Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

14 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Дізнайтеся про найважливіші події 14 лютого в історії

Яке сьогодні свято, 14 лютого? День Святого Валентина або День закоханих, День комп'ютерника. День святого Трифона – в православному і народному календарі. Пам'ять святих Кирила і Мефодія – у католиків. Іменини святкують: Василь, Гаврило, Давид, Микола, Петро, Семен, Тимофій, Трифон.

Ми зібрали для вас 14 цікавих ідей, як можна незабутньо провести Валентинів День з коханою людиною.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 14 лютого 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 14 лютого.

14 лютого: яке сьогодні свято
14 лютого: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

День святого Валентина або День усіх закоханих (Valentine's Day) – святкується в багатьох країнах на честь католицького святого Валентина, який здавна вважається покровителем усіх закоханих.

Читайте також:
Привітання з Днем святого Валентина: короткі вірші та найкращі валентинки

  • День комп'ютерника – неофіційне і при цьому популярне в професійному світі IT-фахівців свято, присвячене початку роботи в 1946 році американського електронного комп'ютера ENIAC I.
  • Міжнародний день дарування книг (International Book Giving Day) створений з ініціативи американки Еммі Бродмур – засновниці сайту дитячої книги, і відзначається з 2012 року з метою об'єднати людей, які дарують книги дітям і прищеплюють їм любов до читання.
  • День військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту Збройних сил відзначається в Україні.
  • Трифон Зарезан - свято виноградарів у Болгарії та Північній Македонії, яке здавна відзначають виноградарі, а також садівники, городники, власники винних таверн.

Яке сьогодні свято

14 лютого у православній церкві відзначається предпразднство Стрітення Господнього, мученика Трифона, мучениці Перпетуї, мученика Сатира, Ревоката, Саторніла, Секунда і мучениці Феліцітати, преподобного Петра Галатійського, преподобного Вендіміана, відлюдника Віфінійського.

У народі 14 лютого шанувався день Трифона, який також називався Мишегон. Цього дня селяни просили гризунів не псувати скирти з хлібом і проводили ритуали, щоб вигнати мишей із села. Для цього жмут сіна зі скирти спалювали в печі, а потім золу сипали в місце, де зберігалося сіно і солома. А ще намагалися задобрити домашніх кішок – головних мисливців на мишей. Також у день Трифона незаміжні дівчата молилися святому, щоб він послав судженого і щасливе сімейне життя.

Прикмети на 14 лютого

  • на Трифона у жодному разі не можна ображати кішок;
  • якщо в небі видно зірки – значить, весна буде пізньою;
  • сніг на Трифона віщував весняні дощі;
  • туман у цей день – до гарної погоди;
  • який Трифон – такими буде решта днів лютого.

Читайте також:
Фешн-гороскоп: у чому зустрічати День Валентина кожному знаку зодіаку

Цікаві і важливі події в Україні та світі 14 лютого

  • 1876 – шотландський вчений Олександр Белл подав заявку на патент телефону.
  • 1907 – заснована Львівська галерея мистецтв.
  • 1918 – в Радянській Росії стався перехід на григоріанський календар: після 31 січня настало 14 лютого.
  • 1990 – американський космічний зонд Voyager I, що залишив Сонячну систему, вперше фотографує її ззовні.
  • 1992 – на зустрічі глав держав СНД прийнята "Декларація про принципи співробітництва", встановлені дипломатичні відносини між Російською Федерацією і Україною.
  • 1993 – Україна, Польща і Угорщина підписали договір про співпрацю народів Карпатського регіону.
  • 2005 – день народження сервісу YouTube.

