13 червня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

День альбінізму, День працівників легкої промисловості, День швейної машинки – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світі відзначаються 13 червня

13 червня: яке сьогодні свято Фото: Pexels

Яке сьогодні свято, 13 червня? День альбінізму. День апостола Єрма – в православному календарі. Веремій Розпрягальник – в народному календарі. Іменини святкують: Борис, Христина, Микола, Полікарп, Роман, Філіп.

Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 13 червня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 13 червня.

День працівників легкої промисловості – професійне свято, яке щороку відзначається в багатьох країнах пострадянського простору у другу неділю червня.

– професійне свято, яке щороку відзначається в багатьох країнах пострадянського простору у другу неділю червня. Міжнародний день поширення інформації про альбінізм (International Albinism Awareness Day) – встановлений під егідою ООН у 2014 році з метою звернути увагу суспільства на проблеми альбіносів.

– встановлений під егідою ООН у 2014 році з метою звернути увагу суспільства на проблеми альбіносів. День швейної машинки (Sewing Machine Day) – неофіційне свято відзначається в день народження Чарльза Фрідріха Візенталя, який придумав ідею двухкінцевої голки з вушком на кінці.

Яке сьогодні свято

13 червня в православній церкві відзначається 7-ма неділя після Пасхи, святих отців I Вселенського собору. Шанується пам'ять апостола від 70-х Єрма, мученика Єрмія, мученика Філософа.

У народі 13 червня шанувався Веремій Розпрягальник. Таку назву день отримав тому, що в цей період завершувався сезон сівби в полях, а тому коням давали відпочинок.

Прикмети на 13 червня

кує зозуля на Веремія – влітку буде хороша погода;

йде дощ на Веремія – до поганого врожаю;

якщо на вечір випала роса – дні будуть жаркими.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 13 червня

1825 – день народження безпечної шпильки.

1892 – в Києві пущено перший електричний трамвай.

1917 – відбулося проголошення автономної України.

1983 – у США вперше надійшов у продаж перший мобільний телефон Dynatac 8000x виробництва Motorola.

1983 – американський космічний зонд "Піонер-10" перетнув орбіту Нептуна і став першим витвором людини, що покинув межі Сонячної системи.

Хто народився 13 червня

1831 – Джеймс Максвелл, англійський фізик, творець класичної електродинаміки.

1874 – Марко Черемшина, український письменник і громадський діяч.

1940 – Гойко Мітіч, югославський актор, режисер, каскадер.

1946 – Ігор Старигін, радянський актор театру і кіно.

1981 – Кріс Еванс, американський актор.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у червні 2021 року в Україні.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися