Відео дня: Арестович, Зеленський, Кім та багато-багато російських свиней

Справжні українські супергерої проти російських свиней / Фото: Колаж: Сьогодні
За часів тривоги та невизначеності, гумор та вміння посміятися над собою – єдине, що рятує. Ми веселимося, дивлячись меми про дурість російських окупантів, створюємо історії та анекдоти про те, як Кадиров намагається знайти і вбити Степана Бандеру, не можемо прийти до тями від сміху після того, як агресори намагаються вимовити "паляниця", дивуючись що це…
Дурість російських окупантів справді вражає.
Під час війни у нас з'явилося безліч героїв, якими ми захоплюємося, а політики стали справжніми зірками, за життям яких у соцмережах ми стежимо щодня.
Креативники випустили нове анімоване відео на тему героїзму та підтримки бойового духу. Головними героями ролика стали: Володимир Зеленський, Олексій Арестович та Віталій Кім. Їхні мальовані прообрази борються з окупантами – свинями в касках із буквою Z та автоматами в руках, які прийшли захопити нашу землю.
Аудіорядом до відео стала українська пісня музиканта В'ячеслава Кукоби. У тексті є такі слова:
Наливай куме горілки стаканчик
Бігає по полю весело кабанчик
Куме не тусуйтесь, та заходьте зліва
А я підкрадуся із-за нашій сливи
Відганяйте куме хряка від дороги
Ой тримайте звіра, хапайте за ноги.
Читайте також: Ще трохи, і переплюнете КНДР: іронічні картинки про нове життя "великої Росії"