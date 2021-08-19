Навіщо клеять тейпи – це терапія чи модний тренд

Тейпування сьогодні - модний тренд, але тейпи дійсно допомагають у низці проблем / Фото: Колаж: Сьогодні

Правильно нанесені на тіло тейпи допоможуть відновити лімфоток, посилити ефект після масажу, зняти біль і не тільки. А ось неправильне тейпування, особливо обличчя, може призвести до набряклості і появи синців під очима. Чи дійсно кінезотейпування корисне для здоров'я і що це за метод, чи можна самому ставити тейпи і кому їх не можна наносити взагалі – розповіла масажист, фізіотерапевт Тетяна Ронжина.

Тетяна Ронжина / Фото: пресслужба

Кінезіотейпи – що це взагалі за метод?

Простими словами, тейп – це ліфтинг і усунення набряклості. Метод Kinesio Taping відносять до біомеханіки: його розробив наприкінці 70-х років японський хіропрактик Кензо Касі. Спочатку тейпи застосовували для відновлення спортсменів. За допомогою накладання на шкіру спеціальних смужок (тейпів) з бавовняного бинта або еластичного пластиру можна знизити больовий синдром, запалення, розслабити м'язи.

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На тейпи наносять також гіпоалергенне клейове покриття, а накладаються стрічки по лініях мускулатури. Їхній колір не грає жодної ролі, ну хіба що яскраві тейпи ефектніше виглядають на фото в Instagram.

фізіотерапевтичний ефект кінезіотейпів спочатку був помічений при відновленні лімфотоку і зниженні набряклості після стоматологічних операцій. Потім тейпування стали застосовувати в косметології. Як бачите, напрямок це ще досить молодий і у самих кінезіотерапевтів, які працюють з тейпами, думки щодо їх застосування можуть розходитися.

А на які частини тіла наносять тейпи і для чого?

На різні, наприклад, тейпування плечей, суглобів рук, ніг, гомілок і так далі допомагає при розтягуванні м'язів, забезпечить стабілізацію і підтримку суглобів. Нанесення тейпів на ноги допомагає знизити набряклість при лімфостазі, коли лімфа затримується і накопичується в тканинах. Часто такий стан буває при порушенні кровообігу нижніх кінцівок.

Використовують тейпи при болях в плечах, шиї, попереку або травмах на будь-якій частині тіла / Фото: пресслужба

Використовують тейпи при болях в шиї і попереку, травмах на будь-якій частині тіла – оскільки тейпування допомагає прискорити розсмоктування синців і швидше "загоїти" пошкодження. Все частіше стали наносити тейпи на обличчя , щоб прибрати набряклість, розслабити м'язи і продовжити ефект після масажу.

Важливо! Самостійно наносити тейпи, надивившись відео в ютубі або пройшовши Instagram-курси, небезпечно для вашого здоров'я.

Чому не можна клеїти тейпи самому вдома?

Тому що тейпування робиться за певними лініями, не маючи таких навичок, не можна ставити тейп не тільки на обличчя – на будь-яку частину тіла. Ви можете перекрити канали відтоку лімфи, спровокувавши набряки. Хоча тейпування і належить до альтернативного виду медицини, робити його повинен тільки фахівець .

Який має медичну освіту, пройшов навчання і чітко розуміє, як фізіологічні процеси людського тіла, так і знає анатомію. Якщо ви хочете самі накладати тейпи в домашніх умовах, то вам потрібно буде навчитися у такого фахівця.

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Наносити тейпи повинен спеціально навчений фахівець / Фото: Pinterest

Якщо сильно приклеїти тейп, та ще в неправильному місці, то можна перезбудити нервову систему. Тому рекомендується пробувати різні схеми тейпірованіе, а не все відразу. Крім того, навіть правильно накладені тейпи носяться визначення час, в залежності від показань.

А скільки треба носити тейпи на тілі?

Залежить від показань – і тут думки фізіотерапевтів теж різні. При тейпірованіе особи рекомендується тримати тейп від 15 до 45 хвилин, іноді можна залишати на ніч. Кінезіотейпірованіе інших частин тіла триває цілодобово і носити тейпи можна до 5 днів.

Їх не знімають і не відклеюють, можна митися, вода їх не зіпсує. Але знову ж таки – терміни носіння тейпов дуже індивідуальні. Важливий момент – тейпірованіе – це не панацея від хвороби або зморшок . Кардинального ліфтингу, як від хірургічної підтяжки, після тейпірованіе не буде, в косметології тейпи – це додаток до основного догляду, а не альтернатива йому.

Кінезіотейпірованіе більш ефективно при больовому синдромі , Набряклості, відновленні після травм. І наклеювати тейпи можна далеко не кожній людині.

Чи є протипоказання до кінезіотейпірованію?

Є, тому приходити на нанесення тейпов потрібно після консультації з лікарем. Якщо плануєте тейпіровать суглоби – то важливо зробити УЗД, щоб розуміти істіннуюю причину болю, можливо, вам не можна наносити тейпи або вони просто не допоможуть.

Якщо неправильно поставити тейпи, то буде набряк і навіть синці під очима / Фото: Pinterest

Також необхідно зробити УЗД судин ніг, якщо у вас варикозна хвороба: тромбоз глибоких вен ставити тейпи не можна . Також протипоказано кінезіотейпірованіе при:

шкірних захворюваннях, особливо в стадії загострення, сильних пошкодженнях, ранах, виразках в місцях планованої аплікації.

серцевої і ниркової недостатності.

онкології, цукрового діабету.

індивідуальної непереносимості та алергії.

Тобто на тейпи є алергія?

У деяких людей – є. Тому якщо ви відчуваєте печіння або свербіж після того, як вам приклеїли тейп, то смужки потрібно зняти. Взагалі не носіть тейпи довше рекомендованого фахівцем часу, щоб уникнути алергії.

Пам'ятайте! Тейпи наносять на чисту шкіру, а якщо в цих місцях дуже густий волосяний покрив, то рекомендується його видалити перед тейпірованіе.

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