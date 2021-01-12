20 цитат з "Сексу і місто" – підказки на всі випадки життя

Від злетів і падінь в коханні до справжньої дружби – серіал допоміг пережити нам усе

Магія героїнь Керрі Бредшоу, Саманти Джонс, Міранди Хоббс і Шарлотти Йорк живе в серцях шанувальників і досі. І тепер, коли через 17 років творці серіалу оголосили про продовження "Сексу і місто", саме час згадати, як багато чому ми навчилися в улюблених героїнь. Від приголомшливих заяв про секс до успіхів і невдач у стосунках, а також модних трендів і табу, культовий серіал завжди показував глядачам правдиве життя без рожевих окулярів.

Про чоловіків і стосунки

"Ми говоримо по чотири години, а здається, що минуло п'ятнадцять хвилин. Розлучимося на два дні, а здається, що пройшов рік. Я зрозуміла, що теорія відносності Ейнштейна вимагає серйозного доопрацювання з урахуванням одного важливого ефекту, ефекту закоханості", – Керрі Бредшоу.

"Я виросла з чоловіків свого минулого, але ще не доросла до чоловіків свого майбутнього", – Керрі Бредшоу.

"Щоб забути людину, потрібно, щоб пройшла половина терміну, який ви з ним зустрічалися", – Шарлотта.

"Якщо хочеш вийти заміж, не проводь час з самотніми незадоволеними жінками", – Міранда.

"Принц не прискакав. Тоді Білосніжка виплюнула яблуко, прокинулася, пішла на роботу, отримала страховку і зробила дитину з пробірки", – Керрі Бредшоу.

"Жоден чоловік не вартий того, щоб перестати через нього насолоджуватися життям", – Саманта Джонс.

Про красу

"Я ніколи не буду жінкою з ідеальними волоссям, яка може носити білий одяг і не заляпати його", – Керрі Бредшоу.

"Сексуальною та красивою можна бути в будь-якому віці. І, навпаки, відчувати себе ніким, замухришкою і ховатися в коконі власних комплексів можна і у квітучі 18. Ні, справа саме в самосвідомості та внутрішній гармонії", – Кім Кетролл.

"Чому завжди легше сказати щось про зовнішність своїх друзів, ніж про свою власну?", – Керрі Бредшоу.

"Одного разу в дитинстві я розлютилася на Барбі та поголила її", – Керрі Бредшоу.

Про ставлення до життя

"Щоб позбутися від однієї згубної пристрасті, потрібно перемикнутися на ще більш згубну", – Керрі Бредшоу.

"Песиміст бачить проблему в кожній задачі. Оптиміст – завдання в кожній проблемі", – Кім Кетролл.

"Може, минуле – це якір, який тягне нас назад? Може, варто випустити того, ким ти був, щоб стати тим, ким ти будеш?", – Керрі Бредшоу.

"Цинізм підказує мені, що оптимізм продається краще", – Керрі Бредшоу.

"Якби мене хвилювало те, що про мене говорять всі стерви в Нью-Йорку, я б ніколи не виходила з будинку", – Саманта Джонс.

"Вселенський розум не завжди справедливий. Але у нього відмінне почуття гумору", – Керрі Бредшоу.

"Якщо ти шукаєш когось, щоб доповнити себе, значить, ти не самодостатній", – Міранда Хоббс.

Про дружбу і щастя

"Дівчата, станьмо ідеальними половинками одна одної, а чоловіки залишаться для задоволення".

"Неважливо, хто розбив тобі серце, і скільки часу буде потрібно, щоб його склеїти — ти не зможеш пережити це без твоїх друзів...", – Керрі Бредшоу.

"Дружба не триває чарівним чином сорок років... У неї потрібно вкладатися", – Керрі Бредшоу.

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