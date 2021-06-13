13 червня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити
День альбінізму, День працівників легкої промисловості, День швейної машинки – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світі відзначаються 13 червня
Яке сьогодні свято, 13 червня? День альбінізму. День апостола Єрма – в православному календарі. Веремій Розпрягальник – в народному календарі. Іменини святкують: Борис, Христина, Микола, Полікарп, Роман, Філіп.
Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 13 червня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 13 червня.
- День працівників легкої промисловості – професійне свято, яке щороку відзначається в багатьох країнах пострадянського простору у другу неділю червня.
- Міжнародний день поширення інформації про альбінізм (International Albinism Awareness Day) – встановлений під егідою ООН у 2014 році з метою звернути увагу суспільства на проблеми альбіносів.
- День швейної машинки (Sewing Machine Day) – неофіційне свято відзначається в день народження Чарльза Фрідріха Візенталя, який придумав ідею двухкінцевої голки з вушком на кінці.
13 червня в православній церкві відзначається 7-ма неділя після Пасхи, святих отців I Вселенського собору. Шанується пам'ять апостола від 70-х Єрма, мученика Єрмія, мученика Філософа.
У народі 13 червня шанувався Веремій Розпрягальник. Таку назву день отримав тому, що в цей період завершувався сезон сівби в полях, а тому коням давали відпочинок.
- кує зозуля на Веремія – влітку буде хороша погода;
- йде дощ на Веремія – до поганого врожаю;
- якщо на вечір випала роса – дні будуть жаркими.
- 1825 – день народження безпечної шпильки.
- 1892 – в Києві пущено перший електричний трамвай.
- 1917 – відбулося проголошення автономної України.
- 1983 – у США вперше надійшов у продаж перший мобільний телефон Dynatac 8000x виробництва Motorola.
- 1983 – американський космічний зонд "Піонер-10" перетнув орбіту Нептуна і став першим витвором людини, що покинув межі Сонячної системи.
- 1831 – Джеймс Максвелл, англійський фізик, творець класичної електродинаміки.
- 1874 – Марко Черемшина, український письменник і громадський діяч.
- 1940 – Гойко Мітіч, югославський актор, режисер, каскадер.
- 1946 – Ігор Старигін, радянський актор театру і кіно.
- 1981 – Кріс Еванс, американський актор.
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