Хто народився 14 лютого

  • 1813 – Олександр Даргомижський, російський композитор.
  • 1859 – Джордж Ферріс, американський інженер, творець колеса огляду.
  • 1903 – Стюарт Ервін, американський актор театру, кіно і телебачення.
  • 1928 – Сергій Капіца, радянський і російський вчений-фізик, телеведучий.
  • 1936 – Анна Герман, радянська і польська співачка і композитор.
  • 1944 – Алан Паркер, британський кінорежисер, сценарист, продюсер.
  • 1947 – Борис Штерн, радянський і український письменник-фантаст.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у лютому 2021 року в Україні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Привітання з Днем святого Валентина: короткі вірші та найкращі валентинки Привітання з 14 лютого: красиві листівки, найкращі побажання у прозі та віршах День закоханих: хто такий Валентин та що не так із цим святом Місія здійсненна: як вибрати подарунок на День святого Валентина і не схибити 14 оригінальних ідей до Дня святого Валентина для закоханих День святого Валентина: ТОП-5 перевірених ворожінь на судженого Як особливо відсвяткувати День закоханих: LOVEхаки для романтиків 7 (не) романтичних фільмів на День святого Валентина
свята прикмети День святого Валентина цей день в історії
Реклама

Новини партнерів

Прибывшая в Киев Ани Лорак показала отдавшую ее в интернат маму
Прибывшая в Киев Ани Лорак показала отдавшую ее в интернат маму
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
СМИ сообщили о необычном последствии коронавируса у женщин
СМИ сообщили о необычном последствии коронавируса у женщин
Чоловічі сльози. Простий рецепт салату на Новий рік
Чоловічі сльози. Простий рецепт салату на Новий рік

Популярні статті

Вчора, 22:37Фаново

Привітання з Днем святого Валентина: короткі вірші та найкращі валентинки

Вчора, 17:34Events

Привітання з 14 лютого: красиві листівки, найкращі побажання у прозі та віршах

Вчора, 14:20Events

Місія здійсненна: як вибрати подарунок на День святого Валентина і не схибити

Вчора, 13:27Психо

Сумісність знаків зодіаку в коханні та шлюбі: хто кому підходить

Вчора, 06:03Психо

Гороскоп на сьогодні 13 лютого: у Овнів багато роботи, а Тельцям не можна лінуватися

12 лютогоСмачно

Як правильно варити яйця: різні способи

12 лютогоЗірково

Віктор Павлік на корпоративі виконав пісню забороненого в Україні російського виконавця: відео

12 лютогоЗірково

"Якщо це не Саша, я роздягнуся і танцюватиму голий": Данилко впізнав в образі Лева з шоу "Маска" друга

12 лютогоEvents

Східний гороскоп на 2021 рік Бика для всіх знаків по роках

12 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 12 лютого: Терези ризикують стати банкрутом, а Скорпіону потрібно пригальмувати

11 лютогоEvents

Китайський Новий рік: прикольні привітання і яскраві листівки

11 лютогоЗірково

Камалія відреагувала на слова Полякової, яка назвала її "цицькатою і з товстими ногами"

11 лютогоEvents

Китайський Новий рік-2021: дата, історія і традиції свята

11 лютогоСмачно

Яка піца ідеальна для кожного знаку зодіаку – 12 начинок

11 лютогоЗірково

Еволюція голлівудської красуні: як змінювалася зовнішність іменинниці Дженніфер Еністон

11 лютогоЗірково

Син Чапкіса прокоментував стан батька: "Будь ласка, моліться"

Новини партнерів

Тина Кароль решила ответить на «выпады» Оли Поляковой
Тина Кароль решила ответить на «выпады» Оли Поляковой
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике
«Скандал тільки починається». Реакція Кароль на слова Полякової
«Скандал тільки починається». Реакція Кароль на слова Полякової
Дочь королевы Елизаветы удивила беспорядком в своей гостиной
Дочь королевы Елизаветы удивила беспорядком в своей гостиной
СМИ назвали версию гибели звездного стилиста Александра Шевчука
СМИ назвали версию гибели звездного стилиста Александра Шевчука
Ученые нашли "ахиллесовую пяту" раковых клеток
Ученые нашли "ахиллесовую пяту" раковых клеток
"Чувствовала себя жертвой!": Никитюк поразила откровенным постом
"Чувствовала себя жертвой!": Никитюк поразила откровенным постом
Цукерки молодості. Які солодощі можна їсти без шкоди для здоров’я
Цукерки молодості. Які солодощі можна їсти без шкоди для здоров’я

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти