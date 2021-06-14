14 червня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Всесвітній день донора крові, Міжнародний день блогера, Міжнародний банний день – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 14 червня

14 червня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 14 червня? Всесвітній день донора крові, Міжнародний день блогера. День святого Устина – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Василь, Віра, Вікторія, Гавриїл, Давид, Денис, Іван, Павло.

Life Сьогодні пишуть, яке православне свято к українців 14 червня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії 4 цей день, а також про головні прикмети на 14 червня.

Всесвітній день донора крові (World Blood Donor Day) – відзначається з 2005 року на честь людей – безоплатних донорів крові і приурочений до дня народження лікаря Карла Ландштейнера, який відкрив групи крові у людини.

Міжнародний день блогера (International Weblogger's Day) – святкується в інтернет-співтоваристві, починаючи з 2004 року.

Міжнародний банний день – одна з неофіційних дат на рік, яку відзначають любителі цього виду проведення часу, приурочена до дня пам'яті святого цілителя Агапіта Печерського, який використовував, як засоби лікування баню.

День національного прапора (Flag Day) відзначається в Америці.

Яке сьогодні свято

14 червня в православній церкві відзначається 7-й тиждень після Великодня. Шанується пам'ять мучеників Юстина Філософа та іншого Юстина, і з ними Харитона, Харити, Євелпіста, Ієракса, Пеона і Валеріана, преподобного Агапіта Києво-Печерського, лікаря безвідплатного, в Ближніх печерах, преподобного Юстина (Поповича), Челійського.

У народі 14 червня шанувався святий Устин. У цей день спостерігали за сходом сонця, щоб передбачити майбутній урожай. Також вважалося, якщо дівчина проведе вечір на Устина разом із коханою людиною, на неї чекає сімейне щастя.

Прикмети на 14 червня

червоний ранок на Устина передрікає багатий урожай жита;

дощ на Устина – до хорошого врожаю льону;

на Устина не можна городити город – це до пожеж.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 14 червня

1783 – день заснування міста Севастополь.

1834 – в Америці запатентований наждачний папір.

1951 – почали продаватися перші комерційні комп'ютери UNIVAC 1.

1965 – Боб Ділан записав свою першу композицію Like a Rolling Stone з використанням електрогітари.

Хто народився 14 червня

1736 – Шарль Огюстен Кулон, французький фізик, який відкрив основний закон електростатики.

1832 – Ніколаус Август Отто, німецький конструктор, творець двигуна внутрішнього згоряння.

1835 – Микола Рубінштейн, російський піаніст.

1868 – Карл Ландштейнер, австрійський лікар-імунолог, який відкрив 4 групи крові у людини.

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