16 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити
Всесвітній день голосу, ікона Божої Матері Нев'янучий цвіт – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 16 квітня
Яке сьогодні свято, 16 квітня? Всесвітній день голосу. День святого Микити, святкування ікони Божої Матері "Нев'янучий цвіт" – в православному календарі. Микита водопілля – в народному календарі. Іменини святкують: Микита, Мартін, Феодосія.
Не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня .
Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 16 квітня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 16 квітня.
- Всесвітній день голосу (World Voice Day) – незвичайне свято, яке присвячене феномену голосу і його ролі в житті людей, що дозволяє спілкуватися, виражати емоції і почуття, радувати красою звучання. День проводиться з кінця 1990-х років з ініціативи Американської Академії отоларингології.
- День працівника поліції відзначається у Вірменії.
- День першої конституції або День юриста святкує Болгарія.
- День народження королеви Маргрете шанується в Данії.
16 квітня в православній церкві шанується пам'ять преподобного Микити, сповідника, ігумена обителі Мидикійської, мучениці Феодосії, діви, преподобного Ілірика, мучеників Елпідіфора, Дія, Віфонія і Галика. Святкується ікона Божої Матері "Нев’янучий цвіт".
У народі 16 квітня шанувався Микита Водопілля. Середина весни зазвичай супроводжувалася великим розливом річок від талого снігу. Паводок міг завдати багато шкоди і затопити все, що попадалося йому на шляху. Люди вірили, що в цей час прокидався водяний і всіляко намагалися його задобрити, пригощаючи хлібом або кашею.
Прикмети на 16 квітня
- щоб знати, наскільки високо підніметься вода, дивилися на висоту гнізда кулика;
- кріт викопає нору нижче межі майбутнього розливу;
- вітер після обіду – літо буде врожайним і дощовим;
- дощ на Микиту – до поганої риболовлі;
- не можна нічого обіцяти в цей день.
- 1632 – засновано Києво-Могилянську академію.
- 1710 – Запорізьким гетьманом обраний Пилип Орлик.
- 1912 – американка Гаррієт Квімбі стала першою жінкою, яка перелетіла через Ла-Манш на літаку.
- 1945 – в ході Другої світової війни почалася Берлінська операція.
- 1964 – американка Джеральдіна Мок стала першою жінкою, яка здійснила політ навколо земної кулі.
- 1995 – почав діяти телефонний міжнародний код 380, який Україна першою отримала серед країн колишнього СРСР.
- 2000 – на українському референдумі була підтримана ідея скорочення ВР, позбавлення депутатів недоторканності і право президента на розпуск парламенту.
- 1841 – Христина Алчевська, український педагог, організатор народної освіти.
- 1889 – Чарлі Чаплін, англійський та американський кіноактор, режисер, сценарист, композитор, продюсер.
- 1924 – Генрі Манчіні, американський кінокомпозитор і диригент,
- 1944 – Денніс Рассел Девіс, американський диригент і піаніст.
- 1947 – Джеррі Рафферті, шотландський гітарист, співак, засновник групи Stealers Wheel.
- 1971 – Селена, американська співачка, автор пісень, модель, актриса.
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у квітні 2021 року в Україні.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше