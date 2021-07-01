1 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

День архітектури України, Ярилин день – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 1 липня.

1 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято 1 липня? День архітектури України. День мученика Феодула – в православному календарі. Ярилин день – у народному календарі. Іменини святкують Олександр, Василь, Віктор, Леонтій, Сергій.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 1 липня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 1 липня.

День архітектури України – професійне свято архітекторів і містобудівників у нашій країні був встановлений в 1995 році.

– професійне свято архітекторів і містобудівників у нашій країні був встановлений в 1995 році. День Канади (Canada Day) – головне державне свято, встановлене на честь об'єднання всіх північноамериканських колоній Британії в єдиний домініон Канада.

– головне державне свято, встановлене на честь об'єднання всіх північноамериканських колоній Британії в єдиний домініон Канада. День Незалежності святкується в Бурунді і Руанді.

святкується в Бурунді і Руанді. Свято Джулая відзначається в Болгарії на честь символічної зустрічі сонця над морем і нового ранку.

відзначається в Болгарії на честь символічної зустрічі сонця над морем і нового ранку. День докторів шанують в Індії.

Яке сьогодні свято

1 липня в православній церкві шанується пам'ять мучеників Леонтія, Іпатія і Феодула, преподобного Леонтія, канонарха Києво-Печерського, в Дальніх печерах.

У народі 1 липня шанувався Феодул або Ярилин день, присвячений богу сонця, тепла і природи. До цього дня були приурочені святкування, ярмарки з піснями, гуляннями і танцями.

Прикмети на 1 липня

на Ярилу все живе яро плодоносить;

щоб стати красивіше і здоровіше, треба вмитися сенокосною росою в Ярилин день;

золота вечірня зоря – на хорошу погоду.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 1 липня

1751 – вийшов у світ перший том першої в світі "Енциклопедії".

1859 – вперше опублікована Гіпотеза природного відбору Чарльза Дарвіна.

1877 – стартував перший Вімблдонський тенісний турнір.

1937 – прийнятий закон про створення в Українській республіці заповідників.

1989 – в Києві створена партія "Народний рух України".

Хто народився 1 липня

1646 – Готфрід Лейбніц, німецький вчений, філософ, математик, фізик.

1804 – Жорж Санд, французька письменниця.

1934 – Сідні Поллак, американський кіноактор, режисер, продюсер.

1961 – принцеса Діана, принцеса Вельська.

1964 – Тарас Чорновіл, український політичний діяч.

1967 – Памела Андерсон, американська актриса, фотомодель, секс-символ.

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