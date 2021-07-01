1 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Яке сьогодні свято 1 липня? День архітектури України. День мученика Феодула – в православному календарі. Ярилин день – у народному календарі. Іменини святкують Олександр, Василь, Віктор, Леонтій, Сергій.
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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 1 липня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 1 липня.
- День архітектури України – професійне свято архітекторів і містобудівників у нашій країні був встановлений в 1995 році.
- День Канади (Canada Day) – головне державне свято, встановлене на честь об'єднання всіх північноамериканських колоній Британії в єдиний домініон Канада.
- День Незалежності святкується в Бурунді і Руанді.
- Свято Джулая відзначається в Болгарії на честь символічної зустрічі сонця над морем і нового ранку.
- День докторів шанують в Індії.
Яке сьогодні свято
1 липня в православній церкві шанується пам'ять мучеників Леонтія, Іпатія і Феодула, преподобного Леонтія, канонарха Києво-Печерського, в Дальніх печерах.
У народі 1 липня шанувався Феодул або Ярилин день, присвячений богу сонця, тепла і природи. До цього дня були приурочені святкування, ярмарки з піснями, гуляннями і танцями.
Прикмети на 1 липня
- на Ярилу все живе яро плодоносить;
- щоб стати красивіше і здоровіше, треба вмитися сенокосною росою в Ярилин день;
- золота вечірня зоря – на хорошу погоду.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 1 липня
- 1751 – вийшов у світ перший том першої в світі "Енциклопедії".
- 1859 – вперше опублікована Гіпотеза природного відбору Чарльза Дарвіна.
- 1877 – стартував перший Вімблдонський тенісний турнір.
- 1937 – прийнятий закон про створення в Українській республіці заповідників.
- 1989 – в Києві створена партія "Народний рух України".
Хто народився 1 липня
- 1646 – Готфрід Лейбніц, німецький вчений, філософ, математик, фізик.
- 1804 – Жорж Санд, французька письменниця.
- 1934 – Сідні Поллак, американський кіноактор, режисер, продюсер.
- 1961 – принцеса Діана, принцеса Вельська.
- 1964 – Тарас Чорновіл, український політичний діяч.
- 1967 – Памела Андерсон, американська актриса, фотомодель, секс-символ.
Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:
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