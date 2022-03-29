Захочете зберегти: ТОП-10 країн з безоплатним транспортом для українців

ТОП-10 країн з безоплатним транспортом для українців / Фото: Колаж: Сьогодні

За даними ООН, понад 3,8 млн українців вимушено емігрували за кордон через війну в Україні. І не лише в Польщу, а й до інших країн світу переїхали земляки. "Сьогодні" розкажуть про 10 країн, де для українців безоплатний проїзд в транспорті. Достатньо мати документ, який посвідчує особу, щоб скористатися послугою.

Польща

Українцям доступний безоплатний проїзд в Польщі 2-м класом в поїздах RegioJet, TLK та PKP Intercity. Автобусний перевізник Fixbus також безоплатно возитиме українців. Для отримання квитків звертайтеся в касу чи до кондуктора.

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Німеччина

В Німеччині українці безоплатно користуються міжміськими та приміськими потягами, якщо мають спеціальний квиток Help Ukraine. Його видають в центрах обслуговування пасажирів DB Reisezentrum та агенціях DB в Німеччині. Врахуйте, що квиток не дає права пересуватися безоплатно на швидкісних потягах ICE/IC.

Угорщина

Українці безоплатно пересуваються Угорщиною поїздами 2-го класу компанії MÁV-Start.

Чехія

Для українців у Чехії безоплатний проїзд на потягах компаній Leo Express, PKP, Regio Jet та CD. Чеська залізниця ČD безоплатно возить біженців з Польщі, Угорщини та Словаччини до Чехії. Достатньо пред’явити паспорт. Якщо кінцева мета – не Чехія, українець може поїхати безоплатно потягом залізниці до Австрії чи іншої країни.

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Бельгія

Біженці безоплатно пересуваються на потягах компанії SNCB по Бельгії та за її межами. Швидкісні потяги TGV та Thalys теж входять до списку безоплатних для українців.

Іспанія

Потяги, які курсують Іспанією, доступні для проїзду українцям безоплатно. Якщо ви в країні, але ваша кінцева ціль – Франція, скористайтеся безоплатними потягами Renfe та Renfe-SNCF.

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Італія

Пересувайтеся Італією безоплатно на автобусах компанії Marino Bus. А ще на потягах компанії Trenitalia протягом перших 5 днів після прибуття в Італію.

Франція

Українці безоплатно пересуваються потягами компанії SNCF та автобусами компанії TER. Біженцям доступний безоплатний проїзд до інших краї з Франції: до Іспанії з Renfe-SNCF, Швейцарії з TGV Lyria, Німеччини з Deutsche Bahn, Великої Британії з Eurostar, Бельгії з Thalys та Італії з TGV.

Швейцарія

Весь громадський транспорт для українців у Швейцарії безоплатний. Додатково – поїздки на потягах компаній TGV LYRIA та SBB CFF FFS.

Велика Британія

Українці у Великій Британії пересуваються безоплатно на потягах компанії Eurostar. Важливо: ви можете сісти на будь-якій зупинці, де курсують маршрути, але врахуйте, що кінцева станція – London St. Pancras International.

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