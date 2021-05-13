10 потішних фактів про зірку Сутінків Роберта Паттінсона. Актор обрав кар'єру замість універу

13 травня зірці саги "Сутінки", акторові Роберту Паттінсону виповнюється 35 років. Дізнаємося найцікавіші та навіть несподівані факти про кінозірку

Британський актор Роберт Паттінсон отримав світову славу, зігравши ліричну роль вампіра у фільмі "Сутінки". Але мало хто знає, що він також знявся в таких фільмах, як "Води слонам", "Пам'ятай мене", а вже зовсім скоро в його фільмографії з'явиться роль супергероя в перезавантаженні "Бетмена", зйомки якого проходили в розпал пандемії.

До дня народження актора ділимося цікавими фактами про нього, які ви могли не знати.

Цікаві факти про Роберта Паттінсона Фото: Imdb.com

Роберт Паттінсон обрав зйомки в "Гаррі Поттері" замість вступу до університету. Акторові було 17 років, коли він отримав роль Седріка Діґорі в знаменитій франшизі "Гаррі Поттер". Замість планованих чотирьох місяців фільмування розтягнулося майже на рік, і в підсумку Роберту довелося обирати між навчанням і роботою.

Роберта Паттінсона виключили з престижного класу в початковій школі через крадіжку журналів з порнографічним контентом. В інтерв'ю шоу Говарда Стерна Роберт Паттінсон зізнався, що його піймали на крадіжці журналів з місцевого магазину, які він потім продавав друзям.

Кадр з фільму "Перехідний вік" з Робертом Паттінсоном Фото: Imdb.com

Роберт Паттінсон ніколи не грав у телесеріалах, а його фільмографія складається лише з ролей у кіно.

Перша велика роль у кіно Роберта Паттінсона – у фільмі "Гаррі Поттер". У 2004 році Роберт знявся у фільмі "Ярмарок марнославства", головну роль в якому зіграла Різ Візерспун. Однак сцени за участю актора були видалені під час монтування і не потрапили до фінальної версії фільму.

Роберт Паттінсон грає на піаніно, гітарі та пише музику. У фільмі "Сутінки" звучали його власні пісні "Never Think" і "Let Me Sign."

Роберт Паттінсон погано керує машиною. Коли актор уперше став гостем популярного шоу Еллен Дедженерес, то зізнався, що технічно вміє вести машину, але насправді не знає, як керувати правильно. Актор вважає, що це жахливо.

Улюблені актори Роберта Паттінсона – Марлон Брандо, Джек Ніколсон і Еллен Баркін.

Кадр з фільму "Гарний час" Фото: Imdb.com

Роберта Паттінсона хотіли звільнити з проєкту "Сутінки". На шоу Говарда Стерна Роберт Паттінсон розповів, що він і режисер розійшлися в думках щодо бачення характеру персонажа Едварда Каллена. Роберту сказали, що він надто серйозний і йому потрібно стати більш усміхненим. Зрештою, їм таки вдалося знайти компроміс.

У свій перший знімальний день у "Сутінках" Роберт Паттінсон отримав травму сідниці. Актор ретельно готувався до фільмування, був на піку своєї фізичної форми, але стався неприємний інцидент, коли знімали сцену бійки.

Цікаві факти про Роберта Паттінсона Фото: Imdb.com

Протягом чотирьох років Роберт Паттінсон вигравав нагороду за найкращий екранний поцілунок. З 2009 по 2012 рік Роберт Паттінсон і Крістен Стюарт отримували кінонагороду MTV за найкращий поцілунок.

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