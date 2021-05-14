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14 травня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

День пам'яті благовірної Тамари в Грузії – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 14 травня

14 травня: яке сьогодні свято
14 травня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 14 травня? День пам'яті благовірної Тамари – в Грузії. День пророка Єремії, святкування ікони Божої Матері "Несподівана радість" – в православному календарі. Веремій Запашник – в народному календарі. Іменини святкують Герасим, Юхим, Гнат, Макар, Ніна, Тамара.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 14 травня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 14 травня.

  • Тамароба – в Грузії шанується пам'ять благовірної цариці Тамари Багратіоні, яка правила в XII-XIII ст. і сприяла поширенню християнства по всій Грузії, за що була зарахована до лику святих.
  • Фестиваль тюльпанів в Канаді (The Canadian Tulip Festival) – в Оттаві проводиться гарне свято весни, яке у 2021 році стартує 14 травня і триватиме два тижні. Однак у зв'язку з карантинними обмеженнями фестивальні заходи відбудуться в онлайн-форматі.
  • День Конституції святкується в Республіці Філіппіни.
  • День інтеграції відзначаються в Ліберії.

Яке сьогодні свято

14 травня в православній церкві шанується пам'ять пророка Єремії, священномученика Макарія, митрополита Київського, преподобномучеників Афонських: Євфимія, Ігнатія та Акакія, преподобномученика Вати Персянина, благовірної Тамари, цариці Грузинської. Святкування ікони Божої Матері, званої "Несподівана радість".

У народі шанувався Веремій Запашник. Наставав час активної роботи з орання і засівання полів. Селяни в молитвах зверталися по допомогу до святого і вірили, що сам пророк Єремія допомагає тим, хто йому молиться.

Прикмети на 14 травня

  • ясний день на Єремєія – така ж погода буде і на збирання врожаю;
  • на схід сонця небо чисте – літо буде спекотним;
  • якщо погода зіпсувалася – майбутня зима буде суворою;
  • на Єремієв день мурахи метушаться – наступний місяць буде дощовим.
  • нікому нічого не можна давати в борг, інакше буде поганий урожай.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 14 травня

  • 1878 – в США запатентовано назву "вазелін" як торговий знак.
  • 1948 – підписано Декларацію незалежності Ізраїлю і створена Держава Ізраїль.
  • 1975 – київське "Динамо" вперше виграло Кубок кубків УЄФА.

Хто народився 14 травня

  • 1627 – Петро Дорошенко, український гетьман.
  • 1871 – Василь Стефаник, український письменник.
  • 1944 – Джордж Лукас, американський кінорежисер, продюсер, сценарист.
  • 1969 – Кейт Бланшетт, австралійська актриса.
  • 1952 – Роберт Земекіс, американський кінорежисер, продюсер.
  • 1975 – Святослав Вакарчук, український політик, музикант, лідер групи "Океан Ельзи".
  • 1984 – Марк Цукерберг, засновник і генеральний директор соцмережі Facebook.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.

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