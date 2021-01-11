11 січня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити
Дізнайтеся про найважливіші свята і події 11 січня в історії
Яке сьогодні свято, 11 січня? Всесвітній день "спасибі". День пам'яті мучеників 14 000 немовлят, від Ірода у Віфлеємі вбитих – у православному календарі. Страшний день – у народному календарі. Іменини святкують: Агрипина, Ганна, Варвара, Веніамін, Георгій, Євдокія, Єфросинія, Іван, Лаврентій, Марк, Матрона, Наталія, Тадей, Феофіл.
Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 11 січня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 11 січня.
- Всесвітній день "спасибі" (International Thank You Day) – щороку 11 січня у багатьох країнах відзначається одна з найбільш ввічливих дат у році.
- День повноліття в Японії (Сейдзін-но Хі) – щорічно у другій понеділок січня відзначається молоддю, що досягла 20-річного віку.
- День республіки відзначає Албанія.
- День дітей святкується в Тунісі.
11 січня в православній церкві шанується день пам'яті мучеників 14 000 немовлят, від Ірода у Віфлеємі вбитих, преподобного Маркела, ігумена обителі "Невсипущих", преподобних Марка гробокопача, Феофіла й Іоанна Києво-Печерських, в Ближніх печерах, преподобного Феофіла Омучського, преподобного Тадея сповідника.
У народі 11 січня відзначався Страшний день. Вважалося, що в цей вечір всяка нечисть буяла з особливою силою. Щоб уберегтися від неї, люди проводили ритуал спалювання в багатті бід і хвороб. А більше за інших у Страшний день належало берегти молитвами від нечистої сили дітей, оскільки цього дня шанували пам'ять немовлят, убитих у Вифлеємі царем Іродом Великим.
Також у цей період тривали Святочні гуляння, ворожіння і посиденьки серед молоді, і навіть розгул нечисті не заважали хлопцям і дівчатам веселитися.
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Цього дня люди звертали увагу на погоду: якщо в Страшний день дме північний вітер, а на небі немає хмар – до сильних морозів.
Дивіться відео про вихідні-2021 в Україні:
- 1922 – вперше в світі був застосований інсулін для лікування від діабету 14-річного канадця Леонарда Томпсона.
- 1935 – американка Амелія Ерхарт зробила одиночний переліт через Тихий океан.
- 1940 – в Ленінграді пройшла прем'єра балету Сергія Прокоф'єва "Ромео і Джульєтта".
- 1981 – британська команда під керівництвом мандрівника Ранульф Файнса завершила найдовшу за протяжністю і найменш коротку за часом експедицію по перетинанню Антарктики (2500 миль за 75 днів).
- 1875 – Рейнгольд Глієр, український і російський композитор, диригент, педагог.
- 1958 – Ірина Дерюгіна, радянська спортсменка з художньої гімнастики, абсолютна чемпіонка світу.
- 1960 – Олег Таран, радянський і український футболіст, футбольний тренер.
- 1970 – Мустафа Сандал, турецький співак.
- 1971 – Мері Джей Блайдж, американська співачка автор пісень, актриса.
- 1972 – Аманда Піт, американська актриса кіно і телебачення.
- 1981 – Том Мейган, британський співак, екс-фронтмен рок-групи Kasabian.
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.
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