17 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити
День навколишнього середовища і День пожежної охорони України – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 17 квітня
Яке сьогодні свято, 17 квітня? День пожежної охорони України, Міжнародний день цирку. Похвала Пресвятої Богородиці, ікона Божої Матері "Герондіса", день преподобного Йосифа – в православному календарі. Йосиф Піснеписець – у народному календарі. Іменини святкують: Адріан, Веніамін, Георгій, Іван, Йосип, Марія, Микита, Микола, Федір.
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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 17 квітня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 17 квітня.
- День навколишнього середовища України – екологічне свято, яке відзначається щороку в третю суботу квітня, починаючи з 1999 року з метою залучення громадян до благоустрою та озеленення територій.
- День пожежної охорони України – професійне свято, яке з 2013 року відзначається 17 квітня. Крім того, українські пожежники мають і друге свято в році – День рятувальника, 17 вересня.
- Міжнародний день цирку (World Circus Day) – своє свято щорічно відзначають професіонали та любителі циркового мистецтва в третю суботу квітня. Цей день був заснований у 2009 році з ініціативи Європейської циркової асоціації та Всесвітньої федерації цирку.
- Всесвітній день гемофілії (World Hemophilia Day) приурочений до дня народження засновника WFH Френка Шнайбеля і проводиться щорічно 17 квітня з метою привернути увагу суспільства до проблем людей, що мають це складне генетичне захворювання крові.
- День кави еспресо – відзначають шанувальники цього напою. Спочатку свято виникло в Італії, але незабаром поширилося в усьому світі.
17 квітня в православній церкві в суботу п'ятої седмиці Великого посту святкується Похвала Пресвятої Богородиці. Шанується пам'ять преподобного Йосифа Піснеписця, преподобного Георгія, що в Малеї, преподобного Йосифа Багатохворобливого, Києво-Печерського, в Дальніх печерах, преподобного Зосими, мучениць Фервуфи, діви, сестри та рабині її. Святкується ікона Божої Матері, звана "Герондиса".
У народі 17 квітня шанувався Йосиф Піснеписець. День названий так тому, що в цей період подавали голос журавлі, яких вважали борцями зі злом і захисниками від нечистої сили. Також цього дня починали співати цвіркуни.
Прикмети на 17 квітня
- прилетіли журавлі – рік повертає на літо;
- якщо на вільсі багато сережок – буде хороший урожай вівса;
- якщо листя на вільсі з'явилося раніше берези – літо буде мокрим;
- цього дня не варто починати нових справ.
- 1492 – іспанський мореплавець Христофор Колумб підписав контракт з Іспанією із зобов'язанням відкрити новий шлях до Індії.
- 1610 – англійський дослідник Генрі Гудзон розпочав експедицію, в якій він відкрив Гудзонову затоку.
- 1968 – в СРСР вперше вийшла в ефір телепрограма "У світі тварин".
- 1970 – В Києві відкрито палац "Україна".
- 1991 – в Українській РСР прийнятий закон про реабілітацію жертв політичних репресій.
- 1586 – Джон Форд, видатний англійський драматург.
- 1598 – Джованні Баттіста Річчолі, італійський астроном і теолог, один із перших укладачів карти Місяця.
- 1882 – В'ячеслав Липинський, український історик, політолог, сподвижник гетьмана Скоропадського.
- 1959 – Шон Бін, британський актор.
- 1968 – Адам Маккей, американський кінорежисер, продюсер, сценарист.
- 1972 – Дженніфер Гарнер, американська актриса і продюсер.
- 1974 – Вікторія Бекхем, англійська співачка, автор пісень, модель, актриса, дизайнер.
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у квітні 2021 року в Україні.
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