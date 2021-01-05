Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Легендарному альбому "Група крові" – 33! Що ми ще не знаємо про улюблені хіти молодості

Вчора, 17:15

Цієї весни "Кіно" знову виступлять в Києві

Сьогодні, 5 січня знаковому альбому колективу "Кіно" "Група крові" виповнюється 33 роки. Роль цього гурту для багатьох людей складно переоцінити, адже Цой підкорив серця тисяч шанувальників, а його пісні знає кожен.

Та тепер вони знову зазвучать наживо, адже фанатів чекає приємний сюрприз – 13 березня культовий гурт "Кіно" дасть сольний концерт у Києві, щоб знову виконати знамениті хіти, показати раритетні фрагменти аудіо і не видані музичні нариси. В основі програми – голос лідера гурту Віктора Цоя, зацифрований з оригінальних багатоканальних записів.

Віктор Цой
Віктор Цой
Фото: facebook.com

До ювілею виходу шостого студійного альбому і майбутнього київського концерту, слухаємо один з улюблених альбомів фанатів і ділимося цікавими фактами про створення цих хітів.

  • Історія створення одного з найвідоміших альбомів гурту насправді почалася ще влітку 1987 року (за рік до виходу релізу) в рамках п'ятого фестивалю ленінградського рок-клубу. Тоді "Кіно" презентували однойменний майбутній хіт, але публіка його прийняла досить прохолодно, очікуючи почути під час живого виступу гурту саме відомі композиції. Вже пізніше альбом "Група крові", і саму композицію, оцінили по-справжньому. До речі, усі інструментальні партії в композиції придумані самим Цоєм.
  • Частина композицій з цього альбому стали саундтреками до фільму "Голка" (1988 року), знятого режисером Р. Нугмановим. Дебютна робота режисера не тільки допомогла "Групі крові" бути почутою великою аудиторією (кінострічка стала лідером радянського прокату), але і принесла Віктору Цою за версією журналу "Радянський екран" визнання "найкращий актор" цього ж року. За сюжетом герой приходить з нізвідки та, в кінці фільму, видаляється також в нікуди, символізуючи тим самим героя шляху.

Гурт "Кіно"
Гурт "Кіно"
Фото: facebook.com

  • За словами учасника гурту "Акваріум" Всеволода Гаккеля, колись він рекомендував Віктору саме так назвати гурт – "Група крові", але музикант не прислухався до цієї поради, обравши іншу назву – "Гарін і Гіперболоїди", яку пізніше замінив на "Кіно". Але все ж фронтмен не залишився байдужим до словосполучення, віддавши цю назву цілому альбому та однойменній пісні.
  • Саме до створення цього альбому дружина Юрія Каспаряна (гітарист гурту) і відома рок-місіонер Джоанна Стінгрей допомогла дістати для колективу хороші музичні інструменти. Сучасна портастудія (Yamaha MT-44D) дозволила зробити багатоканальний запис, фіксуючи звук на стандартні магнітофонні касети. А сьогодні цей запис ліг в основу сольного концерту гурту, який створив ніхто інший як син Віктора – Олександр Цой.
  • Також за наполяганням Джоани Стінгрей, яка намагалася розкрутити "Кіно" за кордоном, була записана версія "Групи крові" англійською мовою – Blood Type.
  • Пісню "Група крові" виконували різні музиканти і колективи, в тому числі: В'ячеслав Бутусов, Воплі Відоплясова, Анастасія Приходько і навіть корейський бенд Yoon Do Hyun Band, які заспівали її рідною мовою.
  • Спочатку реліз "Група Крові" робили піратським шляхом і самі музиканти не отримували з цього ні копійки. Альбом поширювався на магнітних стрічках і записувався на магнітофонні касети в студіях звукозапису. Саме на цих касетах відсутня пісня "Перехожий", оскільки на плівці не вистачало місця і потрібно було пожертвувати одним треком. Пісню вважали прохідною і позбулися її.

Раніше ми повідомляли, що син Алли Пугачової виконав свою улюблену пісню українською мовою.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
"Тіматі й Моргенштерн": що слухають у роздягальні футболісти "Динамо" За найдовший кліп в історії. Twenty One Pilots потрапили до Книги рекордів Гіннеса Син Бекхемів вперше заспівав на відео: "Голос як у Джастіна Бібера"
музика Віктор Цой
Реклама

Новини партнерів

Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Як приготувати справжній бограч: рецепт на будь-який смак
Як приготувати справжній бограч: рецепт на будь-який смак
"Где трусы?": скандальная Регина Тодоренко показала "голое" фото
"Где трусы?": скандальная Регина Тодоренко показала "голое" фото

Популярні статті

Сьогодні, 15:31Events

Привітання з Різдвом: яскраві листівки, проза та вірші

Сьогодні, 11:14Food

Найпростіший рецепт куті: як приготувати на Різдво

Сьогодні, 10:54Events

Різдво-2021: дієві ритуали і обряди свята

Сьогодні, 10:26Events

До якого числа носять вечерю на Різдво

Сьогодні, 09:43Fun

Колядки і щедрівки: тексти найпопулярніших пісень

Вчора, 22:17Fun

Найращі колядки російською мовою: найпопулярніші вірші

Вчора, 19:16Events

Характеристика знаків зодіаку по місяцях і числах

Вчора, 14:15Fun

Найкращі колядки на Різдво-2021: великий вибір текстів

Вчора, 12:15Fun

Ворожіння на Різдво-2021 вдома: як і коли ворожити

Вчора, 11:31Food

Що приготувати на вечерю на Різдво: рецепти святкових страв

4 січняFun

Найкращі колядки-2021 українською мовою

4 січняEvents

Різдво Христове: дата, історія, традиції і прикмети

4 січняFood

Що приготувати на Святвечір: 12 пісних страв для святкового столу

4 січняFood

Меню на Різдво: найкращі рецепти святкових страв

4 січняFood

Як приготувати кутю на Святвечір

4 січняШоу-бізнес

Без вій та брів: Алла Пугачова показала, як вона виглядає зараз

Новини партнерів

Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Кароль снялась обнаженной для обложки своего альбома. Фото
Кароль снялась обнаженной для обложки своего альбома. Фото
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Закуски на новогодний стол: варианты праздничных угощений
Закуски на новогодний стол: варианты праздничных угощений
Астролог рассказала, чего нам ждать от нового, 2021 года
Астролог рассказала, чего нам ждать от нового, 2021 года

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти