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1 березня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Дізнайтеся про найважливіші події 1 березня в історії

Яке сьогодні свято, 1 березня? Перший день весни, Всесвітній день компліменту, Всесвітній день цивільної оборони. День пам'яті мучеників Памфіла, пресвітера, Валента, диякона, Павла, Порфирія, Селевкія, Феодула, Юліана, Самуїла, Іллі, Даниїла, Ієремії, Ісайї – в православному календарі. Ярилин день – у народному календарі. Іменини святкують: Данило, Ілля, Макар, Павло, Памфіл, Порфирій, Самуїл, Юліан.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 1 березня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 1 березня.

1 березня: яке сьогодні свято
1 березня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

  • Перший день весни – 1 березня у багатьох країнах відзначається Свято Весни, яка перемогла зиму.
  • Всесвітній день компліменту (World Compliment Day) – своєрідне ввічливе свято, що закликає людей реалізувати спонтанне бажання говорити одне одному приємні слова похвали, захоплення і схвалення.
  • Всесвітній день цивільної оборони (World Civil Defence Day) встановлений у 1990 році, і відзначається з метою привернути увагу людей до значення цивільного захисту, підвищити готовність населення до самозахисту в разі лиха або аварій.
  • Всесвітній день імунітету (World Immunity Day) – відзначається щорічно, починаючи з 2002 року, з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я, з метою привернути увагу до проблем поширеності різних імунних захворювань, збереженню і зміцненню імунітету в цілому.
  • День "Нуль дискримінації" (Zero Discrimination Day) проводиться щорічно з 2014 року під егідою ООН з метою боротьби з утиском прав і свобод людей за різними ознаками – соціальними, релігійними, расовими, національними тощо.

Яке сьогодні свято

1 березня в православній церкві шанується день пам'яті мучеників Памфіла, пресвітера, Валента (Уалента), диякона, Павла, Порфирія, Селевкія, Феодула, Юліана, Самуїла, Іллі, Даниїла, Єремії, Ісаї. Мучеників персидських в Мартирополі. Преподобного Маруфа, єпископа Месопотамського.

У народі 1 березня відзначався Ярилин день і святкувалося прихід весни. Ярилу шанували як бога сонця і родючості. Цього дня вагітні жінки намагалися вийти і побути на сонці – вважалося, що так вони отримують більше сил і здоров'я для виношування дитини. А бабки-повитухи розтоплювали сніг і мили ним руки, щоб очищеними прийняти пологи.

Прикмети на 1 березня

  • якщо цього дня випадав сніг, дітям давали завдання прочистити доріжки до колодязя і річки, щоб їм додалося здоров'я і щастя;
  • тепло першого березневого дня вважалося оманливим;
  • якщо з перших днів весни тепло – незабаром буде похолодання.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 1 березня

  • 1555 – Нострадамус опублікував свою книгу передбачень.
  • 1564 – вийшла перша точно датована російська друкована книга "Апостола" Івана Федорова.
  • 1869 – Дмитро Менделєєв склав таблицю "Періодична система хімічних елементів".
  • 1943 – в ході Другої світової війни відбулася Корюківська трагедія – масове вбивство жителів селища Корюківка Чернігівської області.
  • 1947 – почав свою діяльність Міжнародний валютний фонд.
  • 1953 – початок мовлення "Радіо Свобода".
  • 1966 – радянська автоматична міжпланетна станція Венера-3 вперше в світі досягла поверхні Венери.
  • 1977 – у Києві відкрито пам'ятник українському філософу Григорію Сковороді.
  • 1998 – набула чинності угода про партнерство і співробітництво між Європейським союзом і Україною.

Хто народився 1 березня

  • 1445 – Сандро Боттічеллі, італійський живописець епохи Відродження.
  • 1810 – Фредерік Шопен, польський композитор і піаніст.
  • 1900 – Микола Супруненко, український радянський історик.
  • 1928 – Жак Ріветт, французький кінорежисер, сценарист і актор.
  • 1937 – Євген Дога, радянський і молдавський композитор.
  • 1938 – Борислав Брондуков, радянський і український кіноактор.
  • 1954 – Рон Ховард, американський кінорежисер, продюсер, сценарист, актор.
  • 1963 – Томас Андерс, німецький поп-співак, композитор, екс-соліст групи Modern Talking.
  • 1972 – Фелес, американська кіноактриса, модель ню і танцівниця.
  • 1994 – Джастін Бібер, канадський співак, автор пісень, музикант, актор.

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