у 1994 році і відзначається в світі з метою сприяння проведенню заходів з охорони посушливих земель.
- День Незалежності – національне свято відзначається в Ісландії.
- День авіації – відзначають у Вірменії та Румунії.
- День медичного працівника – святкується в Азербайджані.
17 червня в православній церкві шанується пам'ять святителя Митрофана, патріарха Константинопольського, мучеників Фронтасія, Северина, Северіана і Силана, мученика Конкордія, священномученика Астія, єпископа Диррахійського, преподобного Зосими, єпископа Вавилона Єгипетського, преподобного Давида Гареджийського.
У народі 17 червня шанувався Митрофанів день. В цей період селяни удобрювали землю і просили у неба послати дощі на поле.
- якщо на Митрофана дме північний вітер – до похмурої погоди;
- достигла суниця – значить, час сіяти гречку;
- на Митрофана льон починає рости в повну силу.
- 1885 – до Нью-Йорку з Франції прибула статуя Свободи.
- 1917 – проголошено автономію України на II Всеукраїнському військовому з'їзді в Києві.
- 1950 – пройшла перша в світі операція з пересадки нирки людині.
- 1985 – день народження кабельної телемережі Discovery.
- 1990 – в Києві створено Спілку "Чорнобиль".
- 1882 – Ігор Стравінський, композитор, піаніст.
- 1939 – Кшиштоф Зануссі, польський кінорежисер.
- 1946 – Беррі Манілов, американський музикант, композитор, співак.
- 1953 – Іво Бобул, український співак.
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