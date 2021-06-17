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17 червня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Сьогодні, 07:25

Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою, День святителя Митрофана – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 17 червня

17 червня: яке сьогодні свято
17 червня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято 17 червня? Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою. День святого Митрофана – в православному і народному календарі. Іменини святкують Олександр, Опанас, Валерій, Елизар, Іван, Кирило, Леонтій, Марія, Марк, Марфа, Мефодій, Митрофан, Назар, Микола, Петро, Софія.

Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 17 червня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 17 червня.

  • Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою (World Day to Combat Desertification and Drought) – встановлений під егідою ООН у 1994 році і відзначається в світі з метою сприяння проведенню заходів з охорони посушливих земель.
  • День Незалежності – національне свято відзначається в Ісландії.
  • День авіації – відзначають у Вірменії та Румунії.
  • День медичного працівника – святкується в Азербайджані.

Яке сьогодні свято

17 червня в православній церкві шанується пам'ять святителя Митрофана, патріарха Константинопольського, мучеників Фронтасія, Северина, Северіана і Силана, мученика Конкордія, священномученика Астія, єпископа Диррахійського, преподобного Зосими, єпископа Вавилона Єгипетського, преподобного Давида Гареджийського.

У народі 17 червня шанувався Митрофанів день. В цей період селяни удобрювали землю і просили у неба послати дощі на поле.

Прикмети на 17 червня

  • якщо на Митрофана дме північний вітер – до похмурої погоди;
  • достигла суниця – значить, час сіяти гречку;
  • на Митрофана льон починає рости в повну силу.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 17 червня

  • 1885 – до Нью-Йорку з Франції прибула статуя Свободи.
  • 1917 – проголошено автономію України на II Всеукраїнському військовому з'їзді в Києві.
  • 1950 – пройшла перша в світі операція з пересадки нирки людині.
  • 1985 – день народження кабельної телемережі Discovery.
  • 1990 – в Києві створено Спілку "Чорнобиль".

Хто народився 17 червня

  • 1882 – Ігор Стравінський, композитор, піаніст.
  • 1939 – Кшиштоф Зануссі, польський кінорежисер.
  • 1946 – Беррі Манілов, американський музикант, композитор, співак.
  • 1953 – Іво Бобул, український співак.

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