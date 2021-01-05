Легендарному альбому "Група крові" – 33! Що ми ще не знаємо про улюблені хіти молодості

Цієї весни "Кіно" знову виступлять в Києві

Сьогодні, 5 січня знаковому альбому колективу "Кіно" "Група крові" виповнюється 33 роки. Роль цього гурту для багатьох людей складно переоцінити, адже Цой підкорив серця тисяч шанувальників, а його пісні знає кожен.

Та тепер вони знову зазвучать наживо, адже фанатів чекає приємний сюрприз – 13 березня культовий гурт "Кіно" дасть сольний концерт у Києві, щоб знову виконати знамениті хіти, показати раритетні фрагменти аудіо і не видані музичні нариси. В основі програми – голос лідера гурту Віктора Цоя, зацифрований з оригінальних багатоканальних записів.

Віктор Цой Фото: facebook.com

До ювілею виходу шостого студійного альбому і майбутнього київського концерту, слухаємо один з улюблених альбомів фанатів і ділимося цікавими фактами про створення цих хітів.

Історія створення одного з найвідоміших альбомів гурту насправді почалася ще влітку 1987 року (за рік до виходу релізу) в рамках п'ятого фестивалю ленінградського рок-клубу. Тоді "Кіно" презентували однойменний майбутній хіт, але публіка його прийняла досить прохолодно, очікуючи почути під час живого виступу гурту саме відомі композиції. Вже пізніше альбом "Група крові", і саму композицію, оцінили по-справжньому. До речі, усі інструментальні партії в композиції придумані самим Цоєм.

Частина композицій з цього альбому стали саундтреками до фільму "Голка" (1988 року), знятого режисером Р. Нугмановим. Дебютна робота режисера не тільки допомогла "Групі крові" бути почутою великою аудиторією (кінострічка стала лідером радянського прокату), але і принесла Віктору Цою за версією журналу "Радянський екран" визнання "найкращий актор" цього ж року. За сюжетом герой приходить з нізвідки та, в кінці фільму, видаляється також в нікуди, символізуючи тим самим героя шляху.

Гурт "Кіно" Фото: facebook.com

За словами учасника гурту "Акваріум" Всеволода Гаккеля, колись він рекомендував Віктору саме так назвати гурт – "Група крові", але музикант не прислухався до цієї поради, обравши іншу назву – "Гарін і Гіперболоїди", яку пізніше замінив на "Кіно". Але все ж фронтмен не залишився байдужим до словосполучення, віддавши цю назву цілому альбому та однойменній пісні.

Саме до створення цього альбому дружина Юрія Каспаряна (гітарист гурту) і відома рок-місіонер Джоанна Стінгрей допомогла дістати для колективу хороші музичні інструменти. Сучасна портастудія (Yamaha MT-44D) дозволила зробити багатоканальний запис, фіксуючи звук на стандартні магнітофонні касети. А сьогодні цей запис ліг в основу сольного концерту гурту, який створив ніхто інший як син Віктора – Олександр Цой.

Також за наполяганням Джоани Стінгрей, яка намагалася розкрутити "Кіно" за кордоном, була записана версія "Групи крові" англійською мовою – Blood Type.

Пісню "Група крові" виконували різні музиканти і колективи, в тому числі: В'ячеслав Бутусов, Воплі Відоплясова, Анастасія Приходько і навіть корейський бенд Yoon Do Hyun Band, які заспівали її рідною мовою.

Спочатку реліз "Група Крові" робили піратським шляхом і самі музиканти не отримували з цього ні копійки. Альбом поширювався на магнітних стрічках і записувався на магнітофонні касети в студіях звукозапису. Саме на цих касетах відсутня пісня "Перехожий", оскільки на плівці не вистачало місця і потрібно було пожертвувати одним треком. Пісню вважали прохідною і позбулися її.

Раніше ми повідомляли, що син Алли Пугачової виконав свою улюблену пісню українською мовою.

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