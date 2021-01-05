Що подивитися на Різдво: "Україна 24" покаже грандіозний концерт "Як звучить Україна"

6 січня о 21:00 глядачі зможуть насолодитися особливим концертом

Вже за кілька днів українці святкуватимуть особливе для усіх свято – Різдво. До цього дня, на телеканалі "Україна 24" для глядачів підготували святковий різдвяний концерт "Як звучить Україна", авторкою ідеї та продюсеркою якого виступила керівник постійної делегації українського парламенту в ПАРЄ та народний депутат з фракції "Слуга народу", Єлизавета Ясько.

Ми вирішили дізнатися більше цікавих подробиць про концерт та поділитися з вами, що особливого готують зірки.

Єлизавета Ясько Фото: прес-служба

Єлизавето, розкажіть, чим концерт вразить та, можливо, навіть здивує глядачів?

Концерт особливий тим, що, по-перше, ми почуємо всі нам знайомі з дитинства традиційні українські колядки та щедрівки, по-друге, вони звучатимуть у джазовій обробці у виконанні Міжнародного оркестру Свободи (International Freedom Orchestra). Буде особлива магічна атмосфера свята, яка, я щиро вірю в це, об’єднає більшість глядачів за родинним столом, а тим, хто сам чи сама святкує, дасть хоч трохи більше душевного тепла та радості.

"Як звучить Україна" – особливий проєкт для мене, оскільки це те, у що я вірю – мистецтво. Я впевнена, що традиції та національний культурний код відображені в наших піснях, які у сучасному звучанні можуть об'єднувати українців, попри всі політичні та соціальні турбулентності.

Як виникла ідея створення саме такого телеконцерту?

Я завжди вірила у силу мистецтва у політиці та міжнародних відносинах. Я була співорганізатором і ведучою першого концерту під МЗС на підтримку політичних в'язнів у 2015 році, також проводила культурно-дипломатичні заходи, спрямовані на просування України в Оксфорді, на сесіях Генасамблеї ООН, під час референдуму щодо Угоди про Асоціацію Україна-ЄС в Нідерландах. Також я знімала документальні фільми, які представляли українську тему за кордоном.

Як не дивно, карантин та пандемія показали кожному, що для нього чи неї важливо. Особисто мене він змусив повернутись до того, що гріє серце та душу, до того, у що віриш, – до мистецтва. З перших тижнів карантину я почала працювати над музичними планами, які допоможуть об'єднати нашу країну. Я заснувала фонд Yellow Blue Strategy, який займатиметься промоцією української культури. Створено Міжнародний оркестр Свободи (International Freedom Orchestra), керівником якого став мій батько Олесь Ясько (скрипаль, народний артист України). А в останні місяці 2020 року у мене з'явилась ідея проєкту "Як звучить Україна".

Єлизавета Ясько і Alyosha Фото: прес-служба

Розкажіть, що символізує назва телеконцерту?

Наша країна прекрасна своєю поліфонічністю, оскільки її територія була місцем для проживання різних народів з автентичною культурою. Музика в різних регіонах звучить по-особливому, проте ми досі не дуже добре знаємо, як саме. Я вірю, що 6 січня ми почуємо колядки та щедрівки, які нас об'єднують. Ми почуємо, як звучить Україна в різних регіонах, та відчуємо це серцем.

Бекстейдж з концерту "Як звучить Україна" Фото: прес-служба

Символічно те, що у концерті беруть участь виконавці й музиканти, які родом з різних куточків України. Голоси та звуки України – це те, що робить нас унікальними на Землі. Ми маємо почути самих себе, тоді нас почують й у світі.

Бекстейдж з концерту "Як звучить Україна" Фото: прес-служба

Кого з українських зірок ми побачимо на сцені? Що вони підготували для глядачів до свята?

Автор ідеї та продюсер – я. Також до творчого керівництва проєкту входять гуру у своїх сферах – це Ахтем Сеітаблаєв, Дмитро Саратський, Руслан Сабрієв, Шевкет Сейдаметов.

Ахтем Сеітаблаєв Фото: прес-служба

6 січня в ефірі телеканалу заспівають колядки та щедрівки Христина Соловій, Tayanna, Jerry Heil, Тарас Тополя (Антитіла), Альоша, Олег Скрипка та гурт "ВВ", Анастасія Багінська, Дмитро Шуров (Pianoboy) та гурт Алібі, Ельзара Баталова, а також Камерний дівочий хор Київської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату імені М.В. Лисенка. Усіх глядачів чекатиме сюрприз: два унікальні твори, присвячені Криму та Донбасу.

