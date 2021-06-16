16 червня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Міжнародний день сімейних грошових переказів, Міжнародний день африканської дитини – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 16 червня

16 червня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято 16 червня? Міжнародний день сімейних грошових переказів, Міжнародний день африканської дитини. День святого Лук'яна – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Афанасій, Денис, Дмитро, Лаврентій, Лазар, Михайло, Павло, Поліна, Семен, Софія, Уляна, Юліан.

Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 16 червня 2021 року. До того ж, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 16 червня.

Міжнародний день сімейних грошових переказів (International Day of Family Remittances) – проводиться під егідою ООН і присвячений проблемам заробітків мігрантів.

Міжнародний день африканської дитини (International Day of the African Child) – також відомий як День захисту дітей Африки, який відзначається з 1991 року з метою привернути увагу суспільства до проблем африканських дітей.

День молоді в ПАР – ще одне свято, присвячене народу Африканського континенту.

Блумсдей – День Блума відзначається в Ірландії шанувальниками творчості письменника Джеймса Джойса.

Яке сьогодні свято

16 червня в православній церкві шанується пам'ять мучеників Лукіліана, Клавдія, Іпатія, Павла, Діонісія і Павли, діви, священномученика Лукіана, єпископа, Максіана, пресвітера, Юліана, диякона, Маркеліана і Сатурнина в Бельгії, преподобного Додо Давидо-Гареджійського.

У народі 16 червня шанувався Лук'ян Вітряк. Таку назву день отримав тому, що в цей період люди спостерігали за вітром і за його напрямком судили про погоду.

Прикмети на 16 червня

вітер з півдня – до швидкого зростання ярих хлібів,

північно-західний вітер – до сирої погоди,

вітер зі сходу – до хвороб,

північно-східний вітер – до затяжних дощів,

північний вітер – до ясного дня.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 16 червня

1903 – день заснування компанії "Форд Мотор".

1903 – день народження торгової марки "Пепсі-Кола".

1963 – відбувся космічний політ першої в світі жінки – радянського космонавта Валентини Терешкової.

1934 – в Харкові відбувся перший з'їзд і був створений Союз письменників України.

Хто народився 16 червня

1313 – Джованні Бокаччо, італійський письменник і поет, автор новел "Декамерон".

1866 – Володимир Ротмістров, український агроном, один із засновників сільськогосподарської дослідної справи.

1937 – Ерік Сігал, американський письменник, сценарист, драматург.

1950 – Мітхун Чакраборті, індійський кіноактор.

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