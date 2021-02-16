16 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші події 16 лютого в історії

Яке сьогодні свято, 16 лютого? Міжнародний день млинця, День військового журналіста в Україні. День праведних Симеона та Анни, пророчиці – в православному календарі. Семен і Ганна – в народному календарі. Іменини святкують Адріан, Ганна, Василь, Володимир, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, Семен, Тимофій.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 16 лютого 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 16 лютого.

16 лютого: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Міжнародний день млинця (International Pancake Day) – ситне свято, яке припадає на один із вівторків лютого або березня, спочатку з'явилося в середині ХХ століття в Англії і в Америці, а пізніше стало популярним в інших країнах.

– ситне свято, яке припадає на один із вівторків лютого або березня, спочатку з'явилося в середині ХХ століття в Англії і в Америці, а пізніше стало популярним в інших країнах. День військового журналіста в Україні – свято засноване в 2018 році в пам'ять про загиблого на Донбасі у 2015 році військового кореспондента Дмитра Лабуткіна.

– свято засноване в 2018 році в пам'ять про загиблого на Донбасі у 2015 році військового кореспондента Дмитра Лабуткіна. Національне свято КНДР – встановлене на честь дня народження Кім Чен Іра, глави КНДР 1994-2011 рр.

– встановлене на честь дня народження Кім Чен Іра, глави КНДР 1994-2011 рр. День відновлення Литовської держави – свято Литви на честь проголошення незалежності країни в 1918 році.

Яке сьогодні свято

16 лютого в православній церкві вшановується тиждень про блудного сина. Післясвято Стрітення Господнього. Пам'ять праведних Симеона і Анни, пророчиці, рівноапостольного Миколая, архієпископа Японського, святителя Симеона, єпископа Полоцького, єпископа Тверського, баговерного князя Романа Углицького, пророка Азарії, мучеників Папія, Діодора, Клавдіана, мучеників Адріана і Еввула, мученика Власія Кесарійського.

У народі 16 лютого шанувалися Семен і Ганна, яких також іменували Хранителі немовлят. Святим Симеону та Анні молилися про здоров'я новонароджених дітей. Цього дня в господарствах починалася підготовка і лагодження літної кінської збруї для сільгоспробіт, а тому день ще називався Починки. Як правило, з самого ранку вся родина йшла в сараї і займалася роботою.

Прикмети на 16 лютого

якщо цього дня йде лапатий сніг – літо буде дощовим;

Семен з Ганною збрую лагодять;

на Семена і Гнну не можна лінуватися;

також цього дня не можна ображати коней;

цієї ночі домовик заїжджає коней.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 16 лютого

1923 – англійський археолог Говард Картер розкрив гробницю фараона Тутанхамона.

1957 – в СРСР заснована медаль "За порятунок потопаючих".

1968 – в Америці почала функціонувати перша служба порятунку 911.

1976 – в СРСР на Камському автомобільному заводі випущено перший автомобіль КАМАЗ.

1978 – створена перша комп'ютерна електронна дошка оголошень BBS.

2005 – набрав чинності Кіотський протокол – міжнародна угода з метою скорочення викидів парникових газів в атмосферу Землі для протидії глобальному потеплінню.

Хто народився 16 лютого

1813 – Семен Гулак-Артемовський, український і російський оперний співак (баритон), композитор.

1834 – Ернст Геккель, німецький природодослідник.

1958 – Андрій Баль, радянський і український футболіст, тренер.

1964 – Оксана Байрак, українська актриса, кінорежисер, сценарист, телеведуча.

1965 – Дейв Ломбардо, американський барабанщик, учасник групи Slayer.

1974 – Махершала Алі, американський актор.

1989 – Елізабет Олсен, американська кіноактриса.

1994 – Ейва Макс, американська поп-співачка.

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