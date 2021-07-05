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10 речей, які потрібно зробити в липні

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
5 липня, 15:36
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Щоб другий місяць літа пройшов добре, активно і весело, важливо не сидіти вдома. Ідіть на концерт, зустрічайте світанок, цілуйтеся під дощем або облийте когось водою
Чим зайнятися в липні: 10 занять на будь-який смак
Чим зайнятися в липні: 10 занять на будь-який смак / Фото: пресслужба, Unsplash

Найспекотніший і найпрекрасніший місяць року вже стартував – і важливо його не профілонити. Адже зараз саме час на повну котушку насолоджуватися життям і неймовірною спекою. Складаємо список ексклюзивних must do липня. Навіть якщо це не час вашої відпустки – потрібно круто розважатися!

Зустріти світанок

Який сьогодні день місяця
Який сьогодні день місяця / Фото: Unsplash

Можна забратися на найвищу точку міста, а можна на красивий міст ...

Законно і приємно облити когось водою

Обливайтеся водою в спеку
Обливайтеся водою в спеку / Фото: Getty Images

Пам'ятаєте веселу дитячу літню забаву? Однозначно варто її повторити на Івана Купала. Набирайте пляшки крижаної води і вирушайте на вулицю в пошуках щасливчиків. І знайте: на Купала – це відмінна прикмета щастя на весь рік.

Подивитися фінал Чемпіонату світу з футболу

Українські футболісти радіють перемозі / REUTERS/Robert Perry
Українські футболісти радіють перемозі / REUTERS/Robert Perry

Звичайно, варто дивитися і інші матчі. Тим більше, що Україна показує в цьому році небачені результати. Однак забронювати з друзями столик на 11 липня в спортбар потрібно вже зараз в будь-якому випадку. А раптом там буде саме наша збірна!

Зустріти екватор літа в центрі світової танцювальної музики

Відірвіться на концерті
Відірвіться на концерті / Фото: instagram.com/waynecoyne5

І для цього не потрібно їхати на Ібіцу або в Берлін. 16 липня в київському Osocor Residence виступить головний техно-артист світу Stephan Bodzin. І вперше це буде любовний лайв разом з дружиною Luna Semara.

Або можна послухати своїх співвітчизників:

  • групу "Океан Ельзи", яка виступить 6 липня о київському клубі Docker-G pub,
  • Олю Полякову, яка буде виступати в Bakkara River Party,
  • DOROFEEVA, концентр якої відбудеться 31 липня в Bakkara River Party.

Також можна послухати джаз на Ethno-Jazz 360 "SV Savana", який відбудеться 21 липня в столичному Планетарії.

Вибрати є з чого, головне – знайти те, що найбільше подобається і хочеться.

Цілуватися під дощем

Парасольки з металевими ручками не притягають блискавку, це міф
Парасольки з металевими ручками не притягають блискавку, це міф / Фото: freepik.com

Ну, що може бути романтичніше, ніж поцілунки під теплим липневим дощем?

Влаштувати різні пікніки

З іменинами
З іменинами / Фото: Pexels

У липні обов'язково потрібно влаштувати пікнік на пляжі. Також добре зустріти робочий день де-небудь в тіні прекрасного парку сніданком на траві з друзями або навіть співробітниками. А чому б не потрапезувати морозивом і шампанським в бризках великого фонтану?

Зробити побачення на даху

Як розпалити вогонь у стосунках
Як розпалити вогонь у стосунках / Фото: Pexels

Можна роздобути ключі від даху своєї висотки і приготувати там вечерю з вином для другої половинки. А можна звернутися до профі-організаторів – і вам влаштують вечеря на красивому даху "все включено" навіть в супроводі маленького оркестру. Зустрічати захід на висоті під зірками з коханою людиною – чарівно.

Насолоджуватися ягодами щосили

Ягоди залишають на руках плями
Ягоди залишають на руках плями / Фото: Unsplash

Ожина, лохина, чорниця і ще море-море всього. Липень – той місяць, коли можна хоч кожен день ласувати різними свіжими ягодами прямо з грядки. А ще це і відмінна народна косметологія: ти не уявляєш, як добре живлять шкіру вітамінно-ягідні маски.

Подивитися кіно під відкритим небом

Можна на пляжі – наприклад, на Південному узбережжі Криму. Можна над урвищем – наприклад, в "Від заходу до світанку". А можна в чарівному Парку Шевченка.

Гуляти всю ніч по місту

Прогуляйтеся по місту
Прогуляйтеся по місту / Фото: freepik.com

Звичайно, можна це робити круглий рік. Але тільки влітку приємно вийде не в барах-клубах, а насолоджуючись красою улюбленого міста. У липні – це особливо солодко.

А відпочивати разом з коханими або окремо – вибирайте самі і дивіться відео:

Тим часом ми з'ясували, де в Києві відсвяткувати Івана Купала: добірка тематичних івентів.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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