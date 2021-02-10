10 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити
Дізнайтеся про найважливіші події 10 лютого в історії
Яке сьогодні свято, 10 лютого? Всесвітній день зернобобових. День преподобного Єфрема Сирина – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Володимир, Георгій, Єфрем, Ігнатій, Леонтій, Ольга, Федір, Феодосій.
Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 10 лютого 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 10 лютого.
- Всесвітній день зернобобових відзначається під егідою ООН з 2019 року.
- Національний день пам'яті вигнаних з Істрії і Далматії та жертв фойби шанується в Італії.
10 лютого в православній церкві відзначається день пам'яті преподобного Єфрема Сирина, преподобного Феодосія Тотемського, преподобного Єфрема Новоторжского, преподобного Єфрема Києво-Печерського, єпископа Переяславського, преподобного Палладія, відлюдника, преподобного Ісаака Сирина, єпископа ніневійской. Святкування Суморінської-Тотемської ікони Божої Матері.
У народі 10 лютого відзначався день Єфрема, якого також називали ветродуєм, запічником, цвіркуновим заступником. З цим днем було пов'язано безліч цікавих традицій. В Єфремов день обов'язково підмітали підлогу віником із трави полину, щоб уберегти будинок від нечистої сили і від злих людей. А ось комах, що живуть в будинку, на Єфрема вбивати не можна, особливо цвіркунів. Щоб задобрити домовика, на ніч для нього на кухні залишали кашу. Кішку часто називали господинею будинку: вважали, що вона може порозумітися з домовиком, а тому її також не можна було ображати.
Прикмети на 10 лютого
- якщо день Єфрема не пригостити домовика, то почнуться різні неприємності;
- якщо цього дня прогнати кішку або вбити домашню комаху – домовик розсердиться;
- вітер на Єфрема не на добро,
- також вітряний день на Єфрема обіцяє сире літо.
- 1784 – згідно з указом Катерини II порт і фортеця в Криму отримали назву Севастополь.
- 1810 – відбулося урочисте відкриття Одеської опери.
- 1906 – спущений на воду англійська броненосець "Дредноут", що вважався кращим кораблем того часу.
- 1937 – створено Державний ансамбль танцю СРСР під керівництвом Ігоря Моїсеєва.
- 1942 – перший в історії "Золотий диск" компанії звукозапису RCA Victor був вручений Гленну Міллеру із записом "Чаттануги чу-чу".
- 1947 – в Парижі підписані мирні договори між державами-переможцями у Другій світовій війні і колишніми союзниками гітлерівської Німеччини Італією, Румунією, Угорщиною, Болгарією та Фінляндією.
- 1996 – почався перший шаховий матч між суперкомп'ютером IBM Deep Blue і Гаррі Каспаровим, у якому з рахунком 4-2 переміг Каспаров.
- 2009 – На орбіті Землі відбулося перше за всю історію космонавтики зіткнення штучних супутників.
- 1890 – Борис Пастернак, російський радянський письменник, поет, перекладач.
- 1907 – Василь Ремесло, український радянський селекціонер, автор поширених сортів зернових культур.
- 1915 – Володимир Зельдін, радянський і російський актор театру і кіно.
- 1929 – Джеррі Голдсміт, американський композитор, диригент, класик кіномузики.
- 1938 – Георгій Вайнер, радянський і російський письменник детективного жанру, сценарист, брат Аркадія Вайнера.
- 1962 – Кліфф Бертон, американський бас-гітарист, засновник групи Metallica.
- 1967 – Лора Дерн, американська актриса, продюсер.
- 1974 – Елізабет Бенкс, американська актриса, кінорежисер, сценарист, продюсер.
- 1991 – Емма Робертс, американська актриса, співачка, автор пісень і фотомодель.
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у лютому 2021 року в Україні.
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