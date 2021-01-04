Про легендарну іграшку кубик Рубіка знімуть фільм
Знаменита іграшка давно викликає інтерес у Голлівуду
У США плануються зйомки фільму про знамениту іграшку-головоломку Кубик Рубіка, який створив угорський винахідник Ерно Рубік.
За даними Deadline, сюжет поки не розсекречують, тримаються в таємниці й імена режисера та сценариста. Відомо лише, що картину знімуть компанії Hyde Park Entertainment and Endeavor Content. Але з огляду на, що легендарна іграшка пройшла випробування часом, адже була створена Ерно Рубіком ще в 1974 році, фільм буде інтригуючим. На сьогодні не так багато знято фільмів по концепціях іграшок.
Будучи професором архітектури, Ерно Рубік винайшов легендарний кубик, коли навчав студентів використовувати простір. Тоді винахід називалося "Чарівний куб", а потім став кубиком Рубіка і був поширений по всьому світу. За весь час було продано понад 350 мільйонів кубиків.
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