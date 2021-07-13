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Гаррісону Форду – 79! 5 крутих фільмів з одним з найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
13 липня, 15:26
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Сильні духом, відважні й мужні персонажі, яких втілив на екрані Гаррісон Форд, полюбилися мільйонам глядачів

Гаррісон Форд – один з найпопулярніших і високооплачуваних кіноакторів останньої чверті XX століття, а на його рахунку майже шістдесят кінофільмів. Велику популярність йому принесла роль космічного пілота Хана Соло в серії фільмів "Зоряні війни" і роль шукача пригод в "Індіані Джонсі: У пошуках втраченого ковчега" та наступних сиквелах.

За роль в романтичному трилері "Свідок" Гаррісон Форд був номінований на "Оскар". З нагоди дня народження актора згадуємо найкрутіші фільми з його участю.

Нещодавно ми ділилися 5 найкращими фільмами з Сильвестром Сталлоне до його 75-річчя.

"Свідок"

Фільм розповідає про побут амішів – християнської течії, прихильники якої відкидають багато сучасних технологій та зручностей, вирізняються простотою життя і живуть у закритих громадах. На автовокзалі вбитий поліцейський. Свідком вбивства випадково став хлопчик-аміш. Він упізнав у вбивці поліцейського інспектора з департаменту з боротьби з наркотиками. Для безпеки хлопчика йому надали охорону – героя Гаррісона Форда, Джона Бука, який селиться разом з амішами в їх громаді. Місцеві мешканці з підозрою ставляться до чужинця, проте, між Джоном і матір'ю хлопчика виникають взаємні почуття

"Індіана Джонс: у пошуках втраченого ковчега"

Пригодницький фільм з елементами фантастики, дії якого відбуваються у середині тридцятих років 20 століття Індіана Джонс – відомий археолог і фахівець з окультних наук на замовлення військової розвідки США відправляється на пошуки унікальної реліквії, священного Старозавітного Ковчега. Йому необхідно добути ковчег раніше, ніж це зможуть зробити нацисти і його конкурент французький археолог Рене Беллок. У пошуках його помічниками будуть старий друг Саллах і колишня кохана Меріон Рейвенвуд. Пригоди, повні небезпек, містики, несподіванок тільки починаються.

"Шість днів, сім ночей"

Молода дівчина, успішний редактор гламурного журналу, Робін Монро відправляється у відпустку разом зі своїм коханим Френком Мартіном. На острів їх доставив свавільний і буркотливий пілот Квінн Гарріс. Але закохані швидко забувають про складнощі перельоту як тільки виявляються на пляжі. Френк робить Робін пропозицію. Раптово Робін викликають через робочі проблеми. Є тільки один спосіб повернутися на Таїті – летіти з тим же пілотом Квінном Гаррісом. Під час польоту Робін і Квінн потрапляють в грозу, літак здійснює вимушену посадку на безлюдному острові. Їм доводиться вчитися виживати в диких умовах. Настільки різні люди мимоволі зближуються.

"Літак президента"

1997 год. Влада в Казахстані захоплена комуністами з наміром відродити СРСР. Спецпідрозділ США проводить операцію по захопленню і знешкодження казахського диктатора, генерала Івана Радека. Президент США, Джеймс Маршалл присутній на церемонії, присвяченій арешту Радека. Він виголошує жорстку промову про нову політику неприйняття терору і вилітає з Москви в США, абсолютно не підозрюючи, що під час посадки на президентський літак під виглядом журналістів проникла група комуністів з метою звільнити свого лідера з в'язниці.

"Зоряні війни: Пробудження сили"

Гаррісон Форд повертається до культової ролі Гана Соло в сьомому епізоді саги "Зоряні війни". За сюжетом, відбувається безслідне зникнення могутнього джедая Люка Скайвокера. За час його відсутності з осколків і попелу Галактичної Імперії виник Перший Орден – страшна організація, мета якої виявити та знищити першого Джедая. Генерал Опору Лея Органа безрезультатно намагається розшукати свого брата Люка Скайвокера. Адже тільки Люку по силі відновити мир і справедливість в галактиці. Лея відправляє кращого свого пілота на Джакку, де знайшовся слід до Люка ...

Також не пропустіть 6 крутих фільмів з красунчиком Томом Крузом.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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