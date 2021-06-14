14 червня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити
Всесвітній день донора крові, Міжнародний день блогера, Міжнародний банний день – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 14 червня
Яке сьогодні свято, 14 червня? Всесвітній день донора крові, Міжнародний день блогера. День святого Устина – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Василь, Віра, Вікторія, Гавриїл, Давид, Денис, Іван, Павло.
Life Сьогодні пишуть, яке православне свято к українців 14 червня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії 4 цей день, а також про головні прикмети на 14 червня.
- Всесвітній день донора крові (World Blood Donor Day) – відзначається з 2005 року на честь людей – безоплатних донорів крові і приурочений до дня народження лікаря Карла Ландштейнера, який відкрив групи крові у людини.
- Міжнародний день блогера (International Weblogger's Day) – святкується в інтернет-співтоваристві, починаючи з 2004 року.
- Міжнародний банний день – одна з неофіційних дат на рік, яку відзначають любителі цього виду проведення часу, приурочена до дня пам'яті святого цілителя Агапіта Печерського, який використовував, як засоби лікування баню.
- День національного прапора (Flag Day) відзначається в Америці.
14 червня в православній церкві відзначається 7-й тиждень після Великодня. Шанується пам'ять мучеників Юстина Філософа та іншого Юстина, і з ними Харитона, Харити, Євелпіста, Ієракса, Пеона і Валеріана, преподобного Агапіта Києво-Печерського, лікаря безвідплатного, в Ближніх печерах, преподобного Юстина (Поповича), Челійського.
У народі 14 червня шанувався святий Устин. У цей день спостерігали за сходом сонця, щоб передбачити майбутній урожай. Також вважалося, якщо дівчина проведе вечір на Устина разом із коханою людиною, на неї чекає сімейне щастя.
- червоний ранок на Устина передрікає багатий урожай жита;
- дощ на Устина – до хорошого врожаю льону;
- на Устина не можна городити город – це до пожеж.
- 1783 – день заснування міста Севастополь.
- 1834 – в Америці запатентований наждачний папір.
- 1951 – почали продаватися перші комерційні комп'ютери UNIVAC 1.
- 1965 – Боб Ділан записав свою першу композицію Like a Rolling Stone з використанням електрогітари.
- 1736 – Шарль Огюстен Кулон, французький фізик, який відкрив основний закон електростатики.
- 1832 – Ніколаус Август Отто, німецький конструктор, творець двигуна внутрішнього згоряння.
- 1835 – Микола Рубінштейн, російський піаніст.
- 1868 – Карл Ландштейнер, австрійський лікар-імунолог, який відкрив 4 групи крові у людини.
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