Як жити в дорогих готелях за мінімальні кошти: експертка розповіла 8 секретів бронювання житла

Як жити в дорогих готелях за мінімальні кошти / Фото: Pexels

Від вибору готелю залежить враження від відпочинку. Згодні? Не завжди оплачене житло відповідає картинці, яку показав турагент при бронюванні. І не важливо: це готель за 1000 гривень на день у Єгипті чи прайсом понад мільйон гривень на Мальдівах. Ми з тревел-експерткою Марина Плисакрозповімо 8 секретів, які треба знати кожному туристу, який бронює готелі під час поїздок.

Тревел-експертка Марина Плисак / Фото: пресслужба

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Як обрати готель туристу, щоб не розчаруватися після прильоту?

Бронюйте готелі на перевіреному сайті – Booking, якщо надаєте перевагу апартаментах, то на Airbnb.

Обирайте житло, яке розташоване щонайменше за 2 км від центру. Не варто заселятися за 5 чи 10 км від центру. Велика відстань мінімізує позитивні враження від поїздки. Бо муситимете більше часу витрачати, щоб дістатися до центру. І, звісно, коштів. Ви маєте бути в центрі подій, класних локацій та смачних ресторанів.

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Бронюйте готелі з рейтингом, де позначка не менше 6. Оцінка 5,5 та нижче – це ймовірність, що житло вас не вразить.

Перевіряйте відгуки на TripAdvisor про готель перед бронюванням. Читайте чесні коментарі туристів, які були там нещодавно. Бо відгуки 1-річної давнини – неактуальні.

Дізнайтеся, чи готель є популярним серед туристів з усього світу. Як це зробити? Зайдіть на Booking та перегляньте наявність місць на три рандомні дні. Наприклад, 14,15 та 16 січня. Якщо дати для поселення вільні, то велика ймовірність, що готель не має попиту.

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Додатково перегляньте кількість номерів конкретного типу, які залишилися для бронювання, щоб пересвідчитися в їхній якості. Якщо вільних багато, то варто замислитися.

Перевірте, чи відповідають візуально умови готелю, фото яких розмістили на Booking, реальності. Як саме? Все просто: знайдіть в Instagram за геолокацією готель та перегляньте останні публікації туристів, які там відпочивали. Ви побачите не лише ресепшн, а й номери зсередини та локальний ресторан. Фото туристи також публікують разом з відгуками на TripAdvisor.

Чи можна змінити номер після оплати безкоштовно, якщо умови розчарували?

Так! Але через "не такий" вигляд з вікна та колір шпалер номер не поміняють. І не кажіть, що ми не попереджали. Мають бути вагомі причини та аргументи.

Наприклад, неробочий телевізор, душ чи поламане ліжко, які псуватимуть враження від відпустки. Якщо ви заселилися в номер, який не відповідає заявленим умовам на сайті – зверніться на ресепшн. Дирекція готелю може змінити номер безоплатно, щоб виправити ситуацію.

Людям, які бронювали номер не самостійно, а купували тур в агенції, турбуватися не потрібно. Бо за них вирішує питання тур-агент дистанційно. Ключова мета якого – зробити клієнта щасливим. Не обходиться без випадків, коли турист переїжджає в інший номер з кращими умовами, бо попередній не відповідає заявленим умовам на сайті.

Раннє бронювання квитків у готелі – це 100% економія?

Ні! Але інколи готелі роблять знижки на прайс номеру, якщо в них заповнено мінімум місць. Приблизно за місяць до прибуття мандрівники натрапляють на таку "акцію". Цим лайфхаком готелі автоматично зацікавлюють людей, бо ціна вражає і піднімають свій попит на ринку. Але ближче до дати прайс росте.

Аналогічна "акція" не діє, якщо дата припадає на свята. Наприклад, Новий рік чи Різдво. Прайс в зазначені дні буде найвищий. Ціни знижувати не будуть, бо номери без знижок розбиратимуть як гарячі пиріжки.

Ловіть ще один лайфхак для економії на проживанні! За 1 чи 2 дні до заїзду прайс на номери також знижують, якщо попиту немає. Але ризик існує, бо є ймовірність, що їх розкуплять, а ви не дочекаєтеся приємної ціни.

Чи є перевірені та неризикові лайфхаки, щоб зекономити на бронюванні готелю?

Так! Якщо ви подорожуєте Європою, то заселяйтеся в будні дні у туристичні готелі, а на вихідні – у бізнес-готелі. Бо на вікенд їхніх клієнтів меншає, адже попит на готель лише у будні. І ціни – нижчі.

В яких країнах зірковість готелю не відповідає умовам?

Більшість туристичних країн не можуть похвалитися співвідношенням рівня готелю та наявним умовам. В ТОП-3 входить Єгипет, Туреччина та Кіпр. А ще африканські туристичні курорти, наприклад Занзібар.

На початку року в готелі Єгипту 3 зірки, а в кінці сезону – 4. Готель збільшує кількість зірок, підвищує прайс на проживання, але умови відповідають попередній зірковості, – зауважила тревел-експертка.

Скільки треба заплатити, щоб переселитися в номер з вау-краєвидом?

Якщо ви прилетіли в туристичні країни як Єгипет чи Туреччина, і хочете після прильоту змінити номер, бо в заброньованому турагентом вас не вразив краєвид, то муситимете доплатити. Але переселять лише в тому випадку, якщо будуть вільні номери.

За вид на море в 3 та 4 готелях заплатите від 5 до 10 доларів за добу. В 5 зіркових готелях – від 15 доларів за добу.

У Європі така "тема" не актуальна. На рецепції як в Єгипті чи Туреччині питання не вирішити. Наприклад, у Парижі за додаткову плату 15 доларів вас не переселять в номер з виглядом на Ейфелеву вежу. Єдиний вихід – бронювати інший номер з вау-краєвидом. Туристи за номер, де видно згадану туристичну пам’ятку з вікна переплачують щонайменше 50 євро.

Чи обов’язково у кожному готелі країни доплачувати 1 долар, щоб покоївка додатково прибрала?

Ні. "Доларова" система – це єгипетська й турецька фішка. В цих країнах, заплативши 1 долар на день, у туристів номер блищатиме. Якщо залишите 10 доларів, то не будете турбуватися про чистоту протягом цілого відпочинку. Як і про викладених лебедів на ліжку, яких зробили з рушників.

У готелях Європи "доларової" системи немає. Там без додаткової плати приберуть номер. Достатньо лише зателефонувати на рецепцію, бо команда готелю турбується про його репутацію.

Чи треба доплачувати додаткові кошти в готелі, щоб заселитися в номер раніше 14:00?

У Європі – ні, якщо номер буде прибраний та вільний. У Туреччині та Єгипті – так. В туристичних країнах без додаткової плати раніше 14:00 не потрапите в номер. Якщо не хочете доплачувати, як і сидіти в готелі, очікуючи 14:00, то йдіть гуляти.

Але попросіть адміністраторів на рецепції, щоб вони приглянули за вашими валізами в готелі. Ця послуга безоплатна.

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