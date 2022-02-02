Навіщо молоді з міцним імунітетом ковід-щеплення, якщо можна захворіти – відповідь лікаря Комаровського

Вакциновані проти ковіду люди теж хворіють, можуть заразити когось, так навіщо робити щеплення ? Особливо молоді, яка хворіє легко і має міцніший організм. Кандидат медичних наук Євген Комаровський відповів на це та інші питання в ефірі програми "Підсумки місяця із доктором Комаровським " на каналі "Україна-24".

Вакциновані хворіють – легше, заражають інших – менше, тому що менше виділяють вірусних частинок у навколишнє середовище, також у тих, хто зробив щеплення менше шансів отримати лонг-ковід, – каже доктор Комаровський, – Тобто після того, як щеплена людина перехворіла на ковід , ризик виникнення важкого постковидного синдрому у неї нижче

Кандидат медичних наук підкреслив, що зараз весь світ обговорює проблему захворюваності на цукровий діабет серед дітей – спостерігається майже дворазове підвищення рівня захворюваності через наслідки коронавірусу. Але людям це – не аргумент.

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А я вважаю, що аргумент, тому що хворіти на цукровий діабет у нашій країні чи країнах з більш розвиненою медициною – дві різні речі, – каже популярний педіатр, – І якщо у вас проблеми з грошима, то краще навіть у молодому віці зробити щеплення. Та взагалі – краще зробити щеплення.

Взагалі Євген Комаровський зазначив, що завжди намагається перевести питання про вакцинацію на тему персональної відповідальності людини за своє здоров'я.

Лікарі повинні роз'яснити важливість вакцини, а людина, на думку доктора Комаровського, вже приймає рішення сама / Фото: Колаж: Сьогодні

Робити щеплення чи ні – це, на думку популярного педіатра, не повинно нав'язуватися державою, проводити роз'яснювальну роботу потрібно лікарям, а людина слухає та робить висновки.

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Не хочеш щеплюватися – ну тоді плати гроші за лікування, якщо захворів, – підсумував Євген Комаровський.

Також ми писали "Навіщо потрібна вакцинація дітям від ВПЛ".