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11 травня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Радуниця, поминальний день – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 11 травня

11 травня: яке сьогодні свято
11 травня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 11 травня? Радуниця – в православному календарі. Максим-Березосок – в народному календарі. Іменини святкують Ганна, Віталій, Кирило, Максим.

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Life Сьогодні пишуть, який православне свято в українців 11 травня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 11 травня.

  • День Конституції святкує Лаос.
  • Національний день "Їж, що хочеш" (Eat What You Want Day) – в Америці відзначається неформальне свято шлунка, коли знято всі обмеження на неправильні і шкідливі страви.
  • Свято першої борозни відзначає Таїланд.

Яке сьогодні свято

11 травня в православній церкві відзначається Радуниця або Проводи – поминання померлих. Також в цей день шанується пам'ять апостолів від 70-х Ясона і Сосипатра, Керкири, діви, та інших, що з ними постраждали, мучеників Дади, Максима і Квинтиліана, мучеників Саторнія, Якисхола, Фавстіана, Януарія, Марсалія, Єфрасія, Маммія, Мурина, Зинона, Євсевія, Неона і Віталія, святителя Кирила, єпископа Туровського.

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У народі шанувався Максим-Березосік. Як зрозуміло з назви, в цей період люди активно збирали березовий сік і заготовляли його про запас, причому цей цілющий напій не тільки пили, але також використовували для лікування багатьох хвороб. На Радуницю тривало поминання померлих родичів.

Прикмети на 11 травня

  • березовий сік краще збирати в ясну погоду – тоді він більш цілющий;
  • вітер дме з півдня – літо буде грозовим;
  • тепла зоряна ніч – до хорошого врожаю;
  • на Радуницю не можна виконувати домашню роботу – прати, прибирати, шити;
  • не можна копати, поратися на городі і у садку;
  • не можна шуміти, лаятися і згадувати погано згадувати померлих.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 11 травня

  • 1907 – в Києві засновано Українське наукове товариство.
  • 1927 – утворена Американська академія кіномистецтв.
  • 1928 – в Нью-Йорку стартувала перша в світі регулярна трансляція телепередач.
  • 1981 – відбулася прем'єра мюзиклу Ендрю Ллойда Веббера "Кішки" в Лондоні.
  • 1985 – сингл Мадонни Crazy For You посів перше місце в США.
  • 2003 – на арені римського Колізею вперше виступив рок-музикант – Пол Маккартні.

Хто народився 11 травня

  • 1720 – Карл Фрідріх Ієронім фон Мюнхгаузен, німецький барон, любитель вигадок, прототип Барона Мюнхгаузена.
  • 1864 – Етель Ліліан Войнич, англійська письменниця, автор роману "Овід".
  • 1904 – Сальвадор Далі, іспанський художник-сюрреаліст.
  • 1928 – Марко Феррері, італійський кінорежисер.
  • 1963 – Костянтин Меладзе, український композитор, поет, співак.
  • 1966 – Крістоф Шнайдер, ударник німецької групи Rammstein.
  • 1978 – Летиція Каста, французька топ-модель і актриса.

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