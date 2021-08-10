ТОП-7 фільмів з чарівним Антоніо Бандерасом до його 61-річчя

Сьогодні, 10 серпня, іспанський актор, режисер, продюсер і співак Антоніо Бандерас святкує ювілей. Йому виповнюється 61 рік

Антоніо Бандерас у фільмі "Шкіра, в якій я живу" / Фото: themoviedb.org

Дивно, але світ міг і не дізнатися про Антоніо Бандераса як про великого актора, адже колись він мріяв стати футболістом. Успіхи Антоніо були значні, але все змінилося після перелому ноги – хлопець вирішив стати актором.

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Визнання до Бандераса як до актора великого кіно прийшло завдяки його роботі з Педро Альмодоваром у стрічці "Лабіринт пристрастей", за якою був "Матадор". А на початку 1990-х Бандерас вирушив підкорювати кінематограф за межами рідної Іспанії, де швидко завоював популярність і любов колег і глядачів. До речі, нещодавно Сальма Хаєк розповіла про зйомки інтимної сцени з Бандерасом.

Крім кіно в актора безліч захоплень. Антоніо займається виноробством – у нього власний виноградник на батьківщині. Ще у Бандераса велика любов до моди: він навчався в британському коледжі за спеціальністю, а також є власником бренду парфуму.

У наступному році вийде як мінімум два фільми за участю актора, а поки – час подивитися на його найкращі ролі в кіно.

Антоніо Бандерас / Фото: Getty Images

Підкорювач сердець у фільмі "Двоє – це занадто"

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"Двоє – це занадто" / Фото: themoviedb.org

Арт Додж у боргах як у шовках. Вихід один – одружуватися на багатій нареченій. Але от біда – він закохався в її сестру. Тоді Арт придумує брата-близнюка, але його план реалізувати нелегко, адже сестри живуть в одному домі... Як буде викручуватися Арт – дивіться у фільмі.

Шляхетний захисник у фільмі "Маска Зорро"

"Маска Зорро" / Фото: themoviedb.org

Багато років він захищав принижених і ображених, а його обличчя було приховане під маскою. Його фірмовий знак – розчерк шпагою у формі букви Z. Але одного разу йому влаштували пастку, з якої він не зміг вибратися і отримав 20 років в'язниці. Він постарів і вже не може так, як раніше, допомагати знедоленим. Зорро знаходить для себе спадкоємця...

Оголошений у розшук у комедії "Новий хлопець моєї мами"

"Новий хлопець моєї мами" / Фото: themoviedb.org

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Одного разу молодий агент ФБР Генрі їде в тривале відрядження, залишаючи вдома свою самотню маму Марті, яка абсолютно не стежить за собою. Як же він здивувався, коли після приїзду додому він бачить маму в образі шикарної блондинки, за якою кавалери ходять табуном. За Марті починає упадати цілком респектабельний чоловік на ім'я Томмі. Тим часом Генрі дають завдання стежити за цим Томмі всюди, бо той занадто "популярний" в Інтерполі.

Одержимий хірург у трилері "Шкіра, в якій я живу"

"Шкіра в якій я живу" / Фото: themoviedb.org

Дружина всесвітньо відомого пластичного хірурга Роберта Ледгарда, якого грає Антоніо Бандерас, потрапила в автокатастрофу, у пожежі була сильно понівечена і загинула через травми. Після трагедії лікар одержимий ідеєю створення шкіри нового типу, яка, якби існувала тоді, змогла б врятувати його дружину.

Через дванадцять років експерименти Роберта увінчалися успіхом. Колег він запевняє, що експериментує на мишах, але в своєму заміському будинку таємно тримає під замком молоду жінку на ім'я Віра, яка і стала основним об'єктом його експериментів і помсти.

Шалено закоханий у фільмі "Спокуса"

Які знаки зодіаку найзвабливіші / Фото: themoviedb.org

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У драматичному фільмі "Спокуса" Антоніо Бандерас виконав роль багатого торговця кавою, який без пам'яті закохується в якусь Джулію Рассел (Анджеліна Джолі). Персонаж Бандераса – Луїс Антоніо Варгас, знайомиться з дівчиною, листуючись із нею, і з першої ж зустрічі втрачає від неї розум.

Незабаром Луїс приїжджає до Джулії, і все йде чудово доти, доки перед героєм не відкривається вся правда. Виявляється, Джулія – це не справжнє її ім'я, і підступна красуня обкрадає Луїса і тікає. Але Луїс такий закоханий, що готовий пробачити зраду, і вирушає на пошуки Джулії.

Страховий агент у фантастичному трилері "Страховик"

"Страховик" / Фото: themoviedb.org

Планета Земля, 2044 рік. Населення через катастрофу зменшилося до 21 мільйона людей. Майже всюди радіоактивна пустеля. Існування міст, що залишилися, підтримують роботи, яким заборонено завдавати шкоди людині й змінювати себе та інших роботів.

Одного разу п'яний поліцейський випадково знищує робота. Справу передають у страхову компанію, і за розслідування береться страховик Жан Вокан, якого майстерно зіграв Антоніо Бандерас.

Письменник-невдаха в трилері "Чорний метелик"

"Чорний метелик" / Фото: themoviedb.org

Письменник Пол, який переживає творчу кризу, намагається продати свій будинок, щоб хоч якось утримувати себе.Якось в ресторані Пол знайомиться з людиною, у якої на тілі загадкове татуювання у вигляді чорного метелика. Незнайомець рятує Пола від бійки з далекобійником, і на знак подяки Пол пропонує йому пожити у нього в будинку.

Джек, так звуть незнайомця, починає проявляти інтерес до творчості Пола і пропонує сюжет. До чого приведе їхній творчий союз?

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