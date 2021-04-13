13 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші події 13 квітня в історії

Яке сьогодні свято, 13 квітня? Всесвітній день рок-н-ролу. День Іпатія Чудотворця – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Ганна, Веніамін, Іван, Інокентій, Йосип, Іпатій.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 13 квітня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 13 квітня.

13 квітня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Всесвітній день рок-н-ролу – неофіційне свято всіх любителів цього жанру, приурочене до дня записи Біллом Хейлі і групою The Comets синглу (We're Gonna) Rock Around the Clock.

– неофіційне свято всіх любителів цього жанру, приурочене до дня записи Біллом Хейлі і групою The Comets синглу (We're Gonna) Rock Around the Clock. Сонгкран або тайський Новий рік – національне свято, яке триває кілька днів, з 13 по 15 квітня.

– національне свято, яке триває кілька днів, з 13 по 15 квітня. Національний день відзначає Республіка Чад в пам'ять про військовий переворот 1975 року.

Яке сьогодні свято

13 квітня в православній церкві шанується пам'ять священномученика Іпатія, єпископа Гангрського, преподобного Іпатія, цілителя Києво-Печерського, в Дальніх печерах, преподобного Аполлонія Єгипетського, священномучеників Авди, єпископа Персидського, і Веніаміна, диякона, преподобного Іпатія, ігумена в Руфіянах, святителя Іони, митрополита Київського і всієї Руси, чудотворця.

У народі 13 квітня шанувався Іпатій Чудотворець. Святого шанували як спасителя від бездітності, йому молилися про поповнення сімейства і про позбавлення від безпліддя. Також вважалося, що святий Іпатій зупиняв кровотечу у породіль і додавав молока годуючим матерям. Також чудотворця просили захистити житла від нечистої сили.

Прикмети на 13 квітня

на Іпатія готували інвентар для роботи в полі;

день краще за все провести, створюючи затишок і порядок в будинку;

не можна ухилятися від домашньої роботи;

хмари на синьому небі – до безвітряної погоди;

якщо вранці на Іпатія стоїть туман – то весь день буде похмурим.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 13 квітня

1829 – англійський парламент прийняв Акт про емансипацію, який надав свободу віросповідання католикам.

1870 – у Нью-Йорку засновано Метрополітен-музей, один із найбільших і четвертий за відвідуваністю художній музей світу.

1928 – в Києві пройшла прем'єра фільму Олександра Довженка "Звенигора".

1944 – під час Другої світової війни від німецьких загарбників звільнено місто Сімферополь.

1945 – війська 2-го і 3-го Українських фронтів зайняли Відень.

1962 – відбувся перший виступ The Beatles у Star Club.

2014 – урядом України оголошено антитерористичну операцію на сході України.

Хто народився 13 квітня

1743 – Томас Джефферсон, 3-й президент США, один із засновників Сполучених Штатів.

1748 – Джозеф Брама, англійський винахідник, один із засновників гідротехніки.

1771 – Річард Тревітік, англійський винахідник, який побудував перший в світі паровоз.

1887 – Іван Кавалерідзе, український радянський скульптор, режисер театру і кіно, сценарист, драматург.

1931 – Юрій Мажуга, радянський і український актор театру і кіно, педагог.

1940 – Володимир Косма, французький композитор, скрипаль, диригент.

1946 – Леонід Яновський, радянський і український кіноактор.

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