Pianoboy Фото: прес-служба

Пісні будуть виконані в унікальних аранжуваннях авторства Дмитра та Олександра Саратських. В низці номерів для глядачів гратиме Міжнародний Оркестр Свободи, що був створений під егідою "Yellow Blue Strategy". Філософія колективу – просування цінності свободи через музику в Україні та за кордоном.

Бекстейдж з концерту "Як звучить Україна" Фото: прес-служба

Два номери телеконцерту присвячені особливим для України регіонам – Криму та Донбасу. Який основний посил цих номерів та чим вони важливі?

У цей день нам важливо пам'ятати про членів нашої великої родини, а Крим та Донбас – її невід'ємна складова. Для мене окупація Криму та Донбасу – болюча тема, як і для кожного патріотичного українця. Ми бажаємо щасливого Різдва нашим співгромадянам, що вимушено перебувають на окупованих територіях. Крим та Донбас – це українські території, які можна повернути, проте це ще люди, серця та розум яких теж треба повертати у бік України. Вважаю, що без промоції культурної єдності нам не повернути людей. Я щиро вірю, що 6 січня о 21:00 на окупованих територіях так само звучатиме концерт "Як звучить Україна".

Jerry Heil Фото: прес-служба

Без вільних, деокупованих Криму та Донбасу Україна несоборна – це птах з перебитим крилом. Твори, які присвячені Криму та Донбасу, нагадають всій країні, що ми пам’ятаємо про ці краї і хочемо їх визволити. Ми пам’ятаємо і любимо людей, які там живуть і чекають на повернення синьо-жовтих прапорів.

Бекстейдж з концерту "Як звучить Україна" Фото: прес-служба

Чому, на Вашу думку, для українців важливо бачити та чути музичне культурне розмаїття України?

Тому що це допомагає нам жити разом і розбудовувати щасливу Україну. Також це ламає міф про наші скромні культурні здобутки. Більше того, це цікаво і пізнавально, це вчить любити і шанувати надбання всієї України. Кожна нова записана та виконана пісня – додаткова цеглинка у наш культурний храм. Ми й не здогадуємось, як багато ми маємо скарбів від минулих поколінь. Цим сильна Україна, і про це треба говорити на весь світ.

Бекстейдж з концерту "Як звучить Україна" Фото: прес-служба

Яке місце займають українські традиційні пісні у святкуванні Різдва?

Різдво – це про радість від народження Спасителя і утвердження віри у вічне життя. Коли людині радісно, вона хоче співати, танцювати, веселитись, щоб передати свою радість іншим. В минулому, коли не було телебачення, інтернету та навіть книжок було мало, саме народні обряди, костюми, пісні закріпили уявлення про те, яким має бути наше Різдво. І сьогодні колядки та щедрівки досить активно співають в різдвяний період.

Бекстейдж з концерту "Як звучить Україна" Фото: прес-служба

У чому полягає унікальність української традиційної музики на світовому рівні?

Українці – миролюбивий та скромний народ, який має безліч здобутків, проте це не завжди вміє показувати. Попри це українська пісня вже завоювала світову славу. Чого варта лише історія створення "Щедрика". Диригент Української республіканської капели попросив у Миколи Леонтовича дозвіл виконати його твір одного разу на сцені, попри небажання композитора, а потім виконав її у 400 концертах по всьому світу. Світова преса рознесла славу "Щедрика" та України, європейці аплодували "Щедрику" стоячи. Так світ почув унікальну українську пісню, яка лунає більше 100 років та є символом Різдва та новорічних свят. Ця мелодія увійшла в історію.

Гурт "Антитіла" Фото: прес-служба

Чому варто подивитися концерт всією сім’єю?

Бо концерт подарує радість від знайомих мотивів колядок. Ви побачите наших відомих та знайомих виконавців в дуже цікавих та святкових образах. Джазові обробки, оркестр, гарний настрій та відчуття різдвяного дива! Не проґавте 6 січня, 21 година, "Як звучить Україна".

Єлизавета Ясько Фото: прес-служба

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