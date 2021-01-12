Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

20 цитат з "Сексу і місто" – підказки на всі випадки життя

Сьогодні, 14:00

Від злетів і падінь в коханні до справжньої дружби – серіал допоміг пережити нам усе

Магія героїнь Керрі Бредшоу, Саманти Джонс, Міранди Хоббс і Шарлотти Йорк живе в серцях шанувальників і досі. І тепер, коли через 17 років творці серіалу оголосили про продовження "Сексу і місто", саме час згадати, як багато чому ми навчилися в улюблених героїнь. Від приголомшливих заяв про секс до успіхів і невдач у стосунках, а також модних трендів і табу, культовий серіал завжди показував глядачам правдиве життя без рожевих окулярів.

Про чоловіків і стосунки

  • "Ми говоримо по чотири години, а здається, що минуло п'ятнадцять хвилин. Розлучимося на два дні, а здається, що пройшов рік. Я зрозуміла, що теорія відносності Ейнштейна вимагає серйозного доопрацювання з урахуванням одного важливого ефекту, ефекту закоханості", – Керрі Бредшоу.
  • "Я виросла з чоловіків свого минулого, але ще не доросла до чоловіків свого майбутнього", – Керрі Бредшоу.
  • "Щоб забути людину, потрібно, щоб пройшла половина терміну, який ви з ним зустрічалися", – Шарлотта.
  • "Якщо хочеш вийти заміж, не проводь час з самотніми незадоволеними жінками", – Міранда.
  • "Принц не прискакав. Тоді Білосніжка виплюнула яблуко, прокинулася, пішла на роботу, отримала страховку і зробила дитину з пробірки", – Керрі Бредшоу.
  • "Жоден чоловік не вартий того, щоб перестати через нього насолоджуватися життям", – Саманта Джонс.

Про красу

  • "Я ніколи не буду жінкою з ідеальними волоссям, яка може носити білий одяг і не заляпати його", – Керрі Бредшоу.
  • "Сексуальною та красивою можна бути в будь-якому віці. І, навпаки, відчувати себе ніким, замухришкою і ховатися в коконі власних комплексів можна і у квітучі 18. Ні, справа саме в самосвідомості та внутрішній гармонії", – Кім Кетролл.
  • "Чому завжди легше сказати щось про зовнішність своїх друзів, ніж про свою власну?", – Керрі Бредшоу.
  • "Одного разу в дитинстві я розлютилася на Барбі та поголила її", – Керрі Бредшоу.

Про ставлення до життя

  • "Щоб позбутися від однієї згубної пристрасті, потрібно перемикнутися на ще більш згубну", – Керрі Бредшоу.
  • "Песиміст бачить проблему в кожній задачі. Оптиміст – завдання в кожній проблемі", – Кім Кетролл.
  • "Може, минуле – це якір, який тягне нас назад? Може, варто випустити того, ким ти був, щоб стати тим, ким ти будеш?", – Керрі Бредшоу.
  • "Цинізм підказує мені, що оптимізм продається краще", – Керрі Бредшоу.
  • "Якби мене хвилювало те, що про мене говорять всі стерви в Нью-Йорку, я б ніколи не виходила з будинку", – Саманта Джонс.
  • "Вселенський розум не завжди справедливий. Але у нього відмінне почуття гумору", – Керрі Бредшоу.
  • "Якщо ти шукаєш когось, щоб доповнити себе, значить, ти не самодостатній", – Міранда Хоббс.

Про дружбу і щастя

  • "Дівчата, станьмо ідеальними половинками одна одної, а чоловіки залишаться для задоволення".
  • "Неважливо, хто розбив тобі серце, і скільки часу буде потрібно, щоб його склеїти — ти не зможеш пережити це без твоїх друзів...", – Керрі Бредшоу.
  • "Дружба не триває чарівним чином сорок років... У неї потрібно вкладатися", – Керрі Бредшоу.

    Раніше вийшов трейлер спін-офф "Мовчання ягнят" – серіалу "Клариса".

    Підпишись на наш telegram

    Лише найважливіше та найцікавіше

    Підписатися
     Читайте Segodnya.ua у Google News
    Ще кілька матеріалів по темі:
    Міні, костюми-двійки і каблуки: образи з "Сексу у великому місті", які можна повторити в 2021-му Розпусне 19 століття і темношкірі аристократи. Чому серіал "Бріджертони" влаштував справжній бум З цією дівчиною ти точно почнеш співати!
    серіали Сара Джессіка Паркер Секс у великому місті цитати
    Реклама

    Новини партнерів

    Идеальная вкусная еда к любому празднику!
    Идеальная вкусная еда к любому празднику!
    Торт Муравейник из печенья со сгущенкой: рецепт с фото пошагово
    Торт Муравейник из печенья со сгущенкой: рецепт с фото пошагово
    Как вкусно приготовить картошку с грибами
    Как вкусно приготовить картошку с грибами
    12 звездных пар, где жена намного успешнее мужа
    12 звездных пар, где жена намного успешнее мужа

    Популярні статті

    Сьогодні, 14:13Events

    Найкращі щедрівки для дітей українською мовою на Старий Новий рік

    Сьогодні, 11:40Food

    Тісто для вареників на Старий Новий рік: рецепти на молоці, кефірі та воді

    Вчора, 21:06Fun

    Найкращі ворожіння на старий Новий рік: як і коли ворожать

    Вчора, 15:59Food

    Вареники із сюрпризами на старий Новий рік: квасоля – до дітей, а курага – до радості

    Вчора, 15:54Fun

    Найкращі щедрівки для дорослих і дітей

    Вчора, 14:45Food

    Страви на старий Новий рік: ТОП-5 рецептів

    Вчора, 13:12Шоу-бізнес

    Мальдіви vs ОАЕ: українські зірки розкішно відпочивають, поки в Україні локдаун

    Вчора, 09:15Events

    Старий Новий рік: старовинні традиції та прикмети

    Вчора, 05:19Психологія

    Гороскоп на сьогодні 11 січня: Дев чекає приголомшливий успіх, а Терези – прибирання

    10 січняWellness

    Манікюр на карантині: як доглядати за нігтями вдома і зберегти нерви (відео)

    10 січняШоу-бізнес

    Це сталося: молода дружина Віктора Павліка вагітна (фото)

    10 січняШоу-бізнес

    Музи Алана Бадоєва: дивимося найкращі кліпи улюбленців українського кліпмейкера

    10 січняТехно

    Чим замінити WhatsApp – 5 альтернативних месенджерів

    10 січняСтиль

    5 речей, які подарувала жінкам Коко Шанель

    10 січняПсихологія

    Гороскоп на тиждень 10-16 січня: всі знаки зодіаку

    10 січняПсихологія

    Гороскоп на сьогодні 10 січня: Овни будуть сповнені сил, а Тельцям потрібно знайти час на відпочинок

    Новини партнерів

    Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
    Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
    Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
    Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
    Картопляна запіканка: як готувати смачну та ситну гарячу страву
    Картопляна запіканка: як готувати смачну та ситну гарячу страву
    «Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
    «Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
    Деменция у пожилых: как противостоять старческой деменции
    Деменция у пожилых: как противостоять старческой деменции
    Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
    Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
    "У меня вся шуба и лицо были в крови", - экс-супруга Сереги
    "У меня вся шуба и лицо были в крови", - экс-супруга Сереги
    «Грубое невежество»: названа главная ошибка при лечении КОВИДа
    «Грубое невежество»: названа главная ошибка при лечении КОВИДа

    Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

    Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

    Прийняти