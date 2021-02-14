14 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші події 14 лютого в історії

Яке сьогодні свято, 14 лютого? День Святого Валентина або День закоханих, День комп'ютерника. День святого Трифона – в православному і народному календарі. Пам'ять святих Кирила і Мефодія – у католиків. Іменини святкують: Василь, Гаврило, Давид, Микола, Петро, Семен, Тимофій, Трифон.

Ми зібрали для вас 14 цікавих ідей, як можна незабутньо провести Валентинів День з коханою людиною.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 14 лютого 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 14 лютого.

14 лютого: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

День святого Валентина або День усіх закоханих (Valentine's Day) – святкується в багатьох країнах на честь католицького святого Валентина, який здавна вважається покровителем усіх закоханих.

День комп'ютерника – неофіційне і при цьому популярне в професійному світі IT-фахівців свято, присвячене початку роботи в 1946 році американського електронного комп'ютера ENIAC I.

– неофіційне і при цьому популярне в професійному світі IT-фахівців свято, присвячене початку роботи в 1946 році американського електронного комп'ютера ENIAC I. Міжнародний день дарування книг (International Book Giving Day) створений з ініціативи американки Еммі Бродмур – засновниці сайту дитячої книги, і відзначається з 2012 року з метою об'єднати людей, які дарують книги дітям і прищеплюють їм любов до читання.

створений з ініціативи американки Еммі Бродмур – засновниці сайту дитячої книги, і відзначається з 2012 року з метою об'єднати людей, які дарують книги дітям і прищеплюють їм любов до читання. День військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту Збройних сил відзначається в Україні.

відзначається в Україні. Трифон Зарезан - свято виноградарів у Болгарії та Північній Македонії, яке здавна відзначають виноградарі, а також садівники, городники, власники винних таверн.

Яке сьогодні свято

14 лютого у православній церкві відзначається предпразднство Стрітення Господнього, мученика Трифона, мучениці Перпетуї, мученика Сатира, Ревоката, Саторніла, Секунда і мучениці Феліцітати, преподобного Петра Галатійського, преподобного Вендіміана, відлюдника Віфінійського.

У народі 14 лютого шанувався день Трифона, який також називався Мишегон. Цього дня селяни просили гризунів не псувати скирти з хлібом і проводили ритуали, щоб вигнати мишей із села. Для цього жмут сіна зі скирти спалювали в печі, а потім золу сипали в місце, де зберігалося сіно і солома. А ще намагалися задобрити домашніх кішок – головних мисливців на мишей. Також у день Трифона незаміжні дівчата молилися святому, щоб він послав судженого і щасливе сімейне життя.

Прикмети на 14 лютого

на Трифона у жодному разі не можна ображати кішок;

якщо в небі видно зірки – значить, весна буде пізньою;

сніг на Трифона віщував весняні дощі;

туман у цей день – до гарної погоди;

який Трифон – такими буде решта днів лютого.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 14 лютого

1876 – шотландський вчений Олександр Белл подав заявку на патент телефону.

1907 – заснована Львівська галерея мистецтв.

1918 – в Радянській Росії стався перехід на григоріанський календар: після 31 січня настало 14 лютого.

1990 – американський космічний зонд Voyager I, що залишив Сонячну систему, вперше фотографує її ззовні.

1992 – на зустрічі глав держав СНД прийнята "Декларація про принципи співробітництва", встановлені дипломатичні відносини між Російською Федерацією і Україною.

1993 – Україна, Польща і Угорщина підписали договір про співпрацю народів Карпатського регіону.

2005 – день народження сервісу YouTube.

Хто народився 14 лютого

1813 – Олександр Даргомижський, російський композитор.

1859 – Джордж Ферріс, американський інженер, творець колеса огляду.

1903 – Стюарт Ервін, американський актор театру, кіно і телебачення.

1928 – Сергій Капіца, радянський і російський вчений-фізик, телеведучий.

1936 – Анна Герман, радянська і польська співачка і композитор.

1944 – Алан Паркер, британський кінорежисер, сценарист, продюсер.

1947 – Борис Штерн, радянський і український письменник-фантаст.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у лютому 2021 року в Україні.

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