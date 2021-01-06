Як українські зірки святкують Різдво: Alyosha, Олег Скрипка та The Alibi Sisters про сімейні традиції

Авторка ідеї концерту "Як звучить Україна" та інші зірки розповіли про різдвяні традиції

Вже сьогодні, у Святвечір, глядачі побачать різдвяний проєкт "Як звучить Україна". Відомі артисти, музиканти разом з International Freedom Orchestra виконають колядки в унікальних джазових обробках і об'єднають піснею різні куточки країни. Напередодні свята артисти зізналися, як відзначають різдвяні свята і яких сімейних традицій дотримуються.

Бекстейдж з концерту "Як звучить Україна" Фото: прес-служба

У родині Анни та Ангеліни Завальських (дует The Alibi Sisters) ще змалку плекають усі традиції, навіть дотримуються деяких різдвяних прикмет.

"У нашій родині Різдво – найголовніше свято! Ще з дитинства, займаючись фольклором, ми ретельно вивчали та дотримувались усіх традицій та звичаїв українського народу. Співали та гастролювали із фольклорним ансамблем "Струмочок", виконували зимові композиції із фрагментами святкових обрядів, тематичні пісні та ігри. Кусання калити на Андрія, водіння кози тощо були нашими найулюбленішими. Проводимо різдвяні свята завжди у сімейному колі. А у Святвечір обов’язково маємо бути разом. У жодному разі не можна зустріти першу зірочку в дорозі або десь далеко від дому. Зазвичай ми відміняємо всі свої концерти та подорожі 5–7 січня. І досі, коли приїжджаємо вже з власними сім’ями в гості до батьків, продовжуємо підтримувати традиції нашої родини", – поділилися артистки.

The Alibi Sisters Фото: прес-служба

"З дитинства пам’ятаємо цю послідовність: тато приносить дідуха в дім, ми з сестрою прикрашаємо оселю, облаштовуємо на почесному місці вертеп, допомагаємо мамі готувати 12 пісних страв, найголовніша і найсмачніша з яких – кутя. На кожному куточку стола під скатертиною ховаємо зубочки часнику як захист від злих духів. Коли у небі сходила перша зоря (наш тато як голова родини завжди сповіщав про це, що означало: вже час збиратись до вечері), ми усією сім’єю тричі обходимо стіл, співаючи "Нову радість". Залишаючи гостинці на підвіконні та запалюючи свічки, вшановуємо душі тих родичів, які прилітають у гості на свята, а перед тим, як сісти за стіл, символічно проганяємо духа зі стільця, аби не зашкодити йому. Це все дуже архаїчні, навіть язичницькі традиції, які передаються із покоління в покоління. На святки ми з сестрою, як правило, ворожили, але зараз запитуємо у долі вже не про чоловіків, а про щасливе й успішне життя, важливі майбутні події тощо. Усе в цей час навколо нас наповнене магічними сенсами, а небеса відкриті кожному для найпотаємніших бажань. Варто лише уважно спостерігати за знаками та підказками, правильно просити про хороше та справжнє для себе і близьких людей. Ну а найбільше обожнюємо співати колядки та щедрівки, з радістю запрошуємо до себе в гості колядників. У хату першим має обов’язково зайти молодий хлопець – тоді увесь рік буде успішним та вдалим!" – розповіли сестри Завальські.

У сім’ї співачки Альоші нині відзначають різдвяні свята по-дитячому. Проте без приємних подарунків не залишаються ні дорослі, ні малеча.

Alyosha Фото: прес-служба

"Ми святкуємо по-дитячому, оскільки зараз повна хата дітей. Традиційно на різдвяний стіл готуємо печену качку. Однак зараз, через приємні клопоти з малечею, не завжди вдається приготувати цю страву. Та в нас завжди є подаруночки, щороку готуємо і обмінюємося приємними сюрпризами одне з одним. Важливо пам’ятати людяність, доброту, дитячу щирість і безпосередність у свята. Мені здається, що новорічно-різдвяні свята для того й існують, аби в дорослих знову прокидалася дитина і віра в дива! У дитинстві, пригадую, відзначали по-іншому. Тоді й зими були інші – холодні, з купою снігу та розваг. Ганяли з друзями на ковзанах, каталися на санях… Це були свята на вулиці. Усі сусіди збиралися біля будинку, запускали феєрверки і всі гуртом святкували. Було дуже морозно й весело!", – зізналась Альоша.

У лідера гурту "Воплі Відоплясова" Олега Скрипки Різдво з дитинства асоціюється із засніженою лютою зимою і фільмом "Вечори на хуторі біля Диканьки".

Олег Скрипка Фото: прес-служба

"Я народився і проживав у Таджикистані, колядувати там не ходять… Але чудово пам’ятаю зими, коли ми переїхали у Мурманську область і жили за полярним колом. Була величезна гора, поблизу якої стояли будиночки. Виявляється, що у тих хатинках знімали фільм "Вечори на хуторі біля Диканьки". І, як часто буває, те, що потрібно взимку, вони відзняли майже влітку. У тій місцевості влітку сніг лежав. Якраз знімали останні сцени, коли всі з гірки спускалися… Вважайте, що я жив поряд із "Вечорами на хуторі біля Диканьки", – сказав Олег Скрипка.

Олег Скрипка на концерті "Як звучить Україна" Фото: прес-служба

Для народної депутатки, засновниці ініціативи Yellow Blue Strategy, авторки та продюсерки проєкту "Як звучить Україна" Єлизавети Ясько Різдво – приємні дива та затишна сімейна вечеря.

"У дитинстві під час різдвяних канікул всі чекали снігу і… дива. Хоча сама колядувати не ходила, проте багато співала в хорі, брала участь у тематичних концертах, конкурсах. У родині завжди вітаємо одне одного, обмінюємось подарунками, разом збираємось за святковою вечерею. Мені здається, що сьогодні всім не вистачає того, аби дізнатися традиції, культурне різноманіття нашої країни. Саме тому я вирішила створити проєкт "Як звучить Україна". Це якраз та можливість почути одне одного, співати разом і відчувати єднання, яке всім дуже потрібне на Різдво!", – розповіла Єлизавета Ясько.

Єлизавета Ясько Фото: прес-служба

Не пропустіть 6 січня о 21:00 год на телеканалі "Україна 24" святковий концерт "Як звучить Україна". Відзначайте Різдво у теплому родинному колі за переглядом особливого спецпроєкту. Цінуймо традиції разом!

Також ми поділилися святковими локаціями, де можна провести Різдво з дітьми.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися