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1 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
1 липня, 07:25
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День архітектури України, Ярилин день – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 1 липня.
1 липня: яке сьогодні свято
1 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято 1 липня? День архітектури України. День мученика Феодула – в православному календарі. Ярилин день – у народному календарі. Іменини святкують Олександр, Василь, Віктор, Леонтій, Сергій.

Ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 1 липня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 1 липня.

  • День архітектури України – професійне свято архітекторів і містобудівників у нашій країні був встановлений в 1995 році.
  • День Канади (Canada Day) – головне державне свято, встановлене на честь об'єднання всіх північноамериканських колоній Британії в єдиний домініон Канада.
  • День Незалежності святкується в Бурунді і Руанді.
  • Свято Джулая відзначається в Болгарії на честь символічної зустрічі сонця над морем і нового ранку.
  • День докторів шанують в Індії.

Яке сьогодні свято

1 липня в православній церкві шанується пам'ять мучеників Леонтія, Іпатія і Феодула, преподобного Леонтія, канонарха Києво-Печерського, в Дальніх печерах.

У народі 1 липня шанувався Феодул або Ярилин день, присвячений богу сонця, тепла і природи. До цього дня були приурочені святкування, ярмарки з піснями, гуляннями і танцями.

Прикмети на 1 липня

  • на Ярилу все живе яро плодоносить;
  • щоб стати красивіше і здоровіше, треба вмитися сенокосною росою в Ярилин день;
  • золота вечірня зоря – на хорошу погоду.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 1 липня

  • 1751 – вийшов у світ перший том першої в світі "Енциклопедії".
  • 1859 – вперше опублікована Гіпотеза природного відбору Чарльза Дарвіна.
  • 1877 – стартував перший Вімблдонський тенісний турнір.
  • 1937 – прийнятий закон про створення в Українській республіці заповідників.
  • 1989 – в Києві створена партія "Народний рух України".

Хто народився 1 липня

  • 1646 – Готфрід Лейбніц, німецький вчений, філософ, математик, фізик.
  • 1804 – Жорж Санд, французька письменниця.
  • 1934 – Сідні Поллак, американський кіноактор, режисер, продюсер.
  • 1961 – принцеса Діана, принцеса Вельська.
  • 1964 – Тарас Чорновіл, український політичний діяч.
  • 1967 – Памела Андерсон, американська актриса, фотомодель, секс-символ.

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Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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