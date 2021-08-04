Веганське меню, вакцинація і захисні маски: як пройде Met Gala – 2021

/ Фото: Instagram Института костюма Метрополитен-музея

Щорічний бал Інституту костюма, який раніше скасували через епідемію коронавируса, відбудеться 13 вересня в Метрополітен-музеї.

Цього року виставка під назвою In America: A Lexicon of Fashion буде присвячена американській моді.

У слід за Тижнем моди в Нью-Йорку, організатори Met Gala – 2021 висунули кілька суворих правил, яких зірковим гостям доведеться дотримуватися. Згідно із заявою, всі знаменитості і гості вечора повинні пред'явити сертифікати про вакцинацію. Також, перебуваючи в приміщенні, всі без винятку відвідувачі заходу повинні бути в захисних масках.

На підтримку екоруху в цьому році оргкомітет Met Gala вирішив перетворити меню гала-вечері. Так, гостей пригощатимуть виключно веганськими стравами, які розроблять 10 нью-йоркських шеф-кухарів.

Дивіться, як пройшла церемонія Met Gala – 2019.

Що відомо про Met Gala – 2021:

Генеральним спонсором балу Інституту костюма в цьому році стане Instagram.

Захід пройде у форматі двох виставок. Перша частина під назвою In America: A Lexicon of Fashion відкриється 18 вересня. Експозиція розповість про ставлення суспільства до модної індустрії. Друга частина, що отримала назву In America: An Anthology of Fashion, відкриється 5 травня 2022 року. Виставка буде присвячена інклюзивності: расі, гендеру та різноманітності.

Ведучими вечора стануть: актор Тімоті Шаламов, співачка Біллі Айліш, тенісистка Наомі Осака і поетеса Аманда Горман, яка виступала на інавгурації Джо Байдена.

Дрес-код події звучить як American Independence (в пер. з англ. "Американська незалежність").

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