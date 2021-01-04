Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Про легендарну іграшку кубик Рубіка знімуть фільм

4 січня, 13:23

Знаменита іграшка давно викликає інтерес у Голлівуду

У США плануються зйомки фільму про знамениту іграшку-головоломку Кубик Рубіка, який створив угорський винахідник Ерно Рубік.

За даними Deadline, сюжет поки не розсекречують, тримаються в таємниці й імена режисера та сценариста. Відомо лише, що картину знімуть компанії Hyde Park Entertainment and Endeavor Content. Але з огляду на, що легендарна іграшка пройшла випробування часом, адже була створена Ерно Рубіком ще в 1974 році, фільм буде інтригуючим. На сьогодні не так багато знято фільмів по концепціях іграшок.

Ерне Рубік
Ерне Рубік
Фото: Getty Images

Будучи професором архітектури, Ерно Рубік винайшов легендарний кубик, коли навчав студентів використовувати простір. Тоді винахід називалося "Чарівний куб", а потім став кубиком Рубіка і був поширений по всьому світу. За весь час було продано понад 350 мільйонів кубиків.

Раніше ми повідомляли, що HBO зніме продовження серіалу "Секс і місто" без однієї подруги.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Режисер пророчого фільму "Зараження" готує сіквел 10 різдвяних фільмів, які ще не набридли ТОП-13 найбільш "палких" кінострічок в історії Голлівуду на думку глядачів - список
кіно Голлівуд кубик рубіка
Реклама

Новини партнерів

Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Як приготувати справжній бограч: рецепт на будь-який смак
Як приготувати справжній бограч: рецепт на будь-який смак
"Где трусы?": скандальная Регина Тодоренко показала "голое" фото
"Где трусы?": скандальная Регина Тодоренко показала "голое" фото

Популярні статті

Сьогодні, 15:31Events

Привітання з Різдвом: яскраві листівки, проза та вірші

Сьогодні, 11:14Food

Найпростіший рецепт куті: як приготувати на Різдво

Сьогодні, 10:54Events

Різдво-2021: дієві ритуали і обряди свята

Сьогодні, 10:26Events

До якого числа носять вечерю на Різдво

Сьогодні, 09:43Fun

Колядки і щедрівки: тексти найпопулярніших пісень

Вчора, 22:17Fun

Найращі колядки російською мовою: найпопулярніші вірші

Вчора, 19:16Events

Характеристика знаків зодіаку по місяцях і числах

Вчора, 14:15Fun

Найкращі колядки на Різдво-2021: великий вибір текстів

Вчора, 12:15Fun

Ворожіння на Різдво-2021 вдома: як і коли ворожити

Вчора, 11:31Food

Що приготувати на вечерю на Різдво: рецепти святкових страв

4 січняFun

Найкращі колядки-2021 українською мовою

4 січняEvents

Різдво Христове: дата, історія, традиції і прикмети

4 січняFood

Що приготувати на Святвечір: 12 пісних страв для святкового столу

4 січняFood

Меню на Різдво: найкращі рецепти святкових страв

4 січняFood

Як приготувати кутю на Святвечір

4 січняШоу-бізнес

Без вій та брів: Алла Пугачова показала, як вона виглядає зараз

Новини партнерів

Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Кароль снялась обнаженной для обложки своего альбома. Фото
Кароль снялась обнаженной для обложки своего альбома. Фото
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Закуски на новогодний стол: варианты праздничных угощений
Закуски на новогодний стол: варианты праздничных угощений
Астролог рассказала, чего нам ждать от нового, 2021 года
Астролог рассказала, чего нам ждать от нового, 2021 года

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти