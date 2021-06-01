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1 червня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Сьогодні, 06:05

День захисту дітей, Всесвітній день батьків, перший день літа – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 1 червня

1 червня: яке сьогодні свято
1 червня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 1 червня? День захисту дітей, Всесвітній день батьків, Перший день літа. Пам'ять святого Патрикія – у православному календарі. Іван Довгий – в народному календарі. Іменини святкують: Олександр, Анастасія, Андрій, Антон, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Ігнатій, Іполит, Корній, Максим, Матвій, Митрофан, Михайло, Микола, Павло, Сергій.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 1 червня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі й важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 1 червня.

  • Міжнародний день захисту дітей (International Children's Day) був заснований у 1949 році у Франції з метою привернути увагу людей до проблем дітей, їхньому здоров'ю, життю і забезпечення щасливого дитинства.
  • Всесвітній день батьків (Global Day of Parents) – проголошений ООН у 2012 році і безпосередньо пов'язаний із Днем дітей, оскільки пропагує цінності нормальної і здорової сім'ї.
  • Всесвітній день молока (World Milk Day) – проводиться під егідою ООН з 2001 року з метою популяризації молочних продуктів серед людей.

Яке сьогодні свято

1 червня в православній церкві шанується пам'ять священномучеників Патрикія, єпископа Пруського, і з ним трьох пресвітерів: Акакія, Менандра і Полієна, Мученика Калуфа Єгиптянина, преподобного Іоана, єпископа Готського.Патрикія, єпископа Прусського, і з ним трьох пресвітерів: Акакія, Менандра і Поліена, Мученика Калуфа єгиптянина, преподобного Іоанна, єпископа Готського.

У народі 1 червня шанувався Іван Довгий. У цей день селяни промовляли замовляння, щоб захистити посіви від негоди, шкідників і лихого ока.

Прикмети на 1 червня

  • йде дощ на Івана Довгого – весь червень буде сухим;
  • дощі на Івана також віщують гарний урожай хліба;
  • туман і роса на Івана – в лісі вродяться гриби.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 1 червня

  • 1831 – англійський дослідник Джон Росс відкрив північний магнітний полюс.
  • 1838 – викуплено з кріпацтва українського поета і художника Тарас Шевченко.
  • 1862 – на території Америки заборонено рабство.
  • 1938 – в Америці вийшов перший журнал коміксів Action Comics з пригодами Супермена.
  • 1980 – почав роботу новинний телеканал CNN.

Хто народився 1 червня

  • 1693 – Михайло Глінка, російський композитор, основоположник російської класичної музики.
  • 1902 – Зоя Гайдай, українська співачка.
  • 1926 – Мерилін Монро, американська кіноактриса, співачка, модель.
  • 1959 – Надія Кадишева, радянська співачка.
  • 1973 – Гайді Клум, німецька супермодель і актриса.

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