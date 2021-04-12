12 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші події 12 квітня в історії

Яке сьогодні свято, 12 квітня? Всесвітній день авіації і космонавтики, День працівників ракетно-космічної галузі України. День преподобного Іоанна Ліствичника – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Захар, Іван.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 12 квiтня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 12 квітня.

12 квітня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Всесвітній день авіації і космонавтики , а також Міжнародний день польоту людини в космос – обидва свята приурочені до знаменної для всього людства події 12 квітня 1961 року, коли радянський космонавт Юрій Гагарін здійснив перший у світі політ в космос.

, а також – обидва свята приурочені до знаменної для всього людства події 12 квітня 1961 року, коли радянський космонавт Юрій Гагарін здійснив перший у світі політ в космос. День працівників ракетно-космічної галузі України – національне професійне свято, всіх службовців і працівників, причетних до цієї галузі, яке відзначається в країні на офіційному рівні щорічно 12 квітня, починаючи з 1997 року.

– національне професійне свято, всіх службовців і працівників, причетних до цієї галузі, яке відзначається в країні на офіційному рівні щорічно 12 квітня, починаючи з 1997 року. Всесвітній день рок-н-ролу – неофіційне свято всіх любителів цього жанру, приурочене до дня записи Біллом Хейлі і групою The Comets синглу (We're Gonna) Rock Around the Clock.

– неофіційне свято всіх любителів цього жанру, приурочене до дня записи Біллом Хейлі і групою The Comets синглу (We're Gonna) Rock Around the Clock. Національний день звільнення відзначає Ліберія.

Яке сьогодні свято

12 квітня в православній церкві настає 5-й тиждень Великого посту. Шанується пам'ять преподобного Іоанна Лsствичника, пророка Іоада, апостолів Сосфена, Аполлоса, Кифи, Кесаря і Єпафродита, святої Євули, матері великомученика Пантелеймона, преподобного Іоана, безмовника, преподобного Зосими, єпископа Сиракузького, святителя Софронія, єпископа Іркутського.

У народі 12 квітня шанувався Іван Ліствичник. Традиційно в цей день господині пекли обрядове печиво у формі драбинок з 12 сходинками для майбутнього сходження на небо, яке повинно було принести здоров'я всім членам родини. Випічку несли до церкви і освячували.

Прикмети на 12 квітня

на Ліствичника ворожили по печиву: яка зі сходинок найбільше обгоріла, той місяць буде найбільш невдалим;

на Івана Ліствичника без потреби краще не виходити на вулицю;

гуси летять низько – у найближчі місяці буде мало дощів;

якщо до цього часу зацвіли кульбаби – літо буде коротким, а осінь – ранньою і холодною.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 12 квітня

1954 – на студії Decca Records записана пісня Білла Хейлі Rock Around the Clock, що поклала початок масовій популярності рок-н-ролу.

1961 – Юрій Гагарін на радянському космічному кораблі "Восток" здійснив перший у світі політ людини в космос.

1970 – оркестр народних інструментів України дав свій перший концерт на сцені Національної опери України.

1975 – в англійській лабораторії психолог Кейт Хирн вперше експериментально підтвердив феномен усвідомленого сновидіння.

1981 – в космос стартував перший пілотований космічний корабель багаторазового використання Колумбія за програмою Спейс Шаттл.

1992 – під Парижем відкрився "Євро-Діснейленд".

Хто народився 12 квітня

1839 – Микола Пржевальський, російський географ, дослідник Центральної Азії.

1883 – Імоджен Каннінгем, видатна американська жінка-фотограф.

1931 – Леонід Дербеньов, радянський і російський поет-пісняр.

1932 – Жан-П'єр Марьель, французький актор театру і кіно.

1933 – Монсеррат Кабальє, іспанська каталонська оперна співачка (сопрано).

1937 – Ігор Вовк, радянський космонавт, льотчик-випробувач.

1937 – Станіслав Конюхов, Генеральний конструктор ДКБ "Південне", академік НАН України.

1940 – Хербі Хенкок, американський джазовий піаніст, композитор.

1949 – Юрій Куклачов, радянський і російський артист цирку, клоун, який працює з кішками.

1973 – Христина Мур, американська актриса театру, кіно і телебачення.

1974 – Марлі Шелтон, американська актриса кіно і телебачення.

10 квітня пройшов фінал гіпершоу "Маска". Радість, здивування, захоплення – ми зібрали всю палітру емоцій учасників в одному відео. Зриваємо маски і кайфуем разом!

PS І головне – проєкт продовжили на другий сезон!

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у квітні 2021 року в Україні.

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