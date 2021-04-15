15 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити
Міжнародний день культури, День екологічних знань, день Тита чудотворця – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 15 квітня
Яке сьогодні свято, 15 квітня? Міжнародний день культури, День екологічних знань. День Тита чудотворця – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Георгій, Григорій, Юхим, Тит.
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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 15 квітня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 15 квітня.
- Міжнародний день культури (World Day of Culture) був заснований на честь прийняття в 1935 році Пакту Реріха – міжнародного договору "Про охорону художніх і наукових закладів та історичних пам'яток".
- День екологічних знань відзначається з 1992 року з метою екологічної освіти людей всіх країн світу, формування екологічної культури населення, інформування громадськості про стан справ в області екологічної безпеки навколишнього середовища.
- День співробітників карного розшуку України відзначають фахівці цього виду діяльності. Починаючи з 2001 року центральний орган служби карного розшуку називається Департаментом карного розшуку МВС України, в основні функції якого входить припинення і розкриття кримінальних злочинів, а також розшук злочинців.
- День закоханих святкують Грузія і Казахстан.
- День незалежності Ізраїлю – головне державне свято, що відзначається щорічно у вівторок, середу або четвер, найближчі до 5 іяра, на згадку про проголошення Держави Ізраїль 14 травня 1948 року.
15 квітня в православній церкві настає четвер Великого канону. Шанується пам'ять преподобного Тита, чудотворця, мучеників Амфіана й Едесія, мученика Полікарпа.
У народі 15 квітня шанувався Тит Чудотворець. Зазвичай це був останній день, коли ще міг залишатися лід на річках, а тому він отримав назву Льодолам. Також цей день називали Бесхлібним, оскільки у селян закінчувалися запаси зерна, і хліб нема з чого було пекти. Однак залишене на посів зерно не чіпали.
Прикмети на 15 квітня
- якщо в цей день кричить перепілка – до хорошого урожаю хліба і трави на випасі;
- з дня Тита починалося токування глухарів;
- якщо лід на річці затонув – рік буде важким;
- цього дня не можна проявляти скупість, особливо людям, які займаються торгівлею.
- 1 657 – Козацька рада в Чигирині затвердила спадковість при передачі гетьманського звання від Богдана Хмельницького його синові Юрію.
- 1784 – в Англії здійснено перший пілотований політ на повітряній кулі.
- 1912 – затонув найбільший британський трансатлантичний лайнер "Титанік", який зіткнувся з айсбергом, загинуло майже 1,5 тисячі осіб.
- 1919 – Декретом Раднаркому України утворена окрема секція судово-кримінального розшуку.
- 1927 – сталася руйнівна Велика повінь на Міссісіпі.
- 1929 – в СРСР прийнято державне пенсійне забезпечення за віком.
- 1944 – під час Другої світової війни від фашистських загарбників звільнено Тернопіль.
- 1951 – в Лондоні вперше пройшов конкурс краси "Міс Всесвіт".
- 1955 – в Америці відкрито перший ресторан "Макдоналдс".
- 1994 – Україна включена в економічний союз країн СНД на правах асоційованого члена.
- 1 452 – Леонардо да Вінчі, великий італійський художник, скульптор, архітектор, вчений.
- 1812 – Теодор Руссо, французький художник, живописець, пейзажист.
- 1886 – Микола Гумільов, російський поет.
- 1894 – Бессі Сміт, американська співачка, виконавиця блюзу.
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- 1941 – Роман Балаян, український кінорежисер, сценарист, кінопродюсер.
- 1949 – Алла Пугачова, радянська і російська естрадна співачка.
- 1966 – Саманта Фокс, англійська співачка данс-поп.
- 1987 – Олександр Гвоздик, український професійний боксер.
- 1990 – Емма Вотсон, британська актриса.
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у квітні 2021 року в Україні.
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