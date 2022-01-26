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Зима 2022 – час мунбутів: як носять модники місяцеходи і де їх купити

Олена Мело Тсіна
26 січня, 10:07
Місяцеходи ідеально підходять для холодного гірського відпочинку та чудово поєднуються у комбінації з вуличним стилем

Найтепліший тренд зими 2022 — мунбути / Фото: Колаж: Сьогодні

Незважаючи на те, що всім куди цікавіше, що буде модно навесні 2022, не варто забувати, зима все ще біля керма, та й березень прогнозують холодний. Тому блогери та інфлюенсери зовсім недаремно запаслися мунбутами — стильним взуттям для найхолодніших зим.

Мунбути — це черговий писк моди, який тільки набирає популярності. Їх також називають місяцеходами або дутими чоботями. Перший бренд, який почав випускати місяцеходи Moonboot. Його засновник, шевець Джанкарло Занатта, надихнувся на створення своїх дутих черевиків після того, як спостерігав за висадкою "Аполлон-11" на Місяць.

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Як носити тренд зими 2022 мунбути / Фото: Инстаграм

Так вийшли водонепроникні чоботи на товстій підошві, які ідеально вписуються у наші суворі зими. Потім на початку 2000-х мунбути "вистрелили" у вуличній моді. З того часу їх регулярно комбінують у своїх образах світові селебріті: Кім Кардашьян, Дуа Ліпа, Мерайя Кері. Спортивні та люксові бренди також пропонують модель у різних варіаціях.

Як носити тренд зими 2022 мунбути / Фото: Инстаграм

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Як носити мунбути?

Стилісти радять комбінувати це взуття з базовим гардеробом. У будь-якому разі мунбути привернуть до себе всю увагу. Найкраще для крутих луків підійдуть короткі стьобані та спортивні куртки, лосини, джинси скінні і трикотажні костюми.

Де купити стильні місяцеходи?

Ми підібрали вам кілька крутих варіантів.

Світло-бежеві місяцеходи BALMAIN на малюнок багатограми логотипу за 19294 грн / Фото: symbol.ua

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Мунбути Napapijri River за 2760 грн / Фото: intertop.ua

Мунбути Love Moschino за 3999 грн / Фото: Moschino

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