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10 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Дізнайтеся про найважливіші події 10 лютого в історії

Яке сьогодні свято, 10 лютого? Всесвітній день зернобобових. День преподобного Єфрема Сирина – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Володимир, Георгій, Єфрем, Ігнатій, Леонтій, Ольга, Федір, Феодосій.

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Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 10 лютого 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 10 лютого.

10 лютого: яке сьогодні свято
10 лютого: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

  • Всесвітній день зернобобових відзначається під егідою ООН з 2019 року.
  • Національний день пам'яті вигнаних з Істрії і Далматії та жертв фойби шанується в Італії.

Яке сьогодні свято

10 лютого в православній церкві відзначається день пам'яті преподобного Єфрема Сирина, преподобного Феодосія Тотемського, преподобного Єфрема Новоторжского, преподобного Єфрема Києво-Печерського, єпископа Переяславського, преподобного Палладія, відлюдника, преподобного Ісаака Сирина, єпископа ніневійской. Святкування Суморінської-Тотемської ікони Божої Матері.

У народі 10 лютого відзначався день Єфрема, якого також називали ветродуєм, запічником, цвіркуновим заступником. З цим днем було пов'язано безліч цікавих традицій. В Єфремов день обов'язково підмітали підлогу віником із трави полину, щоб уберегти будинок від нечистої сили і від злих людей. А ось комах, що живуть в будинку, на Єфрема вбивати не можна, особливо цвіркунів. Щоб задобрити домовика, на ніч для нього на кухні залишали кашу. Кішку часто називали господинею будинку: вважали, що вона може порозумітися з домовиком, а тому її також не можна було ображати.

Прикмети на 10 лютого

  • якщо день Єфрема не пригостити домовика, то почнуться різні неприємності;
  • якщо цього дня прогнати кішку або вбити домашню комаху – домовик розсердиться;
  • вітер на Єфрема не на добро,
  • також вітряний день на Єфрема обіцяє сире літо.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 10 лютого

  • 1784 – згідно з указом Катерини II порт і фортеця в Криму отримали назву Севастополь.
  • 1810 – відбулося урочисте відкриття Одеської опери.
  • 1906 – спущений на воду англійська броненосець "Дредноут", що вважався кращим кораблем того часу.
  • 1937 – створено Державний ансамбль танцю СРСР під керівництвом Ігоря Моїсеєва.
  • 1942 – перший в історії "Золотий диск" компанії звукозапису RCA Victor був вручений Гленну Міллеру із записом "Чаттануги чу-чу".
  • 1947 – в Парижі підписані мирні договори між державами-переможцями у Другій світовій війні і колишніми союзниками гітлерівської Німеччини Італією, Румунією, Угорщиною, Болгарією та Фінляндією.
  • 1996 – почався перший шаховий матч між суперкомп'ютером IBM Deep Blue і Гаррі Каспаровим, у якому з рахунком 4-2 переміг Каспаров.
  • 2009 – На орбіті Землі відбулося перше за всю історію космонавтики зіткнення штучних супутників.

Хто народився 10 лютого

  • 1890 – Борис Пастернак, російський радянський письменник, поет, перекладач.
  • 1907 – Василь Ремесло, український радянський селекціонер, автор поширених сортів зернових культур.
  • 1915 – Володимир Зельдін, радянський і російський актор театру і кіно.
  • 1929 – Джеррі Голдсміт, американський композитор, диригент, класик кіномузики.
  • 1938 – Георгій Вайнер, радянський і російський письменник детективного жанру, сценарист, брат Аркадія Вайнера.
  • 1962 – Кліфф Бертон, американський бас-гітарист, засновник групи Metallica.
  • 1967 – Лора Дерн, американська актриса, продюсер.
  • 1974 – Елізабет Бенкс, американська актриса, кінорежисер, сценарист, продюсер.
  • 1991 – Емма Робертс, американська актриса, співачка, автор пісень і фотомодель.

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