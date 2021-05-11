11 травня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Радуниця, поминальний день – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 11 травня

11 травня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 11 травня? Радуниця – в православному календарі. Максим-Березосок – в народному календарі. Іменини святкують Ганна, Віталій, Кирило, Максим.

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Life Сьогодні пишуть, який православне свято в українців 11 травня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 11 травня.

День Конституції святкує Лаос.

святкує Лаос. Національний день "Їж, що хочеш" (Eat What You Want Day) – в Америці відзначається неформальне свято шлунка, коли знято всі обмеження на неправильні і шкідливі страви.

– в Америці відзначається неформальне свято шлунка, коли знято всі обмеження на неправильні і шкідливі страви. Свято першої борозни відзначає Таїланд.

Яке сьогодні свято

11 травня в православній церкві відзначається Радуниця або Проводи – поминання померлих. Також в цей день шанується пам'ять апостолів від 70-х Ясона і Сосипатра, Керкири, діви, та інших, що з ними постраждали, мучеників Дади, Максима і Квинтиліана, мучеників Саторнія, Якисхола, Фавстіана, Януарія, Марсалія, Єфрасія, Маммія, Мурина, Зинона, Євсевія, Неона і Віталія, святителя Кирила, єпископа Туровського.

У народі шанувався Максим-Березосік. Як зрозуміло з назви, в цей період люди активно збирали березовий сік і заготовляли його про запас, причому цей цілющий напій не тільки пили, але також використовували для лікування багатьох хвороб. На Радуницю тривало поминання померлих родичів.

Прикмети на 11 травня

березовий сік краще збирати в ясну погоду – тоді він більш цілющий;

вітер дме з півдня – літо буде грозовим;

тепла зоряна ніч – до хорошого врожаю;

на Радуницю не можна виконувати домашню роботу – прати, прибирати, шити;

не можна копати, поратися на городі і у садку;

не можна шуміти, лаятися і згадувати погано згадувати померлих.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 11 травня

1907 – в Києві засновано Українське наукове товариство.

1927 – утворена Американська академія кіномистецтв.

1928 – в Нью-Йорку стартувала перша в світі регулярна трансляція телепередач.

1981 – відбулася прем'єра мюзиклу Ендрю Ллойда Веббера "Кішки" в Лондоні.

1985 – сингл Мадонни Crazy For You посів перше місце в США.

2003 – на арені римського Колізею вперше виступив рок-музикант – Пол Маккартні.

Хто народився 11 травня

1720 – Карл Фрідріх Ієронім фон Мюнхгаузен, німецький барон, любитель вигадок, прототип Барона Мюнхгаузена.

1864 – Етель Ліліан Войнич, англійська письменниця, автор роману "Овід".

1904 – Сальвадор Далі, іспанський художник-сюрреаліст.

1928 – Марко Феррері, італійський кінорежисер.

1963 – Костянтин Меладзе, український композитор, поет, співак.

1966 – Крістоф Шнайдер, ударник німецької групи Rammstein.

1978 – Летиція Каста, французька топ-модель і актриса.

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