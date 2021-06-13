Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

13 червня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Сьогодні, 07:25

День альбінізму, День працівників легкої промисловості, День швейної машинки – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світі відзначаються 13 червня

13 червня: яке сьогодні свято
13 червня: яке сьогодні свято
Фото: Pexels

Яке сьогодні свято, 13 червня? День альбінізму. День апостола Єрма – в православному календарі. Веремій Розпрягальник – в народному календарі. Іменини святкують: Борис, Христина, Микола, Полікарп, Роман, Філіп.

Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 13 червня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 13 червня.

  • День працівників легкої промисловості – професійне свято, яке щороку відзначається в багатьох країнах пострадянського простору у другу неділю червня.
  • Міжнародний день поширення інформації про альбінізм (International Albinism Awareness Day) – встановлений під егідою ООН у 2014 році з метою звернути увагу суспільства на проблеми альбіносів.
  • День швейної машинки (Sewing Machine Day) – неофіційне свято відзначається в день народження Чарльза Фрідріха Візенталя, який придумав ідею двухкінцевої голки з вушком на кінці.

Яке сьогодні свято

13 червня в православній церкві відзначається 7-ма неділя після Пасхи, святих отців I Вселенського собору. Шанується пам'ять апостола від 70-х Єрма, мученика Єрмія, мученика Філософа.

У народі 13 червня шанувався Веремій Розпрягальник. Таку назву день отримав тому, що в цей період завершувався сезон сівби в полях, а тому коням давали відпочинок.

Прикмети на 13 червня

  • кує зозуля на Веремія – влітку буде хороша погода;
  • йде дощ на Веремія – до поганого врожаю;
  • якщо на вечір випала роса – дні будуть жаркими.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 13 червня

  • 1825 – день народження безпечної шпильки.
  • 1892 – в Києві пущено перший електричний трамвай.
  • 1917 – відбулося проголошення автономної України.
  • 1983 – у США вперше надійшов у продаж перший мобільний телефон Dynatac 8000x виробництва Motorola.
  • 1983 – американський космічний зонд "Піонер-10" перетнув орбіту Нептуна і став першим витвором людини, що покинув межі Сонячної системи.

Хто народився 13 червня

  • 1831 – Джеймс Максвелл, англійський фізик, творець класичної електродинаміки.
  • 1874 – Марко Черемшина, український письменник і громадський діяч.
  • 1940 – Гойко Мітіч, югославський актор, режисер, каскадер.
  • 1946 – Ігор Старигін, радянський актор театру і кіно.
  • 1981 – Кріс Еванс, американський актор.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у червні 2021 року в Україні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Коли День молоді-2021 в Україні: дата і вихідні Трійця-2021: коли буде свято і вихідні в Україні Коли Івана Купала-2021: дата народного свята Вихідні дні та свята у червні 2021 року в Україні: детальний календар Церковні свята і пости в червні-2021: докладний православний календар
свята прикмети цей день в історії
Реклама

Новини партнерів

Заливако раскритиковали в Сети за откровенное фото бывшей жены
Заливако раскритиковали в Сети за откровенное фото бывшей жены
Больше шансов выздороветь. Алла Мазур обратилась к украинцам
Больше шансов выздороветь. Алла Мазур обратилась к украинцам
Кето диета: меню на неделю для женщин
Кето диета: меню на неделю для женщин
Врач назвала самый опасный маринад для шашлыка
Врач назвала самый опасный маринад для шашлыка

Популярні статті

Вчора, 20:16Смачно

Який сир підходить вам найкраще за знаком зодіаку

Вчора, 14:40Зірково

Святослав Вакарчук оголосив про розлучення з дружиною: Наші дороги розійшлись

Вчора, 12:00Зірково

Кейт Міддлтон носить браслет, який належав принцесі Діані (фото)

11 червняСмачно

Харчо, солянка або вуха – який ви суп за знаком зодіаку

11 червняEvents

День батька-2021: коли відзначається і що означає свято

11 червняЗірково

Брежнєва відфутболила підписника через коментар про Лорак: Дивіться на свою сімейку

11 червняЗірково

Аліна Гросу відсвяткувала 26-річчя в обіймах Романа Полянського (фото)

11 червняСмачно

Ідея для сніданку: ароматні сирні млинці за 20 хвилин

10 червняЗірково

Наче однолітки: Пономарьов вперше за довгий час показав їхню з Мозговою старшу дочку Зою (фото)

10 червняЗірково

Ані Лорак возз'єдналася з ексчоловіком на святкуванні 10-річчя їхньої дочки (фото)

10 червняСмачно

Легкий суп з галушками і овочами, який оцінить уся сім'я

10 червняЗдорово

Масаж обличчя, який зробить молодшою: покрокова інструкція

10 червняПсихо

ТОП-7 способів, як перестати хвилюватися просто зараз

10 червняЗірково

Таємні заручини і листи: історія кохання королеви Єлизавети II й принца Філіпа

10 червняTravel

Рожеве озеро в Україні: де розташоване та які його лікувальні властивості

10 червняЗірково

MARUV широко розставила ноги в новому відео й отримала шквал критики

Новини партнерів

Финалистка "Холостяка" рассказала о сексе на проекте
Финалистка "Холостяка" рассказала о сексе на проекте
Каменских в крошечном бикини похвасталась пышными бедрами
Каменских в крошечном бикини похвасталась пышными бедрами
Лилия Ребрик похвасталась спортивной фигурой и стройными ногами
Лилия Ребрик похвасталась спортивной фигурой и стройными ногами
Оля Цибульська розповіла, чи є Дзідзьо батьком її сина
Оля Цибульська розповіла, чи є Дзідзьо батьком її сина
Первая помощь при укусах насекомых и змей
Первая помощь при укусах насекомых и змей
10 років. Як Ані Лорак привітала дочку з першим ювілеєм
10 років. Як Ані Лорак привітала дочку з першим ювілеєм
Тина Кароль впервые показала свой дом под Киевом
Тина Кароль впервые показала свой дом под Киевом
Лорак отказалась от заявлений о домогательствах от Меладзе
Лорак отказалась от заявлений о домогательствах от Меладзе

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти