У Apple Fitness+ з'явилися підбірки тренувань та маршрути пробіжок

На Apple Fitness+ з'явилися добірки тренувань та аудіогід для пробіжок / Фото: Колаж: Сьогодні

Звіт компанії з моніторингу програм App Annie, який визначив, як ми використовували мобільний телефон у 2021 році, не дасть збрехати – люди більше часу приділяють програмам, спрямованим на покращення здоров'я. Тому Apple продовжує дивувати користувачів, розробляючи нові функції для своїх пристроїв.

У Apple Fitness+ з'явилися добірки тренувань та аудіогіди для пробіжок із заняттями для преса, ніг, постави та розслаблення перед сном. У спеціально створеному сервісі для Apple Watch, Apple Fintess+, з'явився новий розділ "Колекції" для тренувань та медитацій. Крім того, є також і бігові аудіомаршрути найбільшими містами світу.

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Віце-президент Apple з технологій для фітнесу Джей Бланік розповів:

Ми знаємо, що з початком нового року багато хто шукає нових шляхів для досягнення цілей. Ці доповнення сервісу Fitness+ допоможуть знаходити мотивацію та підтримувати активність: у розпорядженні користувачів повноцінна медіатека якісного та різноманітного контенту для тренування тіла та духу – незалежно від рівня підготовки.

На сьогодні користувачі мають шість добірок:

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Improve Your Posture with Pilates для правильної постави, Perfect Your Yoga Balance Poses для ідеальних асан, 30-Day Core Challenge для зміцнення м'язів кора протягом місяця, Run Your First 5K для бігунів-початківців, Wind Down for a Better Bedtime для розслаблення перед сном, Strengthen and Stretch Your Back and Hips для спини та стегон.

А в розділі "Пробіжка" поки що можна знайти маршрути по Лондону, Брукліну та Майамі-Біч у голосовому супроводі тренерів. Кожен із них розрахований на спортсменів будь-якого рівня підготовки. Кожного понеділка розробники обіцяють нам додавати нові маршрути.

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