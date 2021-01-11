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Серіал "Клариса" – дивіться трейлер продовження "Мовчання ягнят"

Сьогодні, 14:06

Прем'єра серіалу запланована на лютий

Вийшов трейлер серіалу "Клариса", який став продовженням культового фільму "Мовчання ягнят". Сюжет розповість про події, що відбулися через рік після злощасних пригод курсантки академії ФБР Клариси Старлінг. Головну роль зіграє 33-річна австралійська акторка і модель Ребека Брідс.

За сюжетом спін-оффу, в 1993 році Клариса повертається на роботу до ФБР після справи, в якій їй допомагав Ганнібал Лектор. Клариса продовжує розслідувати справи про серійних убивць, паралельно переживаючи драми в особистому житті.

Актриса Ребека Брідс відома глядачам за серіалами "Первородні" і "Милі ошуканки". Також в серіалі знялися Майкл Кадліц ("Ходячі мерці"), Кел Пенн ("Теорія великого вибуху", "Різдво Гарольда і Кумара"), Нік Сендоу ("Помаранчевий – хіт сезону"), Джейн Аткінсон ("Картковий будиночок").

Прем'єра серіалу відбудеться 11 лютого.

Дивіться трейлер серіалу "Клариса":

Фільм "Мовчання ягнят" з Ентоні Хопкінсом і Джоді Фостер в головних ролях вийшов у 1990 році. Кінострічка режисера Джонатана Деммі отримала п'ять "Оскарів", включаючи нагороди виконавцям головних ролей, і вважається одним з найкращих трилерів в історії кіно.

Раніше ми розповіли, чому серіал "Бріджертони" став таким популярним.

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