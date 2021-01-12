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Як працюють ковзанки та атракціони просто неба під час локдауну – які зараз умови

Сьогодні, 18:47

На ковзанці одночасно може перебувати не більше 20 людей

Під час зимового локдауна, який розпочався 8 січня, в Києві продовжують працювати ковзанки та атракціони просто неба. Однак, до зимових розваг допускають лише за умови дотримання дистанції в півтора метра. Яким правилам потрібно слідувати, щоб покататися на відкритій ковзанці та чи дотримуються їх відвідувачі дізналася кореспондент "Сьогодні" Мар'ям Ель Хассан Алі.

Каток біля Офісу Президента
Каток біля Офісу Президента
Фото: facebook.com/Solomadistrict

На великій відкритій ковзанці на Подолі прямо на вході розташований антисептик. У роздягальні, де можна перевзутися в ковзани, дозволено перебувати не більше 20 людям одночасно і вони повинні зберігати дистанцію в півтора метра. Такі правила стосуються і перебування на ковзанці – дистанція та не більше 20 відвідувачів.

Також однією з вимог організаторів ковзанки на Контрактовій площі є обов'язкове носіння маски на обличчі. При цьому не всі відвідувачі дотримуються маскового режиму.

"Тому що тут неможливо дихати, жарко. Це ж вулиця", – пояснила кореспондентці одна з відвідувачок, яка катається без маски.

Відео: Сьогодні

Раніше ми розповіли, як працюють школи та університети під час локдауну.

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