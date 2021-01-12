Як працюють ковзанки та атракціони просто неба під час локдауну – які зараз умови

На ковзанці одночасно може перебувати не більше 20 людей

Під час зимового локдауна, який розпочався 8 січня, в Києві продовжують працювати ковзанки та атракціони просто неба. Однак, до зимових розваг допускають лише за умови дотримання дистанції в півтора метра. Яким правилам потрібно слідувати, щоб покататися на відкритій ковзанці та чи дотримуються їх відвідувачі дізналася кореспондент "Сьогодні" Мар'ям Ель Хассан Алі.

Каток біля Офісу Президента Фото: facebook.com/Solomadistrict

На великій відкритій ковзанці на Подолі прямо на вході розташований антисептик. У роздягальні, де можна перевзутися в ковзани, дозволено перебувати не більше 20 людям одночасно і вони повинні зберігати дистанцію в півтора метра. Такі правила стосуються і перебування на ковзанці – дистанція та не більше 20 відвідувачів.

Також однією з вимог організаторів ковзанки на Контрактовій площі є обов'язкове носіння маски на обличчі. При цьому не всі відвідувачі дотримуються маскового режиму.

"Тому що тут неможливо дихати, жарко. Це ж вулиця", – пояснила кореспондентці одна з відвідувачок, яка катається без маски.

Відео: Сьогодні

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