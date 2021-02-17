17 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити
Дізнайтеся про найважливіші події 17 лютого в історії
Яке сьогодні свято, 17 лютого? День спонтанного прояву доброти, а ще День кота в Європі. День Миколая сповідника – в православному календарі. Початок Великого посту у західних християн. Микола Студений – у народному календарі. Іменини святкують Олександр, Олексій, Андрій, Ганна, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Катерина, Іван, Йосип, Кирило, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Федір, Юрій.
Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 17 лютого 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 17 лютого.
- День спонтанного прояву доброти (Random Acts of Kindness Day) – свято, що проводиться у всьому світі 17 лютого з ініціативи міжнародних благодійних організацій.
- День кота в Європі (Cat Day) – неофіційне свято любителів кішок, яке відзначається в деяких європейських країнах, починаючи з 1992 року з ініціативи італійського журналіста Клауді Ангелетті.
17 лютого в православній церкві шанується день пам'яті преподобного Ісидора Пелусіотського, благовірного великого князя Георгія (Юрія) Всеволодовича, Володимирського, преподобного Кирила Новоозерського, преподобних Аврамія і Копрія Печенізьких, Вологодських, мученика Іадора, священномученика Аврамія, єпископа Арвільского, преподобного Миколи сповідника, ігумена Студійського.
У народі 17 лютого шанувався Микола Студений. Вважалося, що в цей період у лісах саме настає розпал весіль у тварин. А святого Миколая називали покровителем тварин і вірили, що він знав все про звірячі стежки, лігвища та звички.
Прикмети на 17 лютого
- на Миколая стоять люті морози;
- Студений день настав – знову шубу вдягай;
- на Студеного Миколу снігу навалило гору;
- якщо ялинові гілки гнуться до землі – буде заметіль;
- а ось якщо листяний ліс потемніє – до швидкої відлиги.
- 1720 – підписано Гаазький договір між Іспанією і країнами Четверного союзу, який завершив Війну четверного альянсу.
- 1944 – в ході Другої світової війни закінчилася Корсунь-Шевченківська операція.
- 1947 – радіостанція "Голос Америки" розпочала мовлення на Радянський Союз.
- 1955 – Одеська кінофабрика перетворена на Одеську кіностудію художніх фільмів
- 1999 – ратифіковано Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Російською Федерацією і Україною від 1997 року.
- 1892 – Йосип Сліпий, львівський архієпископ Української греко-католицької церкви.
- 1906 – Агнія Барто, радянська письменниця, автор віршів для дітей.
- 1940 – Джин Пітні, американський співак, музикант, автор-виконавець.
- 1943 – Раїса Недашківська, українська актриса.
- 1965 – Майкл Бей, американський кінорежисер, продюсер.
- 1972 – Біллі Джо Армстронг, американський гітарист, співак, актор, засновник групи Green Day.
- 1981 – Джозеф Гордон-Левітт, американський актор, режисер, композитор, продюсер.
- 1981 – Періс Хілтон, американська актриса і фотомодель.
- 1986 – Дафні Оз, американська письменниця, журналістка, телеведуча.
- 1988 – Василь Ломаченко, український боксер, дворазовий олімпійський чемпіон.
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у лютому 2021 року в Україні.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше