15 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Міжнародний день культури, День екологічних знань, день Тита чудотворця – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 15 квітня

Яке сьогодні свято, 15 квітня? Міжнародний день культури, День екологічних знань. День Тита чудотворця – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Георгій, Григорій, Юхим, Тит.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 15 квітня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 15 квітня.

15 квітня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Міжнародний день культури (World Day of Culture) був заснований на честь прийняття в 1935 році Пакту Реріха – міжнародного договору "Про охорону художніх і наукових закладів та історичних пам'яток".

був заснований на честь прийняття в 1935 році Пакту Реріха – міжнародного договору "Про охорону художніх і наукових закладів та історичних пам'яток". День екологічних знань відзначається з 1992 року з метою екологічної освіти людей всіх країн світу, формування екологічної культури населення, інформування громадськості про стан справ в області екологічної безпеки навколишнього середовища.

відзначається з 1992 року з метою екологічної освіти людей всіх країн світу, формування екологічної культури населення, інформування громадськості про стан справ в області екологічної безпеки навколишнього середовища. День співробітників карного розшуку України відзначають фахівці цього виду діяльності. Починаючи з 2001 року центральний орган служби карного розшуку називається Департаментом карного розшуку МВС України, в основні функції якого входить припинення і розкриття кримінальних злочинів, а також розшук злочинців.

відзначають фахівці цього виду діяльності. Починаючи з 2001 року центральний орган служби карного розшуку називається Департаментом карного розшуку МВС України, в основні функції якого входить припинення і розкриття кримінальних злочинів, а також розшук злочинців. День закоханих святкують Грузія і Казахстан.

святкують Грузія і Казахстан. День незалежності Ізраїлю – головне державне свято, що відзначається щорічно у вівторок, середу або четвер, найближчі до 5 іяра, на згадку про проголошення Держави Ізраїль 14 травня 1948 року.

Яке сьогодні свято

15 квітня в православній церкві настає четвер Великого канону. Шанується пам'ять преподобного Тита, чудотворця, мучеників Амфіана й Едесія, мученика Полікарпа.

У народі 15 квітня шанувався Тит Чудотворець. Зазвичай це був останній день, коли ще міг залишатися лід на річках, а тому він отримав назву Льодолам. Також цей день називали Бесхлібним, оскільки у селян закінчувалися запаси зерна, і хліб нема з чого було пекти. Однак залишене на посів зерно не чіпали.

Прикмети на 15 квітня

якщо в цей день кричить перепілка – до хорошого урожаю хліба і трави на випасі;

з дня Тита починалося токування глухарів;

якщо лід на річці затонув – рік буде важким;

цього дня не можна проявляти скупість, особливо людям, які займаються торгівлею.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 15 квітня

1 657 – Козацька рада в Чигирині затвердила спадковість при передачі гетьманського звання від Богдана Хмельницького його синові Юрію.

1784 – в Англії здійснено перший пілотований політ на повітряній кулі.

1912 – затонув найбільший британський трансатлантичний лайнер "Титанік", який зіткнувся з айсбергом, загинуло майже 1,5 тисячі осіб.

1919 – Декретом Раднаркому України утворена окрема секція судово-кримінального розшуку.

1927 – сталася руйнівна Велика повінь на Міссісіпі.

1929 – в СРСР прийнято державне пенсійне забезпечення за віком.

1944 – під час Другої світової війни від фашистських загарбників звільнено Тернопіль.

1951 – в Лондоні вперше пройшов конкурс краси "Міс Всесвіт".

1955 – в Америці відкрито перший ресторан "Макдоналдс".

1994 – Україна включена в економічний союз країн СНД на правах асоційованого члена.

Хто народився 15 квітня

1 452 – Леонардо да Вінчі, великий італійський художник, скульптор, архітектор, вчений.

1812 – Теодор Руссо, французький художник, живописець, пейзажист.

1886 – Микола Гумільов, російський поет.

1894 – Бессі Сміт, американська співачка, виконавиця блюзу.

1933 – Борис Стругацький, радянський письменник-фантаст.

1936 – Олег Чорногуз, український письменник, журналіст, головний редактор журналів "Перець" та "Ус".

1941 – Роман Балаян, український кінорежисер, сценарист, кінопродюсер.

1949 – Алла Пугачова, радянська і російська естрадна співачка.

1966 – Саманта Фокс, англійська співачка данс-поп.

1987 – Олександр Гвоздик, український професійний боксер.

1990 – Емма Вотсон, британська актриса.

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