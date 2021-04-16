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16 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Всесвітній день голосу, ікона Божої Матері Нев'янучий цвіт – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 16 квітня

Яке сьогодні свято, 16 квітня? Всесвітній день голосу. День святого Микити, святкування ікони Божої Матері "Нев'янучий цвіт" – в православному календарі. Микита водопілля – в народному календарі. Іменини святкують: Микита, Мартін, Феодосія.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 16 квітня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 16 квітня.

16 квітня: яке сьогодні свято
16 квітня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

  • Всесвітній день голосу (World Voice Day) – незвичайне свято, яке присвячене феномену голосу і його ролі в житті людей, що дозволяє спілкуватися, виражати емоції і почуття, радувати красою звучання. День проводиться з кінця 1990-х років з ініціативи Американської Академії отоларингології.
  • День працівника поліції відзначається у Вірменії.
  • День першої конституції або День юриста святкує Болгарія.
  • День народження королеви Маргрете шанується в Данії.

Яке сьогодні свято

16 квітня в православній церкві шанується пам'ять преподобного Микити, сповідника, ігумена обителі Мидикійської, мучениці Феодосії, діви, преподобного Ілірика, мучеників Елпідіфора, Дія, Віфонія і Галика. Святкується ікона Божої Матері "Нев’янучий цвіт".

У народі 16 квітня шанувався Микита Водопілля. Середина весни зазвичай супроводжувалася великим розливом річок від талого снігу. Паводок міг завдати багато шкоди і затопити все, що попадалося йому на шляху. Люди вірили, що в цей час прокидався водяний і всіляко намагалися його задобрити, пригощаючи хлібом або кашею.

Прикмети на 16 квітня

  • щоб знати, наскільки високо підніметься вода, дивилися на висоту гнізда кулика;
  • кріт викопає нору нижче межі майбутнього розливу;
  • вітер після обіду – літо буде врожайним і дощовим;
  • дощ на Микиту – до поганої риболовлі;
  • не можна нічого обіцяти в цей день.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 16 квітня

  • 1632 – засновано Києво-Могилянську академію.
  • 1710 – Запорізьким гетьманом обраний Пилип Орлик.
  • 1912 – американка Гаррієт Квімбі стала першою жінкою, яка перелетіла через Ла-Манш на літаку.
  • 1945 – в ході Другої світової війни почалася Берлінська операція.
  • 1964 – американка Джеральдіна Мок стала першою жінкою, яка здійснила політ навколо земної кулі.
  • 1995 – почав діяти телефонний міжнародний код 380, який Україна першою отримала серед країн колишнього СРСР.
  • 2000 – на українському референдумі була підтримана ідея скорочення ВР, позбавлення депутатів недоторканності і право президента на розпуск парламенту.

Хто народився 16 квітня

  • 1841 – Христина Алчевська, український педагог, організатор народної освіти.
  • 1889 – Чарлі Чаплін, англійський та американський кіноактор, режисер, сценарист, композитор, продюсер.
  • 1924 – Генрі Манчіні, американський кінокомпозитор і диригент,
  • 1944 – Денніс Рассел Девіс, американський диригент і піаніст.
  • 1947 – Джеррі Рафферті, шотландський гітарист, співак, засновник групи Stealers Wheel.
  • 1971 – Селена, американська співачка, автор пісень, модель, актриса.

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