Всі обговорюють: Белла Хадід одягла найкрасивішу сукню в історії Каннського кінофестивалю (фото)

Супермодель з'явилася на прем'єрі фільму "Три поверхи" у чорній сукні з відкритими грудьми і прикрасою у вигляді бронхів, прикрашеними стразами

Белла Хадід в плаття Schiaparelli на червоній доріжці Канн / Фото: Getty Images

24-річна супермодель Белла Хадід минулого вечора вразила публіку своєю появою на червоній доріжці Каннського кінофестивалю-2021, де раніше Маріон Котійяр позувала в сукні з деніму.

Хадід з'явилася на прем'єрі картини "Три поверхи" в кутюрній сукні з колекції Schiaparelli осінь-зима 2021/22.

Вбрання Белли дійсно зачаровує – це чорна сукня з відкритими грудьми і довгими рукавами, доповнена прикрасою у вигляді бронхів, прикрашених коштовним камінням.

Белла Хадід в сукні Schiaparelli в Каннах / Фото: Getty Images

Белла Хадід красувалася на килимовій доріжці з ефектним макіяжем, її волосся було зібране у високий пучок. Модель доповнила образ великими рубіновими сережками-підвісками і рубіновою каблучкою.

Це останній із вражаючих образів, які Хадід представила на червоній килимовій доріжці Каннського кінофестивалю. Минулого тижня вона повторила старий лук Наомі Кемпбелл – це вінтажна біла сукня від Жан-Поля Готьє з прозорим чорним шлейфом і зав'язками на шиї.

Белла Хадід в сукні Jean Paul Gaultier / Фото: Getty Images

А ось, як в цій сукні дефілювала Наомі.

Наомі Кемпбелл в сукні Jean Paul Gaultier / Фото: Vogue

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