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Серіалу "Династія" – 40 років! Розповідаємо, що сталося з акторами скандальної мильної опери

Сьогодні, 16:13

Сьогодні ювілей у популярної мильної опери 80-х

Тільки уявіть, культовому серіалу "Династія" виповнюється 40 років! 12 січня 1981 року на телеекрані відбулася прем'єра величного гламурного телешоу про сім'ю нафтового магната Керрінгтона.

У центрі сюжету – життя самих членів сім'ї Керрінгтона, а також протистояння найбільших нафтових компаній штату – "Денвер-Керрінгтон" і "Колбі-Ко". Поряд із суперництвом та інтригами розгортається захоплива історія кохання глави сім'ї Керрінгтона, якого зіграв Джон Форсайт, і його секретарки – роль зіграла Лінда Еванс.

Кадр з серіалу "Династія"
Кадр з серіалу "Династія"
Фото: themoviedb.org

Вийшло дев'ять сезонів, і серіал запам'ятався глядачам як одна з найкращих відомих мильних опер. На честь 40-річного ювілею "Династії", Сьогодні.Lifestyle вирішили дізнатися, як змінилися актори і як склалося їхнє життя після того, як вони знялися в епопеї.

Джон Форсайт у ролі Блейка Керрінгтона

Джон Форсайт
Джон Форсайт
Фото: Getty Images, themoviedb.org

Виконавець ролі нафтового магната Блейка Керрінгтона Джон Форсайт став єдиним актором, який зіграв у всіх 220 епізодах "Династії".

На момент виходу останнього сезону в 1989 році Джону Форсайту був 71 рік. Він міг уже піти на пенсію, адже ще до "Династії" у нього була чимала фільмографія, включно з голосом невидимого мільйонера в "Ангелах Чарлі", ролями в ситкомі "Самотній батько", а також у фільмах Хічкока і Річарда Брукса. Але актор продовжив зніматися і з'явився на екранах у фільмах "Протилежності притягуються" (1990) і "Дух чемпіона" (1991).

У 2006 році Джон Форсайт востаннє з'явився перед глядачами – у фільмі про серіал "Династія" Dynasty Reunion: Catfights and Caviar.

Джоан Коллінз у ролі Алексіс Керрінгтон-Колбі

Джоан Коллінз
Джоан Коллінз
Фото: Getty Images, Pinterest

Для Джоан Коллінз роль Алексіс Керрінгтон-Колбі, гламурної світської левиці й головної антагоністки в серіалі, стала однією з найяскравіших у кар'єрі. За цю роль Джоан Коллінз отримала "Золотий глобус", знявшись у восьми сезонах серіалу. Після завершення проєкту актриса зосередилася на тому, що любить. Вона написала 13 книг, продовжила з'являтися на телебаченні в таких серіалах, як "Розанна", "Дороговказне світло". Також Джоан зіграла у фільмах "Флінстоуни у Ві-Рок-Вегасі", "Енні: Королівська пригода". Нещодавно вона знялася в "Американській історії жаху", а в 2019 році грала в серіалі "Гаваї 5.0". До слова, нині актрисі 87 років, і вона продовжує зніматися.

На момент закінчення серіалу "Династія" Джоан Коллінз уже була чотири рази в шлюбі, але в 2002 році зустріла свого супутника життя – Персі Гібсона, з яким разом досі.

Лінда Еванс у ролі Кристал Керрінгтон

Лінда Еванс
Лінда Еванс
Фото: Getty Images, Pinterest

Володарка "Золотого глобуса" Лінда Еванс зіграла дружину Блейка – Кристал Керрінгтон, і знялася в 204 епізодах серіалу. В останньому сезоні актриса покинула проєкт, з'явившись лише в шести епізодах.

На відміну від своїх колег, після завершення роботи над проєктом Лінда Еванс вела більш спокійне життя. Вона зіграла кілька другорядних ролей у кіно, а потім відкрила б'юті-бізнес. Актриса заснувала невелику мережу фітнес-центрів і знялася в серії рекламних роликів про косметичні маски.

Незабаром актриса закінчила кар'єру, і про неї мало що було чути аж до 2017 року. Тоді в Мережу просочився запис із відеореєстратора, коли Лінду в 2014 році зупинили за водіння в стані алкогольного сп'яніння. Актриса зізналася, що їй було соромно, але здається, скандал допоміг їй повернутися до акторської діяльності. У минулому році вона зіграла в німецькій мильній опері, а в цьому році з'явиться у фільмі "Лебедина пісня".

Гордон Томсон у ролі Адама Керрінгтона

Гордон Томсон
Гордон Томсон
Фото: Getty Images, wikipedia.org

Ревнивий, егоїстичний, з поганим характером старший син Блейка і Алексіс – Адама Керрінгтона дуже органічно зіграв канадський актор Гордон Томсон.

Відразу після "Династії" Гордон розпочав роботу в інших проєктах – зіграв другорядну роль у детективному серіалі "Вона написала вбивство", потім знімався в "Санта-Барбарі", "Рятувальниках Малібу", "Беверлі-Гіллз, 90210" і навіть з'явився в оскароносному фільмі "Маленька міс Щастя".

У 2017 році Гордон Томсон виявився в центрі уваги ЗМІ, коли заявив, що він гей, а також бурхливо висловив своє невдоволення ремейком "Династії".

Памела Беллвуд у ролі Клаудії Блейсдел-Керрінгтон

Памела Беллвуд
Памела Беллвуд
Фото: Pinterest

Після того, як трагічно відома героїня Памели Беллвуд Клаудія Блейсдел-Керрінгтон загинула у вогні в шостому сезоні, актриса продовжила кар'єру. Вона з'явилася в численних серіалах і телешоу, таких як "Сутінкова зона", "Вона написала вбивство", а також у кіно. У 2013 році Памела Беллвуд зіграла в популярному серіалі "Мислити як вбивця", але відтоді її ім'я рідко згадується в новинах. Річ у тім, що актрисі більше подобається самотнє, приховане від загалу життя, а не слава.

Гізер Локлір у ролі Семмі Джо Дін Керрінгтон

Хізер Локлір
Хізер Локлір
Фото: Getty Images, Pinterest

Ексцентрична актриса Гізер Локлір з'явилася в "Династії" у другому сезоні й зіграла не менш ексцентричну Семмі Джо Керрінгтон. За сюжетом юна Семмі приїздить до своєї тітки Кристал, яка нещодавно вийшла заміж за нафтового магната Блейка Керрінгтона. Семмі починає крутити роман з його сином.

Паралельно з участю в "Династії" Гізер Локлір знімалася в іншому проєкті – поліцейському серіалі "Ті Джей Хукер". А вже на початку 90-х Гізер отримала найуспішнішу в своїй кар'єрі роль – Аманди Вудворд в "Районі Мелроуз", за яку чотири рази номінувалася на премію "Золотий глобус". Потім Гізер знімалася в "Спін-Сіті", після чого кар'єра актриси пішла на спад, а її ім'я в заголовках видань миготіло лише в контексті трагічних подій і скандалів.

Актриса лікувалася в психіатричній клініці, була заарештована за водіння нетверезою, а в 2017 році потрапила в аварію. У тому-таки році актрису заарештовували за напад на бойфренда. Особисте життя Гізер також була насиченим – вона зустрічалася з Томом Крузом, була одружена з барабанщиком групи Mötley Crüe Томмі Лі та гітаристом з групи Bon Jovi Річі Самборою, зустрічалася з актором Джеком Вагнером.

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