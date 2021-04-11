11 квітня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші події 11 квітня в історії

Який сьогодні день, 11 квітня? Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів, Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона. День святого Кирила – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Іван, Ісак, Кирило, Корнилій, Марк, Михайло, Пилип.

Не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 11 квітня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 11 квітня.

11 квітня: який сьогодні день Фото: Unsplash

Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів ( International Day of Fascist Concentration Camps Prisoners Liberation) був встановлений в пам'ять про повстання в'язнів концтабору Бухенвальд, що сталося в 1945 році, в застінках якого за роки війни фашистами було знищено понад 56 тисяч полонених.

був встановлений в пам'ять про повстання в'язнів концтабору Бухенвальд, що сталося в 1945 році, в застінках якого за роки війни фашистами було знищено понад 56 тисяч полонених. Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона (World Parkinson's Day) проводиться з ініціативи ВООЗ в день народження лікаря Джеймса Паркінсона, з метою підвищити інформованість суспільства про це неврологічне захворювання, надати підтримку хворим і подолати цю недугу.

проводиться з ініціативи ВООЗ в день народження лікаря Джеймса Паркінсона, з метою підвищити інформованість суспільства про це неврологічне захворювання, надати підтримку хворим і подолати цю недугу. Міжнародний день анимешників – мистецьке свято, присвячене японській анімації, що повсюдно відзначають професійні творці аніме, актори і художники, а також шанувальники цього жанру.

Яке сьогодні свято

11 квітня в православній церкві настає 4-та неділя Великого посту. Шанується пам'ять преподобного Івана Ліствичника, мучеників Марка, єпископа Арефусійського, Кирила диякона та інших багатьох, преподобного Іоанна, відлюдника, святителя Євстафія, сповідника, єпископа Віфінійського.

У народі 11 квітня шанувався день Кирила. Також день називали березовим, оскільки на цей період припадав активний рух соків по дереву, що вважався особливо цілющим. Люди ходили в гай слухати дерева, визначали відповідний час, щоб заготовити про запас березовий сік.

Прикмети на 11 квітня

березовий сік чистить кров і виганяє всю неміч із тіла;

ранні берези – до сухого літа і рідких дощів;

сороки звили гнізда на деревах дуже низько – літо буде грозовим;

злива в цей день – буде хороший урожай вівса.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 11 квітня

1597 – у Варшаві страчено козацького отамана Северина Наливайка.

1944 – в ході Другої світової війни міста Керч і Джанкой визволені від німецько-фашистських загарбників.

1945 – звільнення концтабору Бухенвальд поблизу Веймара в Німеччині, в'язні якого підняли інтернаціональне повстання проти фашистів і зуміли вийти на свободу.

1963 – The Beatles випустили сингл From Me to You – перша пісня, яка посіла перше місце в англійському хіт-параді.

Хто народився 11 квітня

1755 – Джеймс Паркінсон, англійський лікар, який описав "тремтливий параліч", що пізніше був названий хворобою Паркінсона.

1894 – Еміль Кіо, російський і радянський артист цирку, ілюзіоніст.

1899 – Володимир Чижевський, радянський авіаконструктор.

1908 – Масару Ібука, японський інженер, підприємець, один із засновників компанії Sony.

1944 – Джон Міліус, американський кіносценарист, режисер, продюсер.

1961 – Вінсент Галло, американський кіноактор, режисер, сценарист, продюсер, композитор.

1971 – Олівер Рідель, бас-гітарист німецької групи Rammstein.

1997 – Melovin, український співак, музикант, композитор.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у квітні 2021 року в Україні.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися