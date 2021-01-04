Про легендарну іграшку кубик Рубіка знімуть фільм

Знаменита іграшка давно викликає інтерес у Голлівуду

У США плануються зйомки фільму про знамениту іграшку-головоломку Кубик Рубіка, який створив угорський винахідник Ерно Рубік.

За даними Deadline, сюжет поки не розсекречують, тримаються в таємниці й імена режисера та сценариста. Відомо лише, що картину знімуть компанії Hyde Park Entertainment and Endeavor Content. Але з огляду на, що легендарна іграшка пройшла випробування часом, адже була створена Ерно Рубіком ще в 1974 році, фільм буде інтригуючим. На сьогодні не так багато знято фільмів по концепціях іграшок.

Ерне Рубік Фото: Getty Images

Будучи професором архітектури, Ерно Рубік винайшов легендарний кубик, коли навчав студентів використовувати простір. Тоді винахід називалося "Чарівний куб", а потім став кубиком Рубіка і був поширений по всьому світу. За весь час було продано понад 350 мільйонів кубиків.

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