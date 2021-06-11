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11 червня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Сьогодні, 07:25

Міжнародний день рожевого вина, шанування ікон Божої Матері Споручниця грішних і Невтомне Око, католицьке свято Найсвятішого Серця Ісуса – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 11 червня

11 червня: яке сьогодні свято
11 червня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 11 червня? Міжнародний день рожевого вина. Свято Найсвятішого Серця Ісуса – у західних християн. День святої Феодосії, ікон Божої Матері, званих "Споручниця грішних" і "Невтомне Око" – в православному календарі. Феодосія Колосятниця – в народному календарі. Іменини святкують: Олександра, Андрій, Богдан, Іван, Лука, Марія, Фаїна, Федот.

Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 11 червня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 11 червня.

  • Міжнародний день рожевого вина (International Rose Wine Day) -11 червня відзначають цінителі цього алкогольного напою в Європі і світі.
  • День Камехамехи – в Америці відзначається свято на честь першого короля Гаваїв.
  • День народження Принца Хенріка – святкується в Данії.

Яке сьогодні свято

11 червня в православній церкві відзначається віддання свята Вознесіння Господнього. Пам'ять І Вселенського собору. Мучениці Феодосії, діви Тирської, преподобномучениці Феодосії, діви, святителя Луки, архієпископа Сімферопольського, сповідника. Ікон Божої Матері, званих "Споручниця грішних" та "Невтомне Око".

11 червня 2021 року відзначається свято Найсвятішого Серця Ісуса у західних християн, яке припадає на п'ятницю, 19-й день після П'ятидесятниці і 8-й день після свята Тіла і Крові Христових.

У народі 11 червня шанувалася Феодосія Колосятниця. Вважалося, що до цього дня починало колоситися жито, а ще з'являлися перші білі гриби.

Прикмети на 11 червня

  • якщо на Феодосію сухий туман – до поганого врожаю хліба;
  • заколосилось жито – буде багато грибів;
  • по жаркій погоді грибів годі й шукати;
  • коли колоситься жито, час сіяти гречку.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 11 червня

  • 1742 – день народження кухонної плити.
  • 1842 – опублікована поема Миколи Гоголя "Мертві душі".
  • 1888 – у Києві відкрито пам'ятник Богдану Хмельницькому.
  • 1913 – в Києві відкрилася Всеросійська сільськогосподарська виставка.
  • 1965 – The Beatles отримали орден Британської імперії.
  • 1990 – в Україні було встановлено час другого часового поясу.

Хто народився 11 червня

  • 1864 – Ріхард Штраус, німецький композитор і диригент.
  • 1910 – Жак-Ів Кусто, французький океанограф, натураліст і мандрівник.
  • 1969 – Пітер Дінклейдж, американський актор.
  • 1970 – Олександр Литвинов (Веня Д’ркин), український рок-бард.

Дивіться відео про кільцеве сонячне затемнення 10 червня і його вплив на людей:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у червні 2021 року в Україні.

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