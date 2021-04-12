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12 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Дізнайтеся про найважливіші події 12 квітня в історії

Яке сьогодні свято, 12 квітня? Всесвітній день авіації і космонавтики, День працівників ракетно-космічної галузі України. День преподобного Іоанна Ліствичника – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Захар, Іван.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 12 квiтня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 12 квітня.

12 квітня: яке сьогодні свято
12 квітня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

  • Всесвітній день авіації і космонавтики , а також Міжнародний день польоту людини в космос – обидва свята приурочені до знаменної для всього людства події 12 квітня 1961 року, коли радянський космонавт Юрій Гагарін здійснив перший у світі політ в космос.
  • День працівників ракетно-космічної галузі України – національне професійне свято, всіх службовців і працівників, причетних до цієї галузі, яке відзначається в країні на офіційному рівні щорічно 12 квітня, починаючи з 1997 року.
  • Всесвітній день рок-н-ролу – неофіційне свято всіх любителів цього жанру, приурочене до дня записи Біллом Хейлі і групою The Comets синглу (We're Gonna) Rock Around the Clock.
  • Національний день звільнення відзначає Ліберія.

Яке сьогодні свято

12 квітня в православній церкві настає 5-й тиждень Великого посту. Шанується пам'ять преподобного Іоанна Лsствичника, пророка Іоада, апостолів Сосфена, Аполлоса, Кифи, Кесаря і Єпафродита, святої Євули, матері великомученика Пантелеймона, преподобного Іоана, безмовника, преподобного Зосими, єпископа Сиракузького, святителя Софронія, єпископа Іркутського.

У народі 12 квітня шанувався Іван Ліствичник. Традиційно в цей день господині пекли обрядове печиво у формі драбинок з 12 сходинками для майбутнього сходження на небо, яке повинно було принести здоров'я всім членам родини. Випічку несли до церкви і освячували.

Прикмети на 12 квітня

  • на Ліствичника ворожили по печиву: яка зі сходинок найбільше обгоріла, той місяць буде найбільш невдалим;
  • на Івана Ліствичника без потреби краще не виходити на вулицю;
  • гуси летять низько – у найближчі місяці буде мало дощів;
  • якщо до цього часу зацвіли кульбаби – літо буде коротким, а осінь – ранньою і холодною.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 12 квітня

  • 1954 – на студії Decca Records записана пісня Білла Хейлі Rock Around the Clock, що поклала початок масовій популярності рок-н-ролу.
  • 1961 – Юрій Гагарін на радянському космічному кораблі "Восток" здійснив перший у світі політ людини в космос.
  • 1970 – оркестр народних інструментів України дав свій перший концерт на сцені Національної опери України.
  • 1975 – в англійській лабораторії психолог Кейт Хирн вперше експериментально підтвердив феномен усвідомленого сновидіння.
  • 1981 – в космос стартував перший пілотований космічний корабель багаторазового використання Колумбія за програмою Спейс Шаттл.
  • 1992 – під Парижем відкрився "Євро-Діснейленд".

Хто народився 12 квітня

  • 1839 – Микола Пржевальський, російський географ, дослідник Центральної Азії.
  • 1883 – Імоджен Каннінгем, видатна американська жінка-фотограф.
  • 1931 – Леонід Дербеньов, радянський і російський поет-пісняр.
  • 1932 – Жан-П'єр Марьель, французький актор театру і кіно.
  • 1933 – Монсеррат Кабальє, іспанська каталонська оперна співачка (сопрано).
  • 1937 – Ігор Вовк, радянський космонавт, льотчик-випробувач.
  • 1937 – Станіслав Конюхов, Генеральний конструктор ДКБ "Південне", академік НАН України.
  • 1940 – Хербі Хенкок, американський джазовий піаніст, композитор.
  • 1949 – Юрій Куклачов, радянський і російський артист цирку, клоун, який працює з кішками.
  • 1973 – Христина Мур, американська актриса театру, кіно і телебачення.
  • 1974 – Марлі Шелтон, американська актриса кіно і телебачення.

10 квітня пройшов фінал гіпершоу "Маска". Радість, здивування, захоплення – ми зібрали всю палітру емоцій учасників в одному відео. Зриваємо маски і кайфуем разом!

PS І головне – проєкт продовжили на другий сезон!

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